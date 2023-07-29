Укриття обладнані у 65% закладів освіти, - МОН
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Станом на 29 липня укриття мають 95% закладів професійно-технічної освіти, 75% шкіл та 55% дитсадочків.
Про це розповів заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.
"На даний час держава виділила окрему субвенцію для забезпечення і додаткового облаштування укриттів - це 1,5 млрд гривень. Була постанова про її розподіл, і ця субвенція вже пішла по регіонах, і регіони мають облаштовувати укриття там, де їх немає", – заявив Вітренко.
За його словами, укриття мають 95% закладів професійно-технічної освіти, 75% шкіл та всього 55% дитсадочків.
"Але я впевнений, що за цей період, який залишився до початку першого вересня, але регіональна влада зробить все можливе для того, щоб з 1 вересня діти могли навчатися очно в закладах освіти", – наголосив Вітренко.
Нагадаємо, уряд спрямував на місця більше 56 млрд грн освітньої субвенції, у тому числі 900 млн грн на облаштування бомбосховищ у школах і 600 млн грн - для придбання шкільних автобусів.
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Не прошло и 10 лет войны.
Зато в асфальт укатали хз сколько денег.
Только от осколков или прямого подадания фугаса (и какого эквивалента в тротиловом эквиваленте)?
Воронка от ФАБ 1000