Перше мобільне укриття з бетону встановили у Києві. ФОТОрепортаж

У Києві встановили "пілотне" мобільне укриття. Воно виготовлене з високоякісного бетону і може захистити від вибухової хвилі та осколкового ураження.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Один модуль може розмістити до 20 людей. Таке укриття збирається як звичайний конструктор. Залежно від кількості людей, можна зібрати дві, три й більше секцій.

Як зазначається, всередині вони обладнуються лавочками для сидіння, засобами пожежогасіння, водою та медичними наборами для першої допомоги.





"Такі споруди цивільного захисту важливі для місць, де немає укриттів або де значна відстань до споруд цивільного захисту. Досвід показав, що під час ракетних загроз час, за який людина може дістатися до безпечного місця дуже важливий. Після детального вивчення усіх споруд даного типу, буде прийняте рішення де саме і якої модифікації споруди потрібно встановити в Києві.", – зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.

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