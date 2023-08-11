В Киеве раздаются взрывы: Работает ПВО
Взрывы во время воздушной тревоги раздались в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Теперь звучит воздушная тревога.
В КГВА заявили о работе ПВО. Ранее Воздушные силы сообщили о запуске ракет "Кинжал".
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+17 Darnytsya Kyiv
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З Порпошенка ніхто не ліпить Ісуса, просто на фоні майже 5 річного мародерства антидержавного антиукраїнського бидла, яке у 2019 прийшло до влади, всі ті косяки попередників які їм закидають опоненти 2014-2019 навіть смішно згадувати. Нагадайте при попередниках щось подібне до розкрадання у власної армії мілліардів на харчах?? Нагадайте щось подібне як мільярд доларів переведених за кордон ніби то на закупівлю зброї і ні грошей ні зброї вже рік!!! Нагадайте подорожчання 1 км. асфальту на 90% у 2020 в порівнянні з початком 2019 при тому, що долар був такий самий. Нагадайте, щоб за попередників бюджет на дороги перевищував бюджет на ЗСУ. Нагадайте агентів ФСБ, яких би тоді призначали на керівні посади в СБУ указом президента. Продовжувати можна ще довго...
Наші як завжди.... Може б на картах таро розклад точніший вийшов.
Бо так само і напад 24.02.2022 не могли спрогнозувати.
Наснаги та вдалого полювання ППО ЗСУ!
А кілька кацапських кінжалів по Україні - це ж так просто, нема чим перейматися, правда?!
А сьогодні кацапські ракетні атаки на Київ, Вінницю (доба та тривога ще не скінчилися) явно свідчать не про одиничне, а масоване застосування рашистами анало-говнет ракет.
Нема чого порожньо базікати, необхідно завжди готуватися та бути готовим, готувати та попереджати людей про найгірше, а не нести "заспокійливу" маячню!
А щодо масованих ракетних атак - то:
- ГУР МО України (Юсов) офіційно - рфія збільшила виробництво калібрів у чотири рази;
- ЗМІ (ТСН, Еспресо, Прямий, ІСТВ) - на рфії (Дубненський машинобудівний) збільшено удвічі виробництво ракет Х-101/555;
- (Жданов, Світан, Кривонос, Подоляк) - на рфії достатній запас ракет Х-22, Х-32, збільшено їхнє виробництво.
кацапи ці ракети для себе напамять роблять?!
Ще раз - не перекручуйте!
В армії служили? Якщо ні, то у нормально командира правило: чим більше поту на полігоні, тим менше крові втратиш у бою. Готовий - вижив! Люди мають бути готові, ЗСУ мають бути готові та забезпечні, тим самим ППО (я добре знаю за Суми, Запоріжжя, Одесу, Херсон та останні удари)
Я добре памятаю, чим для України закінчилися заяви про шашлики, про не треба панікувати, про ракети вже закінчуються (ще торік)
Тупорила заява посадовців про те, що масованих кацапських ракетних атак не буде ставить у першу чергу питання перед нашими Західними партнерами, які почувши таку маячну запитують: а нахіба ви просите ще більше ппо? атак же не буде - ваші посадовці заявляють! Вам вистачить того, що ми надали! - сам бачив та чув.
А такі безголові заяви про те, що масованих ракетних атак не буде - диверсія проти України!
Це не телемарафон, а ресурс, на якому ви зараз перебуваєте і який дуже ********** читати наші Західні партнери, зокрема у Німеччині та США.
До вашого відома, у Посольстві США в Україні дуже уважно дивляться телемарафон, при чому цілодобово та фіксують усі заяви та звернення українських посадовців.
А знаєте чому? Тому що на початку війни Президент України як найвища посадова особа у країні порадив усім офіційним представникам іноземних партнерів дивитися цей марафон
Якщо про сміх, то вам до кварталу 95.
Тим хто дивиться, транслейшн не потрібен. Останнім часом (особливо після 2014 року) до Посольства США в Україні для роботи відряджалася низка працівників українського походження. У військових аташе цілий штат україномовних консультантів-помічників. Аналогічно - Посольства Великої Британії та Німеччини.
В Україні безліч різноманітних організацій та фондів, які працюють за гранти Західних партнерів, зокрема США, Канади, у який переважна більшість працівників - громадяни України або особи українського походження, україномовні. Через ці фонди та організації йде збір інформації.
******* слухати та дивитися усіх - телемарафон, прямий, пятий, кривоноса, швеця, світана, подоляка, фейгіна, яковину, шейтельмана, жданова, лапіна, березовця та інших.
Беззаперечним фактом є те, що частина озброєнь надавалася саме за результатами певних меседжів з боку цих спікерів чи то у соцмережах.
Із найвищою посадовою особою України зустрічаються, ті ж самі Байден, Шольц, Макрон, Джонсон, Макрон, Сунак, Дуда та інші керівники Заходу, обговорюють нагальні проблеми, обмінюються інформацією, тому із названою посадовою особою у світі рахуються, окрім щоправда орбана
А тому ваш сміх не відповідає реальним фактам та обставинам. Війна - нема чого сміятися. Після Перемоги - так.
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8 ВІДСМОКТАТИ - тлумачення, орфографія, новий правопис ...
У Давлатова є якесь оповідання: Встретились , поговорили