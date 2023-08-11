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Новости Война
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На Хмельнитчине раздаются взрывы, работают силы ПВО

ппо

В Хмельницкой области раздаются взрывы, работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Слышны взрывы в Хмельницкой области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких!" – говорится в сообщении.

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ПВО (2736) Хмельнитчина (896)


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