Укриття обладнані у 65% закладів освіти, - МОН

Станом на 29 липня укриття мають 95% закладів професійно-технічної освіти, 75% шкіл та 55% дитсадочків.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"На даний час держава виділила окрему субвенцію для забезпечення і додаткового облаштування укриттів - це 1,5 млрд гривень. Була постанова про її розподіл, і ця субвенція вже пішла по регіонах, і регіони мають облаштовувати укриття там, де їх немає", – заявив Вітренко.

За його словами, укриття мають 95% закладів професійно-технічної освіти, 75% шкіл та всього 55% дитсадочків.

"Але я впевнений, що за цей період, який залишився до початку першого вересня, але регіональна влада зробить все можливе для того, щоб з 1 вересня діти могли навчатися очно в закладах освіти", – наголосив Вітренко.

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Нагадаємо, уряд спрямував на місця більше 56 млрд грн освітньої субвенції, у тому числі 900 млн грн на облаштування бомбосховищ у школах і 600 млн грн - для придбання шкільних автобусів.