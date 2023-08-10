Кулеба: "Я считаю, что встреча в Джидде стала прорывом"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что саммит относительно украинской формулы мира в Джидде является прорывом, поскольку впервые в таких переговорах принимали участие страны со всего мира, а не только из Европы и Северной Америки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, слова Кулебы приводит Reuters.

"Если страна хочет быть на переднем крае мировой политики, она должна стать участником этих координационных встреч", - отметил он, имея в виду переговоры в Джидде и менее масштабное мероприятие, состоявшееся ранее этим летом в Копенгагене.

Кулеба отметил, что количество стран, заинтересованных в участии в мирных переговорах, резко возросло за последние недели, и добавил, что эти мероприятия закладывают сверхважную основу для будущих переговоров по мирному видению Украины.

"Я считаю, что встреча в Джидде стала прорывом, поскольку впервые в ней приняли участие страны, представляющие весь мир, а не только Европу и Северную Америку", – резюмировал он.

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Напомним, как сообщали в ОП, всего в Джидде было представлено более 40 государств, состоялись продуктивные консультации по ключевым принципам. Присутствовали представители США, Китая, Германии, Бразилии и Индии.