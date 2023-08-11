У Києві лунають вибухи: Працює ППО

Вибухи під час повітряної тривоги пролунали в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наразі лунає повітряна тривога.

У КМВА заявили про роботу ППО. Раніше Повітряні сили повідомили про запуск ракет "Кинджал".

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