МВС перевіряє укриття на території навчальних закладів, - Клименко
Міністерство внутрішніх справ проводить перевірку укриттів на території навчальних закладів. Після підбиття висновків всі відомості передадуть до Міністерства освіти й науки України.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
"Необхідно враховувати ситуацію з безпекою в кожній окремій громаді. Ми узагальнюємо ці дані й передамо рекомендації колегам з МОН", – зазначив він.
Він додав, що МВС реалізує власні проєкти, спрямовані на формування безпечного освітнього середовища.
Серед них – підготовка безпекових спеціалістів, розширення мережі безпекових класів (в Україні вже створено близько 1,5 тис.), запровадження паспорта безпеки кожного закладу освіти, посилення безпекових заходів у закладах освіти (охорона, сигналізація, відеоспостереження та інше).
Раніше МОН повідомляло, що станом на 29 липня укриття мають 95% закладів професійно-технічної освіти, 75% шкіл та 55% дитсадочків.
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Крім нещасного пенсіонера.
А однодневна перевірка виявила 622 закритих сховищ
Ви ***** про що?
Роботу показуєте?
Скажу коротко
Ви уібани
Ви нікуя не робите
А статисти і речники нам нахххх
Не потрібні