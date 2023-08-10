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Новини
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Кулеба: "Я вважаю, що зустріч у Джидді стала проривом"

дмитро,кулеба

Мністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що саміт щодо української формули миру у Джидді є проривом, оскільки вперше у таких переговорах брали участь країни з усього світу, а не тільки з Європи та Північної Америки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, слова Кулеби наводить Reuters.

"Якщо країна хоче бути на передньому краї світової політики, вона має стати учасником цих координаційних зустрічей", - зауважив він, маючи на увазі переговори в Джидді та менш масштабний захід, що відбувся раніше цього літа в Копенгагені.

Кулеба зазначив, що кількість країн, зацікавлених в участі у мирних переговорах, різко зросла за останні тижні та додав, що ці заходи закладають надважливе підґрунтя для майбутніх переговорів щодо мирного бачення України.

"Я вважаю, що зустріч у Джидді стала проривом, оскільки вперше в ній узяли участь країни, що представляють увесь світ, а не тільки Європу і Північну Америку", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай виявив "конструктивну позицію" щодо України на саміті у Саудівській Аравії, - FT

Нагадаємо, як повідомляли в ОП, загалом у Джидді було представлено понад 40 держав, відбулися продуктивні консультації щодо ключових принципів. Були присутні зокрема представники США, Китаю, Німеччини, Бразилії та Індії.

саміт (764) Саудівська Аравія (570) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+55
Та у вас все, що пов'язано з формулою миру (не перемоги, зазначу) - прорив...
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10.08.2023 21:50
+45
на рівному місці зліпив з гімна кулю
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10.08.2023 21:45
+23
Коли вже Кулеба перестане лизати зад Найвеличнішому? А був наче достойною людиною.
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10.08.2023 21:49
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на рівному місці зліпив з гімна кулю
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10.08.2023 21:45 Відповісти
А чого ж ти там, дорогенький, не був?
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10.08.2023 21:46 Відповісти
а кулеба був?
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10.08.2023 21:56 Відповісти
ну Емрака там ПОСЛАЛИ как шелудивого пса почти все делегации
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10.08.2023 22:15 Відповісти
Єрмак був. Нищив підтримку України.

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11.08.2023 07:59 Відповісти
"Я вважаю, що зустріч у Джидді стала проривом, оскільки вперше в ній узяли участь країни, що представляють увесь світ, а не тільки Європу і Північну Америку",-- Д. Кулеба,, " "Саудівська Аравія має свій вплив і важелі на Росію.І це прекрасно, що вона погодилась провести цей саміт,",,-- МЗС України у 2014−2019 роках Павло Клімкін,,
І ТІЛЬКІ на "Цензорі",Усе поливають ГІВНОМ!,,,),,Ні набридло??,),
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10.08.2023 22:22 Відповісти
Бо тут найдиванніші експерди
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10.08.2023 22:56 Відповісти
От не хочуть українці перемовин з кремлівцями, нехочуть "дивитись ***** в очі", як хоче Зе, та "схадітса пасєрєдінє"..

Українці хочуть Перемогу, а не гундосу 'хвормулу міра' і 'формулу любві' з ******, що там протягував Їрмак.
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11.08.2023 08:07 Відповісти
"Наш Світ великий, але всі ми в ньому - разом. І це наша спільна справа - мир. Україна запропонувала формулу миру світові. Поки російські загарбники залишаються на нашій землі, НІХТО! не сяде за стіл переговорів із Росією.",,--- В, Зеленський, -- навіщо ви це робите??,чи тупі,чи кацапи?,),
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11.08.2023 17:58 Відповісти
Ви Клімкіна,також за поца тримаєте?),,чи ви тут самі рАзумні??,),
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11.08.2023 18:00 Відповісти
Frenk Rex, ви хоча б Клімкіна від Кулеби відрізняєте?
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25.08.2023 20:53 Відповісти
На відміну від вас --- відрізняю, а ще бачу,дуже потужну підтримку,такого сильного діпломата як Павло Клімкін, дій нашої влади!,,Це також,на відміну від вас,
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27.08.2023 13:33 Відповісти
ким працює у Зеленского сильний дипломат Клімкін?
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28.08.2023 00:36 Відповісти
Хіба мова йщла про "ким працює"),ви думайте,хоча б трішечки,коли щось кнопаєте,),
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28.08.2023 12:13 Відповісти
1) як Клімкін підтримує Зе з його 'сайтісь посєрєдінє', якщо навіть гидує в Зе працювати?

2) до чого ви тут згадали про сильного Клімкіна, якщо ця стаття є про слабенького та ніяковенького Кулєбу?
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31.08.2023 21:49 Відповісти
1)--Ви не вмієте читати,чи мислити??,
2,)-- Чи ви розумієте тільки те,що вам до вподоби??
3)-- "Саудівська Аравія має свій вплив і важелі на Росію.І це прекрасно, що вона погодилась провести цей саміт,",,-- МЗС України у 2014−2019 роках Павло Клімкін,,--тоб то,----зустріч на рівні радників з національної безпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру Президента України Володимира Зеленського!,------Так осилите??,
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31.08.2023 22:12 Відповісти
Мністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що саміт щодо української формули миру у Джидді є проривом, оскільки вперше у таких переговорах брали участь країни з усього світу, а не тільки з Європи та Північної Америки.
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31.08.2023 22:14 Відповісти
Те, що Кулєба вихваляє 'прорив' зав.госпа Їрмака, не робить завідуючого канцтоварами в офісі Зе офіційним представником України і більшість делегацій з тим представником Патрушева не спілкувались.
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02.09.2023 07:08 Відповісти
та тут хоть правду почитаєш як розтягують бюджет. як наживаються на війні. як вішають лапшу на вуха на марафоні і взагалі. нащо поливать гівно гівном!
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11.08.2023 08:12 Відповісти
Може і прорив. Україні що від цього? Кулеба в силу того, його шефом є боневтік, виглядає як хлопчик для биття серед дорослих дядь
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10.08.2023 21:46 Відповісти
Коли вже Кулеба перестане лизати зад Найвеличнішому? А був наче достойною людиною.
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10.08.2023 21:49 Відповісти
Був
єрмачело там керує
а не кулібін
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10.08.2023 21:51 Відповісти
Та у вас все, що пов'язано з формулою миру (не перемоги, зазначу) - прорив...
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10.08.2023 21:50 Відповісти
Може й так, але можна якісь серйозні пруфи а не картинку з херром?
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10.08.2023 22:59 Відповісти
Завхоз без повноважень це не серйозний пруф?
Хто такий 'єрмак? Політик? Дипломат?
Відправивши туди оце непорозуміння, українська "влада" лише показала свою повну некомпетентність і неповагу до всіх учасників зустрічі.
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11.08.2023 09:12 Відповісти
тобто ти накинув лайна про ВІДМОВУ від зустрічі з українською делегацією, розповсюдив кацапський фейк і все тому що в нас є зелене лайно?!
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11.08.2023 10:33 Відповісти
/розповсюдив кацапський фейк/
Про що саме? Мариш?
Я написав про лайно, котре поїхало представляти державу Україну. І якщо хтось на тій зустрічі відмовився з цим лайном спілкуватися, то їх цілком можна зрозуміти. Ось про що я написав.
А "пруфи" ти можеш отримати лише від того самого лайна, котре туди поїхало.
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11.08.2023 11:49 Відповісти
ти про прокацапське лайно, росповсюджувач кацапських нарративів. Ти зробилО вкид що відмовились від зустрічей з українською делегацією. Ключове слово УКРАЇНСЬКОЮ. Все інше намагання спетлюти і приховати свою кацапську роботу.
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11.08.2023 11:53 Відповісти
неперевершено!
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11.08.2023 00:35 Відповісти
Є бажання запитати - і де в тебе прорвало?
Мабуть у штанях, коли завгоспу на поворотах заносив
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10.08.2023 21:50 Відповісти
По факту эта "встреча" выглядела так:
"Чтобы нам всем было комфортно, Украина должна капитулировать. Зе всегда был готов это сделать, но граждане Украины - нет. Поскольку Зе не представляет граждан Украины, то и говорить с ним не о чем. Что делать с гражданами Украины - никто не знает. На том и разошлись.".
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10.08.2023 21:51 Відповісти
Кулеба бред несет в надежде понравиться Ермаку !
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10.08.2023 21:52 Відповісти
Когось цікавить думка плямкающої сраки дерьмака?
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10.08.2023 21:53 Відповісти
кулебяку-говоруна,хоча б на короткому повідку для протоколу туди взяли...
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10.08.2023 21:59 Відповісти
Після послиці до Болгарії для мене Кулеба як політик не існує.
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10.08.2023 21:55 Відповісти
І як людина також. Курій якійсь.
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10.08.2023 22:21 Відповісти
А вiн не з этiх....?
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11.08.2023 01:08 Відповісти
Тука , здається, на ПРМОМУ сказав - талаоновитий прекрасний дипломат вибрав між своїм професіональним его й корисністю країні, як дипломат, посаду імітатора глави ЗМС
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10.08.2023 21:56 Відповісти
Був лише прорив днища і спантеличення іноземних делегацій через відсутність у Джидді голови МЗС України і керування українською делегацією якоюсь неголеною секретуткою.
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10.08.2023 22:00 Відповісти
Проривом чого?
Труби з лайном?
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10.08.2023 22:00 Відповісти
Говорили -- балакали -- сіли та и заплакали
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10.08.2023 22:01 Відповісти
Та у вас куди не глянь, самі ПОБЕДІЩА!!!
На корупцію Захід очі закрив,- марченко.
Свобода слова не важлива- данілов.
Тепер кулеба вилізла з офігітельними історіями про найвеличніВшивого завгоспа.
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10.08.2023 22:01 Відповісти
Нарывом а не прорывом и вообще кто Вы Кулеба у нас тут одно яйцо и министр иностр дел и президент и жнец и на трубе дудец скажите дети как его зовут правильно Ермак он один во всех лицах прямо Македонский 100 дел и не одного для держави а все для себе любимого и никто ему не указ и на нет и суда для него нет новый ким ин звезда одним словом
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10.08.2023 22:04 Відповісти
А ти там був, щоб хоч щось стверджувати, Ганчірка?
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10.08.2023 22:06 Відповісти
Атакамсов хер, нефть для рашки выше 60 баксов, отэто прорыв, молодец, поработал на пыню великолепно
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10.08.2023 22:08 Відповісти
вважаю проивом 2019 рік,коли "зелене прорашистське лайно" прорвалося до влади завдяки "мудрому наріду, і з тих пір,в Україні одні прориви - .дорожний "зелений" прорив,для швидкої рашистської окупації рашистський смертельно руйнівний прорив,"зелений" прорив Півдня України і т.ді т.п.Україна вмивається в крові .хоронить кращих своїх захисників.а "зелений прорив до казни України не зупиняється.так само як і "прорив" в Монако і т.ді т.п
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10.08.2023 22:09 Відповісти
ну ясно що прорив адже нас там представляв не якийсь лошок міністр закордонних справ Кулеба а цілий віце преЗедент Дермак.
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10.08.2023 22:12 Відповісти
Кулеба тебе ж там не було, як ти знаєш?
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10.08.2023 22:15 Відповісти
Олег Леусенко

@leusenko1

·

https://twitter.com/leusenko1/status/1689689323556204556 1 ч

Кулеба висловився про можливі переговори з рф. Та ви що? А хто це? Невже міністр МЗС? А де він був під час візиту єрмака в Саудівську Аравію? А! Його "номер двісті сорок п`ять, на тєлогрєєчкє пєчать"? Не міністри, а шістки смердючого рига-завгоспа. Набрид Квартал під час війни.
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10.08.2023 22:18 Відповісти
Прикольно. Весь мир ржот, что ермака там накуй послали, так как знают, чем должен заниматься завхоз офиса президента: смотреть что бы принтера работали и туалетная бумага не заканчивалась.
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10.08.2023 22:18 Відповісти
Не можна так Президента обзивати.
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10.08.2023 22:24 Відповісти
Треба !
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10.08.2023 22:33 Відповісти
У нас нема президента.
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11.08.2023 09:20 Відповісти
З Єрмаком у Кулеби завжди прорив на словах.
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10.08.2023 22:25 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
Крім декларації найкращих побажань нічого не було.
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10.08.2023 22:27 Відповісти
Похоже предстоит нам коней менять на переправе. Вопрос один только стоит--- кого ставим какую команду формируем. Парламент реально статисты. Давно пора в отставку отправить. Заменить гос-комитетом обороны. К власти должны прийти только военные. Это же стало ясно уже в марте- апреле 22 г.
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10.08.2023 22:29 Відповісти
Глубоко...
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10.08.2023 23:20 Відповісти
Кулебу прорвало. Ходят слухи, что его будут убирать.
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10.08.2023 23:29 Відповісти
Проривом у чому? Домовились домовлятись. І ніхто своїми військами не буде воювати в Україні. Просто домовились допомагати. Так як і до тепер. То в чому прорив? У тому, що ні одного кроку для вступу в НАТО Зельониє не збираються робити? Чи прорив у тому, що виконали вимоги Пуйла?
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11.08.2023 00:19 Відповісти
Кулеба: "Я вважаю, що зустріч у Джидді стала проривом" Джерело: ТАК, ЦЕ ДІЙСНО ТАК - ПРОРИВ У ПЛАНАХ КРЕМЛЯ НА ВІДЧУЖЕННЯ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ (ПІВДНЯ)
зеленський вже не проти зустрітись з путіним і офіційно здати території під невиним гаслом
"Пєрєміріє", звісно там залишаться рашистські війська і контроль кремля
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11.08.2023 00:21 Відповісти
ВСЕ ЦИКЛІЧНО ЯК І НА ПОЧАТКУ ВЕСНИ 2022 -
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11.08.2023 00:23 Відповісти
ну. і що там хтось про поливання гімном?!
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11.08.2023 08:16 Відповісти
угу, тільки джиджеї щось незрозуиіле крутили або пульт був херовий
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11.08.2023 07:12 Відповісти
 
 