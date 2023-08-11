На Хмельниччині лунають вибухи, працюють сили ППО

У Хмельницькій області лунають вибухи, працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомили у Хмельницькій ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Чутно вибухи в Хмельницькій області. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!" - йдеться в повідомленні.

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