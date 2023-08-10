МВС перевіряє укриття на території навчальних закладів, - Клименко

Міністерство внутрішніх справ проводить перевірку укриттів на території навчальних закладів. Після підбиття висновків всі відомості передадуть до Міністерства освіти й науки України.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Необхідно враховувати ситуацію з безпекою в кожній окремій громаді. Ми узагальнюємо ці дані й передамо рекомендації колегам з МОН", – зазначив він.

Він додав, що МВС реалізує власні проєкти, спрямовані на формування безпечного освітнього середовища.

Серед них – підготовка безпекових спеціалістів, розширення мережі безпекових класів (в Україні вже створено близько 1,5 тис.), запровадження паспорта безпеки кожного закладу освіти, посилення безпекових заходів у закладах освіти (охорона, сигналізація, відеоспостереження та інше).

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Раніше МОН повідомляло, що станом на 29 липня укриття мають 95% закладів професійно-технічної освіти, 75% шкіл та 55% дитсадочків.