На Хмельнитчине раздаются взрывы, работают силы ПВО

В Хмельницкой области раздаются взрывы, работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Слышны взрывы в Хмельницкой области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких!" – говорится в сообщении.

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