На Хмельнитчине раздаются взрывы, работают силы ПВО
В Хмельницкой области раздаются взрывы, работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Слышны взрывы в Хмельницкой области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких!" – говорится в сообщении.
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Ksenia VB
показать весь комментарий11.08.2023 10:29 Ответить Мне нравится 2
Валентина Иващенко #533073
показать весь комментарий11.08.2023 10:34 Ответить Мне нравится 1
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