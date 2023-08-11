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Новини Війна
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Німеччина робить усе, щоб запобігти ескалації війни, - Шольц

шольц

Німеччина проводить відповідальну політику в тому, що стосується надання військової допомоги Україні та дбає про те, щоби війна не поширилася на інші країни.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"При всіх рішеннях, які ми ухвалюємо, ми запобігаємо тому, щоби дійшло до ескалації, до війни між Росією і НАТО; дбаємо, щоби війна залишалася війною між Росією і Україною. Але ми надаємо підтримку Україні, яка обороняється", - сказав Шольц.

Він підкреслив, що "Німеччина проводить дуже відповідальну політику".

Канцлер зазначив, що Росія напала на Україну з глибоко імперіалістичного мотиву – вона просто хоче загарбати собі частину території, як це траплялося в 17 - 19 століттях. І це не є вимислом, про все це Путін сказав і написав сам, публічно, підкреслив канцлер. Путін вважає Україну, а також Білорусь частинами Росії.

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Шольц наголосив, що кордони, які склалися на сьогодні в Європі, які оформилися, є визнаними. І якщо країни, які "мають підстави" говорити, що частина територій інших держав належить їм, почнуть робити так, як Росія, "виникне пожежа, яку ми не зможемо погасити".

"Це є загрозою, яку несе російська агресивна війна", - сказав глава уряду ФРН. Він додав, що навіть якщо члени світової спільноти мають дуже різні погляди на деякі речі і не у всьому погоджуються один з одним, всі мають консенсус щодо того, що кордони не можна пересувати за допомогою сили. Путін поставив це під питання, зазначив політик.

Автор: 

Німеччина (7345) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+25
Ну а що ти хотів?
Світ жорстокий, ми нікому не винні і нам ніхто не винен.
Самі розпродали 90 відсотків техніки і озброєнь, самі вибирали президентів і парламент і місцеві влади за популіські обіцянки.
Тепер настала розплата. І головна біда у тому- що українці так і не зробили жодних висновків.
У людини, що свідомо розброювала країну перед нападом роісії- космічні рейтинги.
То захід до цього яким боком?
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11.08.2023 01:05
+12
Так було вже. На Польщу дві ракети прилетіло, одна навіть убила двох поляків. І вертольоти з картопляндії залітали. І *****...
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11.08.2023 00:57
+12
Ракети Таурус та танки Леопард-2 дуже сприяють зменшенню ескалації, бо демілітарирують агресора.
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11.08.2023 01:00
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Сподіваюсь що Олаф Шольці чітко розуміє у чому ескалація. А саме у тому скільки українських земель знаходиться під загарбниками. Бо це пропорційно тому скільки там коїться злочинів проти українськиї людей. Ось це і є ескалація!! Чим довше тварини на нашій землі - тим більша ескалація.

Відповідно деескалація виглядить у тому як швидко ми випремо погань з нашої землі. після чого свинособаки побухать на болотах тиждень, а потім головні говорящі голови пояснять, що треба продовжувати пити, бо насправді то була перемога русні над нато. І все!! Гіркиних/Диркиних вже зачистили, цапа-відбивайла суровікіна чпонькнули - так і остальним рота затулять, якщо самі не здогадаються.
На тому вся ескалація і закінчиться. Бо програти НАТО не позорно, а виграти - то взагалі 50 років можна бухати!
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11.08.2023 01:31 Відповісти
Эскалация конфликта это игнор потребностей Украины в вооружении. Вот сейчас Украине нужны ракеты Таурус и Атакмс - Германия и США никак не могут решится на передачу этих ракет. Так вот - затягивание с военной помощью Украине, это и есть та самая Эскалация конфликта.
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11.08.2023 01:46 Відповісти
"Німеччина проводить відповідальну політику в тому, що стосується надання військової допомоги Україні та дбає про те, щоби війна не поширилася на інші країни. "

Якщо Німеччина не дасть Україні необхідну для перемоги над РФ зброю (далекобійні ракети), то війна напевно пошириться на інші країни.
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11.08.2023 02:29 Відповісти
Просто слова труса от которого, при чем эскалация и перенос на другие страны не зависит
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11.08.2023 02:57 Відповісти
Вольдемар сам собі нашкодив з газом. І вся любов двох "гегемонів" щезла. Ну а те, що рашка завжди ділила в Європі, то без прусаків там нічого не траплялось. Всьо па дагаварьонностям. Теж саме х..... протискав з комсомолкою Ангелою.
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11.08.2023 03:24 Відповісти
треба більше танків ракет і всього решта щоб недопустити ескалації
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11.08.2023 03:26 Відповісти
ідіотська заява Шольца. тупа, безперспективна спроба загравати з мocкалями, які використовують все крім біо- та ядерки. хоча, по ковіду19 є дискусії
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11.08.2023 03:51 Відповісти
Мне нравится как Зе.деэскалирует.
Ни один беспилотник не попадает в цель,только шороху наводит,а Зе.потом ещё и оправдывается:"Это не мы стреляли по Москве!"
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11.08.2023 04:25 Відповісти
все вірно, герр Шольц, давай швидше Тауруси і всього побільше
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11.08.2023 07:01 Відповісти
Prusiju nado nemcam zobrat s kacapov.Jesli nemci jej zanialilis za kakije 3 casa nemeckaja armija byla bi Kionesberge.
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11.08.2023 07:12 Відповісти
Неисправимый местечковый дурак
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11.08.2023 07:15 Відповісти
Шльоц, покорми собак и ничего не трогай. Гони таурусы, лучше молча.
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11.08.2023 07:29 Відповісти
Щоби запобігти війни фєдєрашки з НАТО, треба надавати більше зброї Україні, щоби вона з мацковією покінчила…
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11.08.2023 08:14 Відповісти
Це заява для внутрішнього споживання!
Для вас це буде новиною, але на відміну від поїхавших з глузду кацапів, пересічні громадяни країн НАТО таки не хочуть приймати участь у великій війні - звичайно, коли нападуть на них самих, їм прийдеться захищатись, але до погроз #уйла вони ставляться серйозно, тому на шашлики нікого не звуть і провокувати маньяка не хочуть. Тим більше, заради країни, яка до 2014 на всіх опитуваннях голосувала проти членства в НАТО і натомість постійно обирала собі комуняк і ригів у владу.
Мою правоту підтверджують величезні мітинги, які збирає Трамп з його риторикою "потрібні переговори з #уйлом, інакше буде Третя світова війна". Це не лише американці не мріють про велику війну - Західна Європа теж не мріє, це ж не голозаді пересічні кацапи, для яких війна - сенс їх марного життя.
Але якщо хочеться розісратися з одним з основних постачальників допомоги - продовжуйте критиканство, з поляками та британцями вже майже вийшло посваритись - треба ще з Німеччиною, Францією, США. Про подаровані ракети Storm Shadow від британців і SCALP від французів вже забули, вдячні громадяни країни, яка без західної допомоги - без західної бронетехніки, без ракет до HIMARS і західних систем ППО, з голими сраками не зможе не лише контрнаступати, але й захищатись - пам'ятаєте Северодонецьк, коли снаряди закінчились? Та ні, навіщо пам'ятати, треба лише срати на всіх партнерів. Що за люди?..
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11.08.2023 09:03 Відповісти
Germanija lomajetsa kak vsegda,a taurus vsjo ravno potom dast.
Tolko skolko nevinnih ljudej i ukrainskih vojak do togo pogibnut😪
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11.08.2023 09:17 Відповісти
Войну затягивают кацапы, а не Украина
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11.08.2023 09:22 Відповісти
"При всіх рішеннях, які ми ухвалюємо, ми запобігаємо тому, щоби дійшло до ескалації, до війни між Росією і НАТО; дбаємо, щоби війна залишалася війною між Росією і Україною. (вони дбають , щоб в результаті такої війни, між Україною і 3,14рацією -Україна була поруйнована ,населення розпорошене по всьому світу,а велика її кількість винищена рашистом, після чого залишуть Україну .як руїну рівно так само .як наобіцяли сучі діти "золоті гори "Україні і її народові в Будапешті.хоч вже тоді мабуть мали підкилимні домовленості по знищенню України"спочатку ми заберемо від неї ядерну зброю, а через де який час розпочнемо в ній віну "
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11.08.2023 09:25 Відповісти
У перекладі на нормальну мову це можна зрозуміти, так: "Німеччина робить все, щоб нічого не робити, (засунемо голову в пісок, як страус, чекаємо на диво, може пронесе, моя хата с краю ..."👈
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11.08.2023 09:34 Відповісти
О це так цинічна заява Шольца - нам не потрібна перемога України і знищення світового монстра. Нам потрібно лише щоб він був зайнятий, вбивав в більшості українців, а до нас не дійшов.
А цей лисий Her Шольц, не подумав що українці гинуть і можуть закінчитися, поки він 3 танка збирає з металолому, не дає ракети чи літаки, маючи більшу економіку в Європі? І хто буде стримувати орду далі, може Меркель домовиться, чи Байден допоможе? Байден вже Афганістану допоміг. США допомогла Україні разброїтися і з ядерною держави стати жертвою агресіі під їх гарантії.
Правду каж, поки на Берлін не прилетить перша російська ракета, вони будуть таку пургу нести.
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11.08.2023 09:41 Відповісти
Всі країни ЄС повинні постачати стільки зброї, скільки можуть виготовити, бо цей підар в Україні не остановиться, повториться 1939 рік, блокувати всі рахунки RUS, алюминий в Польше з России, блокувати все, що можна, це буде дешевше, ніж втрачені життя, і міста. ***** це реінкарнація Гітлера, повинні його задавати на початку
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11.08.2023 09:44 Відповісти
Кенігсберг собі поверніть. Тоді повірю про діло. А там і Китай з Японією підтягнуться за своїм...
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11.08.2023 09:50 Відповісти
Ваша фатальна помилка була зроблена на саміті НАТО в 2008 гоку і після окупації частини Грузії. Тепер ви можете балаболити все, що завгодно, хоч посипати голову попелом - вина у тому, що твориться зараз, лежить на вас!
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11.08.2023 10:23 Відповісти
Такі ж дристляві Чемберлен і Деладьє у 1938 році теж не хотіли розповсюдження війни і ганебно здали Чехословаччину Гітлєру у Мюнхені. Типу "принесли мир цілому поколінню"!
Через півтора року німці марширували по Парижу, а на Лондон сипалися бомби. Історія європейців нічому не вчить, блд!
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11.08.2023 10:30 Відповісти
Найбільший страх у євротолерастів що московія програє війну та розпадеться.
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11.08.2023 10:58 Відповісти
Німеччина робить усе, щоб запобігти ескалації війни, - Шольц Только в 2015 году Германия выдала лицензий россии на поставку вооружения на 7,8 млрд евро.(https://www.dw.com/ru/chto-za-vooruzhenie-germaniya-prodavala-rossii-v-obhod-embargo/a-61623655 )

Это так Германия предотвратила войну в Украине.
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11.08.2023 11:05 Відповісти
дають таку зброю щоб не завдати шкоди бункерному дідові - шолом вермахту саперну лопату та пару іржавих панцерів...
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11.08.2023 11:13 Відповісти
Правильно, пан Шольц! После передачи Таурус с дальностью 1000 км, она попадет в форточку Кремля, когда там будет заседать чпуйло.
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11.08.2023 11:19 Відповісти
"Щоб пошвидше закінчити війну потрібно пошвидше розгромитим ворога. І закінчити війну" (А.Гітлер)
У Вас, гер Канцлер Шольц, був геніальний попередник - Рейхсканцлер. Вам би вартувала повчитися у нього...
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11.08.2023 11:24 Відповісти
Для розовых пони эскалация войны это когда ***** получает пи...ды.
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11.08.2023 11:26 Відповісти
лицемірна позиція.

бо повністю приховує небажання відповісти на запитання - а яку політику сповідувала німеччина до війни що та її політика спонукала путіна напасти на Україну.

а ще я погоджуюся що треба починати вимагати від заходу не вихляти як вуж на пательні а чітко казати - вони допомагають Україні чи вони допомагають собі коли нам дають зброю.

бо якщо Україні то не треба, пришліть вінок і по всьому.

а якщо собі то зброї потрібно більше, швидше і якісніше.
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11.08.2023 13:13 Відповісти
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