43 укриття подвійного призначення побудують у школах Київщини, - очільник ОВА Кравченко

У Київській області ведеться робота з будівництва 43 укриттів подвійного призначення у школах, щоб діти могли відновити навчання в очній формі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Зараз активно ведемо роботу щодо будівництва 43 укриттів у школах області, щоб діти могли відновити навчання офлайн. З бюджету області виділили на це 100 млн грн, ще 262 млн грн – виділив уряд, умова будівництва – 70% коштів даємо ми, ще 30% громади компенсують самостійно. Йдеться саме про укриття подвійного призначення", - сказав Кравченко.

Він пояснив, що під час повітряної тривоги це будуть звичайні укриття, а в інший час - можуть бути спортзали, зони для творчості тощо.

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За словами Кравченка, таке укриття вже функціонує у школі в селі Гатне поблизу столиці: "Там комфортно, сучасно, функціонально. Цей досвід апробуємо на двох школах в Українці, поширюємо його на всю область".

Голова ОВА повідомив, що вартість укриття подвійного призначення в невеликій школі на 100 дітей, – 7-15 млн грн, у великій – 40 млн грн. За його словами, на ціну впливає низка факторів – чи потрібно будувати з нуля, чи це лише облаштування наявного приміщення.

Кравченко зауважив, що побудувати таке укриття можна доволі швидко. Якщо не рахувати термін розробки проєктно-кошторисної документації, більш-менш типове укриття можна побудувати за чотири-п’ять місяців.

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