Кулеба: "Я вважаю, що зустріч у Джидді стала проривом"

Мністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що саміт щодо української формули миру у Джидді є проривом, оскільки вперше у таких переговорах брали участь країни з усього світу, а не тільки з Європи та Північної Америки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, слова Кулеби наводить Reuters.

"Якщо країна хоче бути на передньому краї світової політики, вона має стати учасником цих координаційних зустрічей", - зауважив він, маючи на увазі переговори в Джидді та менш масштабний захід, що відбувся раніше цього літа в Копенгагені.

Кулеба зазначив, що кількість країн, зацікавлених в участі у мирних переговорах, різко зросла за останні тижні та додав, що ці заходи закладають надважливе підґрунтя для майбутніх переговорів щодо мирного бачення України.

"Я вважаю, що зустріч у Джидді стала проривом, оскільки вперше в ній узяли участь країни, що представляють увесь світ, а не тільки Європу і Північну Америку", - резюмував він.

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Нагадаємо, як повідомляли в ОП, загалом у Джидді було представлено понад 40 держав, відбулися продуктивні консультації щодо ключових принципів. Були присутні зокрема представники США, Китаю, Німеччини, Бразилії та Індії.