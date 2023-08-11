Германия делает все, чтобы предотвратить эскалацию войны, - Шольц

Германия проводит ответственную политику в том, что касается предоставления военной помощи Украине и заботится о том, чтобы война не распространилась на другие страны.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"При всех решениях, которые мы принимаем, мы предотвращаем то, чтобы дошло до эскалации, до войны между Россией и НАТО; заботимся о том, чтобы война оставалась войной между Россией и Украиной. Но мы оказываем поддержку обороняющейся Украине", - сказал Шольц.

Он подчеркнул, что "Германия проводит очень ответственную политику".

Канцлер отметил, что Россия напала на Украину по глубоко империалистическим мотивам – она просто хочет захватить себе часть территории, как это случалось в XVII – XIX веках. И это не вымысл, обо всем этом Путин сказал и написал сам, публично, подчеркнул канцлер. Путин считает Украину, а также Беларусь частями России.

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Шольц подчеркнул, что оформившиеся границы, которые сложились на сегодняшний день в Европе, признаны. И если страны, "имеющие основания" говорить, что часть территорий других государств принадлежит им, начнут делать так, как Россия, "возникнет пожар, который мы не сможем погасить".

"Это угроза, которую несет российская агрессивная война", - сказал глава правительства ФРГ. Он добавил, что даже если члены мирового сообщества имеют разные взгляды на некоторые вещи и не во всем соглашаются друг с другом, у всех есть консенсус относительно того, что границы нельзя передвигать с помощью силы. Путин поставил это под вопрос, отметил политик.