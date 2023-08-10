УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10553 відвідувача онлайн
Новини
797 7

МВС перевіряє укриття на території навчальних закладів, - Клименко

укриття

Міністерство внутрішніх справ проводить перевірку укриттів на території навчальних закладів. Після підбиття висновків всі відомості передадуть до Міністерства освіти й науки України.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Факти

"Необхідно враховувати ситуацію з безпекою в кожній окремій громаді. Ми узагальнюємо ці дані й передамо рекомендації колегам з МОН", – зазначив він.

Він додав, що МВС реалізує власні проєкти, спрямовані на формування безпечного освітнього середовища.

Серед них – підготовка безпекових спеціалістів, розширення мережі безпекових класів (в Україні вже створено близько 1,5 тис.), запровадження паспорта безпеки кожного закладу освіти, посилення безпекових заходів у закладах освіти (охорона, сигналізація, відеоспостереження та інше).

Також читайте: Уряд ініціює перевірку укриттів, щоб з’ясувати, чи виправлена ситуація, - Шмигаль

Раніше МОН повідомляло, що станом на 29 липня укриття мають 95% закладів професійно-технічної освіти, 75% шкіл та 55% дитсадочків.

МВС (3501) освіта (1298) Клименко Ігор (483) укриття (293)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що там перевіряти, головне щоб барабани були сертифіковані.
показати весь коментар
10.08.2023 20:26 Відповісти
СЕБЯ ПУСКАЙ ПРОВЕРЯТ! ТОРБОХВАТЫ! и на Фронт Козлятник Гнать!
показати весь коментар
11.08.2023 01:10 Відповісти
Знову всих пересадять
показати весь коментар
10.08.2023 20:38 Відповісти
Перевірять, дадуть висновки. Далі що??? Що мені робити з двома школярами? До чого готовитись? До інтернету по 350 грн, мобілка по 150 грн на кожного, до оплати за електроенергію щонайменше 200 грн, до витрат води по лічильнику в 2 рази більше, за репетиторів з математики, англійської, української? До ще якоїсь *****, що вигадають в школі - зошити з англійської по 500 грн, фетру на трудове, відосиків по фізкультурі і тд тп. Головне, що зарплату вчителям підняли, вони тему прочитали і гайда на самоопрацювання. Вже навчились за карантин та перший рік війни в відключенням електроенергії. Просто ****** навчання, *********** на роботі, а потім ще згадай, поясни дитині ті домашні завдання. То далі що з навчанням?
показати весь коментар
10.08.2023 20:51 Відповісти
ТЕРПИ --- ТЫ ВЕДЬ ЛОХ! ну или Патриот Зе Гоблинов!
показати весь коментар
11.08.2023 01:11 Відповісти
Назвіть хоч одно прізвище з ВЦА, хто сів за зачинені бомбосховища
Крім нещасного пенсіонера.
А однодневна перевірка виявила 622 закритих сховищ
Ви ***** про що?
Роботу показуєте?
Скажу коротко
Ви уібани
Ви нікуя не робите
А статисти і речники нам нахххх
Не потрібні
показати весь коментар
10.08.2023 21:00 Відповісти
МВС должно воевать на фронте,оставить только Угро и патрульных.Это физически и морально высокоподготовленные в/обязанные граждане.Сейсчас когда фронт валится на Купянском направлении они нужны там!!!!!Чем они занимаются в тылу,проверяют бомбосховища трусят водил на дорогах и эвакуируют пенсионеров а потом будут кричать что они УБД.
показати весь коментар
10.08.2023 21:21 Відповісти
 
 