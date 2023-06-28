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Перше мобільне укриття з бетону встановили у Києві. ФОТОрепортаж

У Києві встановили "пілотне" мобільне укриття. Воно виготовлене з високоякісного бетону і може захистити від вибухової хвилі та осколкового ураження.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Один модуль може розмістити до 20 людей. Таке укриття збирається як звичайний конструктор. Залежно від кількості людей, можна зібрати дві, три й більше секцій.

Як зазначається, всередині вони обладнуються лавочками для сидіння, засобами пожежогасіння, водою та медичними наборами для першої допомоги.

Перше мобільне укриття з бетону встановили у Києві 01
Перше мобільне укриття з бетону встановили у Києві 02Перше мобільне укриття з бетону встановили у Києві 03

"Такі споруди цивільного захисту важливі для місць, де немає укриттів або де значна відстань до споруд цивільного захисту. Досвід показав, що під час ракетних загроз час, за який людина може дістатися до безпечного місця дуже важливий. Після детального вивчення усіх споруд даного типу, буде прийняте рішення де саме і якої модифікації споруди потрібно встановити в Києві.", – зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.

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Автор: 

захист (160) укриття (303)


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Топ коментарі
+11
А де там місце для барабанів?
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28.06.2023 14:11
+10
У вечірньому відосику Зяма скаже що це завдяки йому.
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28.06.2023 14:11
+6
Шо за х..ню несе той попка?! Ви що вивчати зібрались?! Чи виживуть люди всередині?? А завезти таке на полігон артилеристів і після їх навчань перевірити манекени всередині не варіант??? І одразу набудувати десятками по Києву??
Це бляха черговий попил бабла або створення видимості роботи!
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28.06.2023 14:15
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Ключевое слово - "Перше"
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28.06.2023 14:08 Відповісти
У вечірньому відосику Зяма скаже що це завдяки йому.
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28.06.2023 14:11 Відповісти
Шо за х..ню несе той попка?! Ви що вивчати зібрались?! Чи виживуть люди всередині?? А завезти таке на полігон артилеристів і після їх навчань перевірити манекени всередині не варіант??? І одразу набудувати десятками по Києву??
Це бляха черговий попил бабла або створення видимості роботи!
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28.06.2023 14:15 Відповісти
Сорян, що в гілку потрапило
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28.06.2023 14:16 Відповісти
село, ты бы видео сначала поискало как их испытывают...
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28.06.2023 14:24 Відповісти
Прямого попадання воно не витримає!

Укриття мае захищати.

А ця споруда торчить на землею як легка ціль.

Не зачет. Робить нове. Прикладів у світі- море.
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28.06.2023 18:34 Відповісти
А де там місце для барабанів?
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28.06.2023 14:11 Відповісти
Один модуль може розмістити до 20 людей.

Тоесть 21го пинками под зад выгонят?
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28.06.2023 14:12 Відповісти
vi zhe ne kacapi
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28.06.2023 14:23 Відповісти
21 выгонят под стук бврвбанов и сковородкой по хребту
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28.06.2023 16:28 Відповісти
Отмывать деньги будут на этих бесполезных бетонных коробках.

Лучше бы что то для армии на эти деньги закупили.
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28.06.2023 14:13 Відповісти
sidja v nutri s obosranimi shtanami budesh umnichatj 🤬
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28.06.2023 14:22 Відповісти
Ублюдок, я ни разу в убежище не прятался с начала войны, а ты пищдишь где то из за границы
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28.06.2023 14:32 Відповісти
ti gde tam - za uralom zhivjosh ? kacap ?
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28.06.2023 14:34 Відповісти
УВАГА! - недоношений бот.
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28.06.2023 14:52 Відповісти
debyl - komu uvaga ta - po vashemu ce ABIRVALG !!!
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28.06.2023 14:56 Відповісти
Те, що ти дебіл, й так усі бачать. Можна було б і не уточнювати.
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28.06.2023 14:58 Відповісти
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28.06.2023 15:01 Відповісти
Й те, що підоросію ти любиш, також всі бачать. Досить вже ганьбитися.
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28.06.2023 15:06 Відповісти
Я в Киеве. А ты где, ублюдок?
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28.06.2023 15:10 Відповісти
Я в Запорожье, если так интересно. Только уточню: Вы ошиблись, я законорожденный.
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28.06.2023 15:13 Відповісти
dva debila eto sila
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28.06.2023 15:15 Відповісти
А, так Вас двое... сочувствую.
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28.06.2023 17:58 Відповісти
Я не Вам писал, а этому ватному
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28.06.2023 15:33 Відповісти
ок, просто ответ был на мое сооб.
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28.06.2023 17:45 Відповісти
Та в мене в селі в школі уже з минулого року є, а вони в Києві перше встановили. Правда в школі не мобільне бо землею засипане, але якщо буде потреба то відкопати і перенести не проблема.
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28.06.2023 14:14 Відповісти
Де плита шкварки жарити під звук барабанів ?
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28.06.2023 14:17 Відповісти
Так а где ж это поставили?
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28.06.2023 14:23 Відповісти
Це військова таємниця.
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28.06.2023 14:35 Відповісти
Охірєнна братська могила.
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28.06.2023 14:26 Відповісти
Мабуть перетворять у туалет.
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28.06.2023 14:54 Відповісти
220% що там буде туалет, або робити двері, освітлення, встановити додаток "тривога", щоб автоматично відчинялись
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28.06.2023 15:14 Відповісти
Ну чому тільки туалет? Ще бухати та ширятись можна буде...
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28.06.2023 15:21 Відповісти
бульболяторить на троєщине то же норм)многофункциональная бетонка
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28.06.2023 15:43 Відповісти
Як вони собі уявлять ховатись в такому укритті зимою вночі 3-4 години? Друге питання, укриття на 20 людей, скільки таких потрібно для Києва? А для України загалом?
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28.06.2023 15:19 Відповісти
кожна зупинка громадського транспорту повинна мати таку споруду
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28.06.2023 15:32 Відповісти
Лавочки потрібно ставити посередині кімнати,щоб люди сиділи спинами один до одного,як виконавці уявляють взимку при такій конструкції лавочок людина сяде спиною до холодного бетону,запалення легень гарантоване.
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28.06.2023 16:33 Відповісти
Бетон від ковальської?
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28.06.2023 17:34 Відповісти
Идея хорошая, но на практике, скорее всего, БОМЖи и АЛКАШи засрут и зассут!
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29.06.2023 17:01 Відповісти
 
 