УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10910 відвідувачів онлайн
Новини Війна
17 335 74

У Києві лунають вибухи: Працює ППО

київ,толстого,льва

Вибухи під час повітряної тривоги пролунали в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наразі лунає повітряна тривога.

У КМВА заявили про роботу ППО. Раніше Повітряні сили повідомили про запуск ракет "Кинджал".

Читайте: Росіяни на окупованій Херсонщині використовують менше снарядів, удари по логістиці ворога були досить результативними, - ОК "Південь"

Автор: 

Київ (19445)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
Вдачі та гарного польоту тим Добрим БПЛА!
показати весь коментар
11.08.2023 10:18
+15
Ещё видосиков?
показати весь коментар
11.08.2023 10:07
+14
Зелена мразота йшла до влади саме для того, щоб Україні нічим було давати адекватну відповідь.
показати весь коментар
11.08.2023 10:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зелена мразота коли-небудь дасть адекватну відповідь?
показати весь коментар
11.08.2023 10:04 Відповісти
Ещё видосиков?
показати весь коментар
11.08.2023 10:07 Відповісти
Нема чим,тому що Україна за всю свою незалежність ніхрена не зробила, тут був тільки один тотальний розпил бабок на всьому чому можна
показати весь коментар
11.08.2023 10:08 Відповісти
Зелена мразота йшла до влади саме для того, щоб Україні нічим було давати адекватну відповідь.
показати весь коментар
11.08.2023 10:13 Відповісти
не тільки зелена влада,а усі влади на протязі усієї незалежності, і люди також доклалися до цього вибираючи дегенератів у владу
показати весь коментар
11.08.2023 10:25 Відповісти
Дегенерати завжди обирають дегенератів. Народ заслуговує на своїх керманичів. Протягом усієї незалежності України це відбувалося.
показати весь коментар
11.08.2023 10:30 Відповісти
тут згідний,особливо коли дураки бігли голосувати за кретинів котрі пообіцяли в разі якщо вони прийдуть до влади підняти зарплати і пенсії на тисячу чи пару тисяч гривень,тобто по суті обіцянкою кинути обїдки зі стола купили ідіотів,а ті продали своє майбутнє і майбутнє своїх дітей, що в результаті і вилилося зараз у війну
показати весь коментар
11.08.2023 10:34 Відповісти
Досить маячні. Війна була б в будь-якому випадку, бо куйлу вкрай потрібні сухопутний коридор, вода і електроенергія для Криму.
показати весь коментар
11.08.2023 10:37 Відповісти
І шо? Це означає,що треба жити як кретини? Вибирати дебілів у владу?
показати весь коментар
11.08.2023 11:35 Відповісти
Вибачаюсь, а ви очікували за 30 років вже цукерку на рівні США/ЄС? Нічо, що щє сотню років умовного Дикого Заходу нам пройти треба?
показати весь коментар
11.08.2023 10:52 Відповісти
В 1991 році Україна мала ВВП на душу населення більше ніж було у Польщі чи Чехії, на данний момент у них ВВП більше за наший в 6 разів, а у нас навіть менший зараз ніж був в 1991 році, так що за 30 років можна було бути як мінімум на рівні Польщі,а не здеградувати тотально
показати весь коментар
11.08.2023 11:38 Відповісти
І хто в цьому винен?
показати весь коментар
11.08.2023 11:48 Відповісти
Хто в цьому винен? Аж ніяк не американці чи німці. Це все зробило українське суспільство
показати весь коментар
11.08.2023 11:59 Відповісти
Нащо загальні фрази на кшталт "всі вони однакові"? чи вже забули, як у минулому році почали вимагати надати Україні хоч якісь танки, тоді навіть про Леопарди ще не йшлось, збирали старі радянські по всьому світу. А причина проста - харківський завод Малишева слугами кремля був обанкрочений всього лише за рік!!! На кінець 2019 у завода був чистий прибуток 900 млн. грн, завод працював 24/7, а вже на кінець 2020 він працював 1 день на тиждень, звільняли спеціалістів і мали борг 1 мільярд 800 млн. грн. І все це робота слуг кремля, які розвалювали оборонку навіть краще за януковича. Я вже не кажу про два річних поспіль зірваних оборонних замовлення на 2020, 2021. Відео про банкрутство Малишева: https://www.youtube.com/watch?v=xhBMu6qS9HM
показати весь коментар
11.08.2023 10:48 Відповісти
"Нащо загальні фрази на кшталт "всі вони однакові"?" --- це не загальні фрази,такого гівна можна нашукати купу за часів усіх президентів України,розпили були все.
показати весь коментар
11.08.2023 11:40 Відповісти
я навів конкретний приклад, а від Вас знов загальні фрази. З 2014 по 2019 оборонка працювала так, як ніколи не працювала в Україні і, якби не "попередники", то флагман ЧФ рашки Мацква не був би вражений нашими Нептунами і не валявся б зараз на дні чорного моря.
показати весь коментар
11.08.2023 11:43 Відповісти
Дайте відповідь, будьласка. Ви в курсі, що коли Порошенко став Президентом, то вже йшла війна? А ви в курсі, що під час війни відбуваються диверсії? І підриви складів це були диверсії. Чи ви хочете сказати, що підриви складів робив Порошенко??? А підриви складів з ************ у Болгарії 21 березня 2015 року, які мали вже бути відправленими до України теж робив Порошенко? Чи взриви складів з ************ у Чехії, 16 жовтня і 3 грудня 2014 року, які мали бути передані Україні теж зробив Порошенко?? Не меліть дурниць, бо це війна під час якої нажаль відбуваються диверсії і підриви складів не виключення. Щодо стану оборонного виробництва, то з 2014-2019 українська оборонна промисловість почала стрімко відроджуватись, всі підприємства ВПК були завантажені і саме між іншим це стало потужним поштовхом для тодішнього підняття економіки, яка вже з початку 2016 зростала щороку до 2019. А за каденцію слуг кремля українську оборонку просто вбили. І вам це не муляє, вам це ОК? Щодо заводу з виготовлення ***********, то наприкинці літа 2018 у Києві була запущена нова лінія з виготовлення 152мм снарядів. З 2019 вона не працювала аж до листопада 2022 !!! Тобто цю лінію не запускали три роки, включно з 9-ма місяцями широкомасштабної війни вже після 24.02.22. !!!
З Порпошенка ніхто не ліпить Ісуса, просто на фоні майже 5 річного мародерства антидержавного антиукраїнського бидла, яке у 2019 прийшло до влади, всі ті косяки попередників які їм закидають опоненти 2014-2019 навіть смішно згадувати. Нагадайте при попередниках щось подібне до розкрадання у власної армії мілліардів на харчах?? Нагадайте щось подібне як мільярд доларів переведених за кордон ніби то на закупівлю зброї і ні грошей ні зброї вже рік!!! Нагадайте подорожчання 1 км. асфальту на 90% у 2020 в порівнянні з початком 2019 при тому, що долар був такий самий. Нагадайте, щоб за попередників бюджет на дороги перевищував бюджет на ЗСУ. Нагадайте агентів ФСБ, яких би тоді призначали на керівні посади в СБУ указом президента. Продовжувати можна ще довго...
показати весь коментар
11.08.2023 12:37 Відповісти
Зелені тут до чого? Відповідь дають ЗСУ і потужну.
показати весь коментар
11.08.2023 10:18 Відповісти
Де зараз на рашці лунають вибухи? Де, хоча б, оголошена тривога?
показати весь коментар
11.08.2023 10:21 Відповісти
Зараз прямо в голову рашикам прилітає, киця і вбиває їх на мʼясо.
показати весь коментар
11.08.2023 10:25 Відповісти
Тривога, це маячня а не відповідь. Відповідь, це знищена російська жива сила та техніка.
показати весь коментар
11.08.2023 10:27 Відповісти
Це все має знищуватись ще на території рашки.
показати весь коментар
11.08.2023 10:30 Відповісти
ЗСУ якось кращє за тебе розберуться, де їм що знищувати, киця. Кіздуй під Капітолій, F-16 нам просити.
показати весь коментар
11.08.2023 10:31 Відповісти
Цей висер до чого? Я в Україні. Який тут капітолій? Чи ти вже бояри зранку пережер? Хто ти взагалі такий, що так ревно за зелену мразоту вписуєшся? Кацап?
показати весь коментар
11.08.2023 10:34 Відповісти
Вибачте, але Ай-Пі у вас британський. Чи то таке?
показати весь коментар
11.08.2023 10:37 Відповісти
Киця, я вписуюсь за тих, хто дає потужну відповідь кацапам за те, що відбувається - за ЗСУ. А прапорець я твій не розгледів одразу, тому кіздуй не в Капітолій, а подяку нашу за зброю Бену Волесу передай.
показати весь коментар
11.08.2023 10:40 Відповісти
Там кожен день і без тревог шось горить. Один Сергієв Посад десятка ракет вартий..
показати весь коментар
11.08.2023 10:31 Відповісти
Ага, з чарівноє палички? Чи з лампи Алладіна?
показати весь коментар
11.08.2023 10:20 Відповісти
В нас є чим дістати всі прикордонні області. Там теж багато цікавого: і нафтобази, і склади БК, і розташування кацапських солдатів та військової техніки та авіації, і підприємства, які працюють на кацапську оборонку.
показати весь коментар
11.08.2023 10:27 Відповісти
Відволікати з напруженого фронту нечисленну арут і витрачати дефіцитні боєзапаси на обстріли прикордонних кацапів?! І що це дасть, які плюси? Підмахнути кацапській пропаганді?
показати весь коментар
11.08.2023 10:36 Відповісти
Які плюси? Величезні. Будуть знищені і не доїдуть до фронту об"єкти, які я перерахував в попередньому коментарі. А це збережені тисячі життів наших воїнів та мирного населення.
показати весь коментар
11.08.2023 10:41 Відповісти
Ох вжеж ці досвідчені британські генерали і Вова Грузин серед них..
показати весь коментар
11.08.2023 10:42 Відповісти
Це- фантазії!
показати весь коментар
11.08.2023 10:43 Відповісти
В чому саме? Що можна знищити нафтобазу, склад, чи ворожу техніку ще на кацапській території? Що саме тут фантастичного? В кацапів виходить, а для нас чому це фантазії?
показати весь коментар
11.08.2023 10:45 Відповісти
Нафтобази, склади і військові виробництва на ворожій території ЗСУ знищують, а ворожа техніка на нашій території вже, ти трохи тормозиш із своїм гєнєральством.
показати весь коментар
11.08.2023 10:48 Відповісти
Скільки вже прийняв, щоб верзти подібну маячню?
показати весь коментар
11.08.2023 11:01 Відповісти
Ефективні удари ЗСУ по військовим обʼєктам та виробництвам на території ворога для тебе це маячня? То може ти просто кацапська ботяра, завдання якої знецінювати дії ЗСУ?
показати весь коментар
11.08.2023 11:06 Відповісти
Скільки було тих ударів, кацап? В порівнянні з ударами по наших об"єктах це менше, ні крапля в морі. І що ти мені намагаєшся довести, п"яне мурло? До чого тут ЗСУ? Я тобі, ідіоту, ще раз кажу: ЗСУ приймає самостійні рішення максимум на батальйонному рівні. Все, що вище, в тому числі і удари по об"єктах на території рашки - рішення приймаються на рівні зеленої мразотної опи, яку ти зараз вперто намагаєшся відмазати, переклавши відповідальність на ЗСУ.
показати весь коментар
11.08.2023 11:29 Відповісти
В нього просто уявлення про розташування російських солдатів базується на вікіпедії.
показати весь коментар
11.08.2023 10:47 Відповісти
Хтось говорив що масштабних обстрілів не буде.
Наші як завжди.... Може б на картах таро розклад точніший вийшов.
Бо так само і напад 24.02.2022 не могли спрогнозувати.
показати весь коментар
11.08.2023 10:05 Відповісти
Це кацапська відповідь тим пі@арасам, які нещодавно розповідали, що масованих кацапських ракетних атак не буде. Казкарі @обані!
Наснаги та вдалого полювання ППО ЗСУ!
показати весь коментар
11.08.2023 10:06 Відповісти
Киця, масовані, це коли на один тіко Київ летить 30 ракет і 50 дронів. Ти мабуть вже й забула, як це.
показати весь коментар
11.08.2023 10:21 Відповісти
Один кацапський кінжал - то вже біда.
А кілька кацапських кінжалів по Україні - це ж так просто, нема чим перейматися, правда?!
показати весь коментар
11.08.2023 10:27 Відповісти
Ви спочатку про масовані писали, а не про "кілька".
показати весь коментар
11.08.2023 10:30 Відповісти
У дописі зазначено про казкарів, які казали за те, що масованих ракетних атак не буде.
А сьогодні кацапські ракетні атаки на Київ, Вінницю (доба та тривога ще не скінчилися) явно свідчать не про одиничне, а масоване застосування рашистами анало-говнет ракет.
Нема чого порожньо базікати, необхідно завжди готуватися та бути готовим, готувати та попереджати людей про найгірше, а не нести "заспокійливу" маячню!
показати весь коментар
11.08.2023 10:35 Відповісти
Я ж і кажу - ви вже завдяки Повітряним Силам ЗСУ вже потроху і забуваєте, що таке масовані обстріли взагалі і що відбувалось 1.5 року тому.
показати весь коментар
11.08.2023 10:44 Відповісти
Не треба перекручувати. Читайте уважно перший допис: Наснаги та вдалого полювання ППО!

А щодо масованих ракетних атак - то:
- ГУР МО України (Юсов) офіційно - рфія збільшила виробництво калібрів у чотири рази;
- ЗМІ (ТСН, Еспресо, Прямий, ІСТВ) - на рфії (Дубненський машинобудівний) збільшено удвічі виробництво ракет Х-101/555;
- (Жданов, Світан, Кривонос, Подоляк) - на рфії достатній запас ракет Х-22, Х-32, збільшено їхнє виробництво.
кацапи ці ракети для себе напамять роблять?!
Ще раз - не перекручуйте!
В армії служили? Якщо ні, то у нормально командира правило: чим більше поту на полігоні, тим менше крові втратиш у бою. Готовий - вижив! Люди мають бути готові, ЗСУ мають бути готові та забезпечні, тим самим ППО (я добре знаю за Суми, Запоріжжя, Одесу, Херсон та останні удари)
Я добре памятаю, чим для України закінчилися заяви про шашлики, про не треба панікувати, про ракети вже закінчуються (ще торік)
Тупорила заява посадовців про те, що масованих кацапських ракетних атак не буде ставить у першу чергу питання перед нашими Західними партнерами, які почувши таку маячну запитують: а нахіба ви просите ще більше ппо? атак же не буде - ваші посадовці заявляють! Вам вистачить того, що ми надали! - сам бачив та чув.
А такі безголові заяви про те, що масованих ракетних атак не буде - диверсія проти України!
показати весь коментар
11.08.2023 11:01 Відповісти
Західні партнери не дуже цікавляться телемарафоном, тому навряд чи почують ті заяви, про які ви кажете. Слава богу.
показати весь коментар
11.08.2023 11:11 Відповісти

Це не телемарафон, а ресурс, на якому ви зараз перебуваєте і який дуже ********** читати наші Західні партнери, зокрема у Німеччині та США.
До вашого відома, у Посольстві США в Україні дуже уважно дивляться телемарафон, при чому цілодобово та фіксують усі заяви та звернення українських посадовців.
А знаєте чому? Тому що на початку війни Президент України як найвища посадова особа у країні порадив усім офіційним представникам іноземних партнерів дивитися цей марафон
показати весь коментар
11.08.2023 11:15 Відповісти
Не смішить, пересідент порадив і західні партнери одразу підкорились і засіли дивитися з родинами, а у паузах на цензор з гугл-транслейтом до нас заходять 💀
показати весь коментар
11.08.2023 11:22 Відповісти
Я про факти.
Якщо про сміх, то вам до кварталу 95.
Тим хто дивиться, транслейшн не потрібен. Останнім часом (особливо після 2014 року) до Посольства США в Україні для роботи відряджалася низка працівників українського походження. У військових аташе цілий штат україномовних консультантів-помічників. Аналогічно - Посольства Великої Британії та Німеччини.
В Україні безліч різноманітних організацій та фондів, які працюють за гранти Західних партнерів, зокрема США, Канади, у який переважна більшість працівників - громадяни України або особи українського походження, україномовні. Через ці фонди та організації йде збір інформації.
******* слухати та дивитися усіх - телемарафон, прямий, пятий, кривоноса, швеця, світана, подоляка, фейгіна, яковину, шейтельмана, жданова, лапіна, березовця та інших.
Беззаперечним фактом є те, що частина озброєнь надавалася саме за результатами певних меседжів з боку цих спікерів чи то у соцмережах.
Із найвищою посадовою особою України зустрічаються, ті ж самі Байден, Шольц, Макрон, Джонсон, Макрон, Сунак, Дуда та інші керівники Заходу, обговорюють нагальні проблеми, обмінюються інформацією, тому із названою посадовою особою у світі рахуються, окрім щоправда орбана
А тому ваш сміх не відповідає реальним фактам та обставинам. Війна - нема чого сміятися. Після Перемоги - так.
показати весь коментар
11.08.2023 11:33 Відповісти
90% "західних партнерів" на цензорі, це кацапські боти...
показати весь коментар
11.08.2023 11:24 Відповісти
Вам видніше. Кожен має право на свою думку, за умови, що ця думка не порушує Кримінального кодексу України
показати весь коментар
11.08.2023 11:35 Відповісти
Пишуть що в Києві.відсосали кінжали 🙏 АЛЕУДАРИ БУЛИ ЩЕ ПО ВІННИЦІ,віримо в ППО
показати весь коментар
11.08.2023 10:15 Відповісти
ЦЕ ПЕРЕВІРЕНА ІНФОРМАЦІЯ ? «кинджал»
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8 ВІДСМОКТАТИ - тлумачення, орфографія, новий правопис ...
показати весь коментар
11.08.2023 10:35 Відповісти
Це як раз після цієї безпекової конференції..
У Давлатова є якесь оповідання: Встретились , поговорили
показати весь коментар
11.08.2023 10:15 Відповісти
Із москалями нема спільної мови - тільки сила. (С) Степан Бандера (1952 р.)
показати весь коментар
11.08.2023 10:20 Відповісти
Пох на говлатова, атаку відбито.
показати весь коментар
11.08.2023 10:45 Відповісти
Над аэропортом Внуково закрыли небо - предварительно, беспилотники летят в сторону Москвы-кацапські змі
показати весь коментар
11.08.2023 10:17 Відповісти
Вдачі та гарного польоту тим Добрим БПЛА!
показати весь коментар
11.08.2023 10:18 Відповісти
Знову вікно десь виб'ють? Країна безмозклих і нікчемних зелених деградантів.
показати весь коментар
11.08.2023 10:30 Відповісти
Ну чому ж тільки зелених?!..
показати весь коментар
11.08.2023 10:32 Відповісти
Покличте підпілківника Люську! Хай розкаже, як все нормально.
показати весь коментар
11.08.2023 10:29 Відповісти
Не можна. Він а рейді за лінією фронту 75 раз .
показати весь коментар
11.08.2023 10:31 Відповісти
А старий підар Кучма,який злив все що тільки можна зараз в Австрії розважається.
показати весь коментар
11.08.2023 10:29 Відповісти
Але при Кучмі кацапи навіть до Тузли побоялися підійти, якщо ще хтось пам'ятає.
показати весь коментар
11.08.2023 10:39 Відповісти
Та не смішіть тією Тузлою. Домовилися,і все шито-крито. Овоч зі своєю прокацапського кодлою якраз і виник після того.
показати весь коментар
11.08.2023 10:49 Відповісти
Це погано, що домовилися і всі залишилися живі? І Україна була не Росія...
показати весь коментар
11.08.2023 10:51 Відповісти
домовились бо московити тоді не мали достатньо сил.
показати весь коментар
11.08.2023 10:55 Відповісти
І яке в них озброєння з'явилося з того часу? су-57?
показати весь коментар
11.08.2023 11:07 Відповісти
🤦
показати весь коментар
11.08.2023 11:02 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2023 10:30 Відповісти
Якщо не забули ,позавчорашні 4 зльоти міг-31 і 4 тривоги відповідно, це і були тренування кацапів для сьгднішньої атаки кинжалами, підступно підсилені фальш -цілями від реб.
показати весь коментар
11.08.2023 10:37 Відповісти
 
 