На Хмельниччині лунають вибухи, працюють сили ППО
У Хмельницькій області лунають вибухи, працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомили у Хмельницькій ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Чутно вибухи в Хмельницькій області. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!" - йдеться в повідомленні.
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Ksenia VB
показати весь коментар11.08.2023 10:29 Відповісти Мені подобається 2
Валентина Иващенко #533073
показати весь коментар11.08.2023 10:34 Відповісти Мені подобається 1
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