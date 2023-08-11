Германия делает все, чтобы предотвратить эскалацию войны, - Шольц
Германия проводит ответственную политику в том, что касается предоставления военной помощи Украине и заботится о том, чтобы война не распространилась на другие страны.
Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"При всех решениях, которые мы принимаем, мы предотвращаем то, чтобы дошло до эскалации, до войны между Россией и НАТО; заботимся о том, чтобы война оставалась войной между Россией и Украиной. Но мы оказываем поддержку обороняющейся Украине", - сказал Шольц.
Он подчеркнул, что "Германия проводит очень ответственную политику".
Канцлер отметил, что Россия напала на Украину по глубоко империалистическим мотивам – она просто хочет захватить себе часть территории, как это случалось в XVII – XIX веках. И это не вымысл, обо всем этом Путин сказал и написал сам, публично, подчеркнул канцлер. Путин считает Украину, а также Беларусь частями России.
Шольц подчеркнул, что оформившиеся границы, которые сложились на сегодняшний день в Европе, признаны. И если страны, "имеющие основания" говорить, что часть территорий других государств принадлежит им, начнут делать так, как Россия, "возникнет пожар, который мы не сможем погасить".
"Это угроза, которую несет российская агрессивная война", - сказал глава правительства ФРГ. Он добавил, что даже если члены мирового сообщества имеют разные взгляды на некоторые вещи и не во всем соглашаются друг с другом, у всех есть консенсус относительно того, что границы нельзя передвигать с помощью силы. Путин поставил это под вопрос, отметил политик.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Відповідно деескалація виглядить у тому як швидко ми випремо погань з нашої землі. після чого свинособаки побухать на болотах тиждень, а потім головні говорящі голови пояснять, що треба продовжувати пити, бо насправді то була перемога русні над нато. І все!! Гіркиних/Диркиних вже зачистили, цапа-відбивайла суровікіна чпонькнули - так і остальним рота затулять, якщо самі не здогадаються.
На тому вся ескалація і закінчиться. Бо програти НАТО не позорно, а виграти - то взагалі 50 років можна бухати!
Якщо Німеччина не дасть Україні необхідну для перемоги над РФ зброю (далекобійні ракети), то війна напевно пошириться на інші країни.
Ни один беспилотник не попадает в цель,только шороху наводит,а Зе.потом ещё и оправдывается:"Это не мы стреляли по Москве!"
Для вас це буде новиною, але на відміну від поїхавших з глузду кацапів, пересічні громадяни країн НАТО таки не хочуть приймати участь у великій війні - звичайно, коли нападуть на них самих, їм прийдеться захищатись, але до погроз #уйла вони ставляться серйозно, тому на шашлики нікого не звуть і провокувати маньяка не хочуть. Тим більше, заради країни, яка до 2014 на всіх опитуваннях голосувала проти членства в НАТО і натомість постійно обирала собі комуняк і ригів у владу.
Мою правоту підтверджують величезні мітинги, які збирає Трамп з його риторикою "потрібні переговори з #уйлом, інакше буде Третя світова війна". Це не лише американці не мріють про велику війну - Західна Європа теж не мріє, це ж не голозаді пересічні кацапи, для яких війна - сенс їх марного життя.
Але якщо хочеться розісратися з одним з основних постачальників допомоги - продовжуйте критиканство, з поляками та британцями вже майже вийшло посваритись - треба ще з Німеччиною, Францією, США. Про подаровані ракети Storm Shadow від британців і SCALP від французів вже забули, вдячні громадяни країни, яка без західної допомоги - без західної бронетехніки, без ракет до HIMARS і західних систем ППО, з голими сраками не зможе не лише контрнаступати, але й захищатись - пам'ятаєте Северодонецьк, коли снаряди закінчились? Та ні, навіщо пам'ятати, треба лише срати на всіх партнерів. Що за люди?..
Tolko skolko nevinnih ljudej i ukrainskih vojak do togo pogibnut😪
А цей лисий Her Шольц, не подумав що українці гинуть і можуть закінчитися, поки він 3 танка збирає з металолому, не дає ракети чи літаки, маючи більшу економіку в Європі? І хто буде стримувати орду далі, може Меркель домовиться, чи Байден допоможе? Байден вже Афганістану допоміг. США допомогла Україні разброїтися і з ядерною держави стати жертвою агресіі під їх гарантії.
Правду каж, поки на Берлін не прилетить перша російська ракета, вони будуть таку пургу нести.
Через півтора року німці марширували по Парижу, а на Лондон сипалися бомби. Історія європейців нічому не вчить, блд!
Это так Германия предотвратила войну в Украине.
У Вас, гер Канцлер Шольц, був геніальний попередник - Рейхсканцлер. Вам би вартувала повчитися у нього...
бо повністю приховує небажання відповісти на запитання - а яку політику сповідувала німеччина до війни що та її політика спонукала путіна напасти на Україну.
а ще я погоджуюся що треба починати вимагати від заходу не вихляти як вуж на пательні а чітко казати - вони допомагають Україні чи вони допомагають собі коли нам дають зброю.
бо якщо Україні то не треба, пришліть вінок і по всьому.
а якщо собі то зброї потрібно більше, швидше і якісніше.