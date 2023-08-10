Кулеба: "Я вважаю, що зустріч у Джидді стала проривом"
Мністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що саміт щодо української формули миру у Джидді є проривом, оскільки вперше у таких переговорах брали участь країни з усього світу, а не тільки з Європи та Північної Америки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, слова Кулеби наводить Reuters.
"Якщо країна хоче бути на передньому краї світової політики, вона має стати учасником цих координаційних зустрічей", - зауважив він, маючи на увазі переговори в Джидді та менш масштабний захід, що відбувся раніше цього літа в Копенгагені.
Кулеба зазначив, що кількість країн, зацікавлених в участі у мирних переговорах, різко зросла за останні тижні та додав, що ці заходи закладають надважливе підґрунтя для майбутніх переговорів щодо мирного бачення України.
"Я вважаю, що зустріч у Джидді стала проривом, оскільки вперше в ній узяли участь країни, що представляють увесь світ, а не тільки Європу і Північну Америку", - резюмував він.
Нагадаємо, як повідомляли в ОП, загалом у Джидді було представлено понад 40 держав, відбулися продуктивні консультації щодо ключових принципів. Були присутні зокрема представники США, Китаю, Німеччини, Бразилії та Індії.
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І ТІЛЬКІ на "Цензорі",Усе поливають ГІВНОМ!,,,),,Ні набридло??,),
Українці хочуть Перемогу, а не гундосу 'хвормулу міра' і 'формулу любві' з ******, що там протягував Їрмак.
2) до чого ви тут згадали про сильного Клімкіна, якщо ця стаття є про слабенького та ніяковенького Кулєбу?
2,)-- Чи ви розумієте тільки те,що вам до вподоби??
3)-- "Саудівська Аравія має свій вплив і важелі на Росію.І це прекрасно, що вона погодилась провести цей саміт,",,-- МЗС України у 2014−2019 роках Павло Клімкін,,--тоб то,----зустріч на рівні радників з національної безпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру Президента України Володимира Зеленського!,------Так осилите??,
єрмачело там керує
а не кулібін
Хто такий 'єрмак? Політик? Дипломат?
Відправивши туди оце непорозуміння, українська "влада" лише показала свою повну некомпетентність і неповагу до всіх учасників зустрічі.
Про що саме? Мариш?
Я написав про лайно, котре поїхало представляти державу Україну. І якщо хтось на тій зустрічі відмовився з цим лайном спілкуватися, то їх цілком можна зрозуміти. Ось про що я написав.
А "пруфи" ти можеш отримати лише від того самого лайна, котре туди поїхало.
Мабуть у штанях, коли завгоспу на поворотах заносив
"Чтобы нам всем было комфортно, Украина должна капитулировать. Зе всегда был готов это сделать, но граждане Украины - нет. Поскольку Зе не представляет граждан Украины, то и говорить с ним не о чем. Что делать с гражданами Украины - никто не знает. На том и разошлись.".
короткомуповідку для протоколу туди взяли...
Труби з лайном?
На корупцію Захід очі закрив,- марченко.
Свобода слова не важлива- данілов.
Тепер кулеба вилізла з офігітельними історіями про найвеличніВшивого завгоспа.
@leusenko1
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https://twitter.com/leusenko1/status/1689689323556204556 1 ч
Кулеба висловився про можливі переговори з рф. Та ви що? А хто це? Невже міністр МЗС? А де він був під час візиту єрмака в Саудівську Аравію? А! Його "номер двісті сорок п`ять, на тєлогрєєчкє пєчать"? Не міністри, а шістки смердючого рига-завгоспа. Набрид Квартал під час війни.
Крім декларації найкращих побажань нічого не було.
зеленський вже не проти зустрітись з путіним і офіційно здати території під невиним гаслом
"Пєрєміріє", звісно там залишаться рашистські війська і контроль кремля