Німеччина робить усе, щоб запобігти ескалації війни, - Шольц

Німеччина проводить відповідальну політику в тому, що стосується надання військової допомоги Україні та дбає про те, щоби війна не поширилася на інші країни.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"При всіх рішеннях, які ми ухвалюємо, ми запобігаємо тому, щоби дійшло до ескалації, до війни між Росією і НАТО; дбаємо, щоби війна залишалася війною між Росією і Україною. Але ми надаємо підтримку Україні, яка обороняється", - сказав Шольц.

Він підкреслив, що "Німеччина проводить дуже відповідальну політику".

Канцлер зазначив, що Росія напала на Україну з глибоко імперіалістичного мотиву – вона просто хоче загарбати собі частину території, як це траплялося в 17 - 19 століттях. І це не є вимислом, про все це Путін сказав і написав сам, публічно, підкреслив канцлер. Путін вважає Україну, а також Білорусь частинами Росії.

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Шольц наголосив, що кордони, які склалися на сьогодні в Європі, які оформилися, є визнаними. І якщо країни, які "мають підстави" говорити, що частина територій інших держав належить їм, почнуть робити так, як Росія, "виникне пожежа, яку ми не зможемо погасити".

"Це є загрозою, яку несе російська агресивна війна", - сказав глава уряду ФРН. Він додав, що навіть якщо члени світової спільноти мають дуже різні погляди на деякі речі і не у всьому погоджуються один з одним, всі мають консенсус щодо того, що кордони не можна пересувати за допомогою сили. Путін поставив це під питання, зазначив політик.