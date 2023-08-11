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Новости Война
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В Киеве раздаются взрывы: Работает ПВО

київ,толстого,льва

Взрывы во время воздушной тревоги раздались в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Теперь звучит воздушная тревога.

В КГВА заявили о работе ПВО. Ранее Воздушные силы сообщили о запуске ракет "Кинжал".

Смотрите: Не допустим использование украинских религиозных общин Россией, - Зеленский. ВИДЕО

Киев (25502)


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Топ комментарии
+17
Вдачі та гарного польоту тим Добрим БПЛА!
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11.08.2023 10:18
+15
Ещё видосиков?
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11.08.2023 10:07
+14
Зелена мразота йшла до влади саме для того, щоб Україні нічим було давати адекватну відповідь.
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11.08.2023 10:13
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Зелена мразота коли-небудь дасть адекватну відповідь?
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11.08.2023 10:04 Ответить
Ещё видосиков?
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11.08.2023 10:07 Ответить
Нема чим,тому що Україна за всю свою незалежність ніхрена не зробила, тут був тільки один тотальний розпил бабок на всьому чому можна
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11.08.2023 10:08 Ответить
Зелена мразота йшла до влади саме для того, щоб Україні нічим було давати адекватну відповідь.
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11.08.2023 10:13 Ответить
не тільки зелена влада,а усі влади на протязі усієї незалежності, і люди також доклалися до цього вибираючи дегенератів у владу
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11.08.2023 10:25 Ответить
Дегенерати завжди обирають дегенератів. Народ заслуговує на своїх керманичів. Протягом усієї незалежності України це відбувалося.
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11.08.2023 10:30 Ответить
тут згідний,особливо коли дураки бігли голосувати за кретинів котрі пообіцяли в разі якщо вони прийдуть до влади підняти зарплати і пенсії на тисячу чи пару тисяч гривень,тобто по суті обіцянкою кинути обїдки зі стола купили ідіотів,а ті продали своє майбутнє і майбутнє своїх дітей, що в результаті і вилилося зараз у війну
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11.08.2023 10:34 Ответить
Досить маячні. Війна була б в будь-якому випадку, бо куйлу вкрай потрібні сухопутний коридор, вода і електроенергія для Криму.
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11.08.2023 10:37 Ответить
І шо? Це означає,що треба жити як кретини? Вибирати дебілів у владу?
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11.08.2023 11:35 Ответить
Вибачаюсь, а ви очікували за 30 років вже цукерку на рівні США/ЄС? Нічо, що щє сотню років умовного Дикого Заходу нам пройти треба?
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11.08.2023 10:52 Ответить
В 1991 році Україна мала ВВП на душу населення більше ніж було у Польщі чи Чехії, на данний момент у них ВВП більше за наший в 6 разів, а у нас навіть менший зараз ніж був в 1991 році, так що за 30 років можна було бути як мінімум на рівні Польщі,а не здеградувати тотально
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11.08.2023 11:38 Ответить
І хто в цьому винен?
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11.08.2023 11:48 Ответить
Хто в цьому винен? Аж ніяк не американці чи німці. Це все зробило українське суспільство
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11.08.2023 11:59 Ответить
Нащо загальні фрази на кшталт "всі вони однакові"? чи вже забули, як у минулому році почали вимагати надати Україні хоч якісь танки, тоді навіть про Леопарди ще не йшлось, збирали старі радянські по всьому світу. А причина проста - харківський завод Малишева слугами кремля був обанкрочений всього лише за рік!!! На кінець 2019 у завода був чистий прибуток 900 млн. грн, завод працював 24/7, а вже на кінець 2020 він працював 1 день на тиждень, звільняли спеціалістів і мали борг 1 мільярд 800 млн. грн. І все це робота слуг кремля, які розвалювали оборонку навіть краще за януковича. Я вже не кажу про два річних поспіль зірваних оборонних замовлення на 2020, 2021. Відео про банкрутство Малишева: https://www.youtube.com/watch?v=xhBMu6qS9HM
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11.08.2023 10:48 Ответить
"Нащо загальні фрази на кшталт "всі вони однакові"?" --- це не загальні фрази,такого гівна можна нашукати купу за часів усіх президентів України,розпили були все.
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11.08.2023 11:40 Ответить
я навів конкретний приклад, а від Вас знов загальні фрази. З 2014 по 2019 оборонка працювала так, як ніколи не працювала в Україні і, якби не "попередники", то флагман ЧФ рашки Мацква не був би вражений нашими Нептунами і не валявся б зараз на дні чорного моря.
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11.08.2023 11:43 Ответить
Дайте відповідь, будьласка. Ви в курсі, що коли Порошенко став Президентом, то вже йшла війна? А ви в курсі, що під час війни відбуваються диверсії? І підриви складів це були диверсії. Чи ви хочете сказати, що підриви складів робив Порошенко??? А підриви складів з ************ у Болгарії 21 березня 2015 року, які мали вже бути відправленими до України теж робив Порошенко? Чи взриви складів з ************ у Чехії, 16 жовтня і 3 грудня 2014 року, які мали бути передані Україні теж зробив Порошенко?? Не меліть дурниць, бо це війна під час якої нажаль відбуваються диверсії і підриви складів не виключення. Щодо стану оборонного виробництва, то з 2014-2019 українська оборонна промисловість почала стрімко відроджуватись, всі підприємства ВПК були завантажені і саме між іншим це стало потужним поштовхом для тодішнього підняття економіки, яка вже з початку 2016 зростала щороку до 2019. А за каденцію слуг кремля українську оборонку просто вбили. І вам це не муляє, вам це ОК? Щодо заводу з виготовлення ***********, то наприкинці літа 2018 у Києві була запущена нова лінія з виготовлення 152мм снарядів. З 2019 вона не працювала аж до листопада 2022 !!! Тобто цю лінію не запускали три роки, включно з 9-ма місяцями широкомасштабної війни вже після 24.02.22. !!!
З Порпошенка ніхто не ліпить Ісуса, просто на фоні майже 5 річного мародерства антидержавного антиукраїнського бидла, яке у 2019 прийшло до влади, всі ті косяки попередників які їм закидають опоненти 2014-2019 навіть смішно згадувати. Нагадайте при попередниках щось подібне до розкрадання у власної армії мілліардів на харчах?? Нагадайте щось подібне як мільярд доларів переведених за кордон ніби то на закупівлю зброї і ні грошей ні зброї вже рік!!! Нагадайте подорожчання 1 км. асфальту на 90% у 2020 в порівнянні з початком 2019 при тому, що долар був такий самий. Нагадайте, щоб за попередників бюджет на дороги перевищував бюджет на ЗСУ. Нагадайте агентів ФСБ, яких би тоді призначали на керівні посади в СБУ указом президента. Продовжувати можна ще довго...
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11.08.2023 12:37 Ответить
Зелені тут до чого? Відповідь дають ЗСУ і потужну.
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11.08.2023 10:18 Ответить
Де зараз на рашці лунають вибухи? Де, хоча б, оголошена тривога?
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11.08.2023 10:21 Ответить
Зараз прямо в голову рашикам прилітає, киця і вбиває їх на мʼясо.
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11.08.2023 10:25 Ответить
Тривога, це маячня а не відповідь. Відповідь, це знищена російська жива сила та техніка.
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11.08.2023 10:27 Ответить
Це все має знищуватись ще на території рашки.
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11.08.2023 10:30 Ответить
ЗСУ якось кращє за тебе розберуться, де їм що знищувати, киця. Кіздуй під Капітолій, F-16 нам просити.
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11.08.2023 10:31 Ответить
Цей висер до чого? Я в Україні. Який тут капітолій? Чи ти вже бояри зранку пережер? Хто ти взагалі такий, що так ревно за зелену мразоту вписуєшся? Кацап?
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11.08.2023 10:34 Ответить
Вибачте, але Ай-Пі у вас британський. Чи то таке?
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11.08.2023 10:37 Ответить
Киця, я вписуюсь за тих, хто дає потужну відповідь кацапам за те, що відбувається - за ЗСУ. А прапорець я твій не розгледів одразу, тому кіздуй не в Капітолій, а подяку нашу за зброю Бену Волесу передай.
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11.08.2023 10:40 Ответить
Там кожен день і без тревог шось горить. Один Сергієв Посад десятка ракет вартий..
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11.08.2023 10:31 Ответить
Ага, з чарівноє палички? Чи з лампи Алладіна?
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11.08.2023 10:20 Ответить
В нас є чим дістати всі прикордонні області. Там теж багато цікавого: і нафтобази, і склади БК, і розташування кацапських солдатів та військової техніки та авіації, і підприємства, які працюють на кацапську оборонку.
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11.08.2023 10:27 Ответить
Відволікати з напруженого фронту нечисленну арут і витрачати дефіцитні боєзапаси на обстріли прикордонних кацапів?! І що це дасть, які плюси? Підмахнути кацапській пропаганді?
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11.08.2023 10:36 Ответить
Які плюси? Величезні. Будуть знищені і не доїдуть до фронту об"єкти, які я перерахував в попередньому коментарі. А це збережені тисячі життів наших воїнів та мирного населення.
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11.08.2023 10:41 Ответить
Ох вжеж ці досвідчені британські генерали і Вова Грузин серед них..
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11.08.2023 10:42 Ответить
Це- фантазії!
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11.08.2023 10:43 Ответить
В чому саме? Що можна знищити нафтобазу, склад, чи ворожу техніку ще на кацапській території? Що саме тут фантастичного? В кацапів виходить, а для нас чому це фантазії?
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11.08.2023 10:45 Ответить
Нафтобази, склади і військові виробництва на ворожій території ЗСУ знищують, а ворожа техніка на нашій території вже, ти трохи тормозиш із своїм гєнєральством.
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11.08.2023 10:48 Ответить
Скільки вже прийняв, щоб верзти подібну маячню?
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11.08.2023 11:01 Ответить
Ефективні удари ЗСУ по військовим обʼєктам та виробництвам на території ворога для тебе це маячня? То може ти просто кацапська ботяра, завдання якої знецінювати дії ЗСУ?
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11.08.2023 11:06 Ответить
Скільки було тих ударів, кацап? В порівнянні з ударами по наших об"єктах це менше, ні крапля в морі. І що ти мені намагаєшся довести, п"яне мурло? До чого тут ЗСУ? Я тобі, ідіоту, ще раз кажу: ЗСУ приймає самостійні рішення максимум на батальйонному рівні. Все, що вище, в тому числі і удари по об"єктах на території рашки - рішення приймаються на рівні зеленої мразотної опи, яку ти зараз вперто намагаєшся відмазати, переклавши відповідальність на ЗСУ.
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11.08.2023 11:29 Ответить
В нього просто уявлення про розташування російських солдатів базується на вікіпедії.
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11.08.2023 10:47 Ответить
Хтось говорив що масштабних обстрілів не буде.
Наші як завжди.... Може б на картах таро розклад точніший вийшов.
Бо так само і напад 24.02.2022 не могли спрогнозувати.
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11.08.2023 10:05 Ответить
Це кацапська відповідь тим пі@арасам, які нещодавно розповідали, що масованих кацапських ракетних атак не буде. Казкарі @обані!
Наснаги та вдалого полювання ППО ЗСУ!
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11.08.2023 10:06 Ответить
Киця, масовані, це коли на один тіко Київ летить 30 ракет і 50 дронів. Ти мабуть вже й забула, як це.
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11.08.2023 10:21 Ответить
Один кацапський кінжал - то вже біда.
А кілька кацапських кінжалів по Україні - це ж так просто, нема чим перейматися, правда?!
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11.08.2023 10:27 Ответить
Ви спочатку про масовані писали, а не про "кілька".
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11.08.2023 10:30 Ответить
У дописі зазначено про казкарів, які казали за те, що масованих ракетних атак не буде.
А сьогодні кацапські ракетні атаки на Київ, Вінницю (доба та тривога ще не скінчилися) явно свідчать не про одиничне, а масоване застосування рашистами анало-говнет ракет.
Нема чого порожньо базікати, необхідно завжди готуватися та бути готовим, готувати та попереджати людей про найгірше, а не нести "заспокійливу" маячню!
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11.08.2023 10:35 Ответить
Я ж і кажу - ви вже завдяки Повітряним Силам ЗСУ вже потроху і забуваєте, що таке масовані обстріли взагалі і що відбувалось 1.5 року тому.
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11.08.2023 10:44 Ответить
Не треба перекручувати. Читайте уважно перший допис: Наснаги та вдалого полювання ППО!

А щодо масованих ракетних атак - то:
- ГУР МО України (Юсов) офіційно - рфія збільшила виробництво калібрів у чотири рази;
- ЗМІ (ТСН, Еспресо, Прямий, ІСТВ) - на рфії (Дубненський машинобудівний) збільшено удвічі виробництво ракет Х-101/555;
- (Жданов, Світан, Кривонос, Подоляк) - на рфії достатній запас ракет Х-22, Х-32, збільшено їхнє виробництво.
кацапи ці ракети для себе напамять роблять?!
Ще раз - не перекручуйте!
В армії служили? Якщо ні, то у нормально командира правило: чим більше поту на полігоні, тим менше крові втратиш у бою. Готовий - вижив! Люди мають бути готові, ЗСУ мають бути готові та забезпечні, тим самим ППО (я добре знаю за Суми, Запоріжжя, Одесу, Херсон та останні удари)
Я добре памятаю, чим для України закінчилися заяви про шашлики, про не треба панікувати, про ракети вже закінчуються (ще торік)
Тупорила заява посадовців про те, що масованих кацапських ракетних атак не буде ставить у першу чергу питання перед нашими Західними партнерами, які почувши таку маячну запитують: а нахіба ви просите ще більше ппо? атак же не буде - ваші посадовці заявляють! Вам вистачить того, що ми надали! - сам бачив та чув.
А такі безголові заяви про те, що масованих ракетних атак не буде - диверсія проти України!
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11.08.2023 11:01 Ответить
Західні партнери не дуже цікавляться телемарафоном, тому навряд чи почують ті заяви, про які ви кажете. Слава богу.
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11.08.2023 11:11 Ответить

Це не телемарафон, а ресурс, на якому ви зараз перебуваєте і який дуже ********** читати наші Західні партнери, зокрема у Німеччині та США.
До вашого відома, у Посольстві США в Україні дуже уважно дивляться телемарафон, при чому цілодобово та фіксують усі заяви та звернення українських посадовців.
А знаєте чому? Тому що на початку війни Президент України як найвища посадова особа у країні порадив усім офіційним представникам іноземних партнерів дивитися цей марафон
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11.08.2023 11:15 Ответить
Не смішить, пересідент порадив і західні партнери одразу підкорились і засіли дивитися з родинами, а у паузах на цензор з гугл-транслейтом до нас заходять 💀
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11.08.2023 11:22 Ответить
Я про факти.
Якщо про сміх, то вам до кварталу 95.
Тим хто дивиться, транслейшн не потрібен. Останнім часом (особливо після 2014 року) до Посольства США в Україні для роботи відряджалася низка працівників українського походження. У військових аташе цілий штат україномовних консультантів-помічників. Аналогічно - Посольства Великої Британії та Німеччини.
В Україні безліч різноманітних організацій та фондів, які працюють за гранти Західних партнерів, зокрема США, Канади, у який переважна більшість працівників - громадяни України або особи українського походження, україномовні. Через ці фонди та організації йде збір інформації.
******* слухати та дивитися усіх - телемарафон, прямий, пятий, кривоноса, швеця, світана, подоляка, фейгіна, яковину, шейтельмана, жданова, лапіна, березовця та інших.
Беззаперечним фактом є те, що частина озброєнь надавалася саме за результатами певних меседжів з боку цих спікерів чи то у соцмережах.
Із найвищою посадовою особою України зустрічаються, ті ж самі Байден, Шольц, Макрон, Джонсон, Макрон, Сунак, Дуда та інші керівники Заходу, обговорюють нагальні проблеми, обмінюються інформацією, тому із названою посадовою особою у світі рахуються, окрім щоправда орбана
А тому ваш сміх не відповідає реальним фактам та обставинам. Війна - нема чого сміятися. Після Перемоги - так.
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11.08.2023 11:33 Ответить
90% "західних партнерів" на цензорі, це кацапські боти...
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11.08.2023 11:24 Ответить
Вам видніше. Кожен має право на свою думку, за умови, що ця думка не порушує Кримінального кодексу України
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11.08.2023 11:35 Ответить
Пишуть що в Києві.відсосали кінжали 🙏 АЛЕУДАРИ БУЛИ ЩЕ ПО ВІННИЦІ,віримо в ППО
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11.08.2023 10:15 Ответить
ЦЕ ПЕРЕВІРЕНА ІНФОРМАЦІЯ ? «кинджал»
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8 ВІДСМОКТАТИ - тлумачення, орфографія, новий правопис ...
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11.08.2023 10:35 Ответить
Це як раз після цієї безпекової конференції..
У Давлатова є якесь оповідання: Встретились , поговорили
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11.08.2023 10:15 Ответить
Із москалями нема спільної мови - тільки сила. (С) Степан Бандера (1952 р.)
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11.08.2023 10:20 Ответить
Пох на говлатова, атаку відбито.
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11.08.2023 10:45 Ответить
Над аэропортом Внуково закрыли небо - предварительно, беспилотники летят в сторону Москвы-кацапські змі
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11.08.2023 10:17 Ответить
Вдачі та гарного польоту тим Добрим БПЛА!
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11.08.2023 10:18 Ответить
Знову вікно десь виб'ють? Країна безмозклих і нікчемних зелених деградантів.
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11.08.2023 10:30 Ответить
Ну чому ж тільки зелених?!..
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11.08.2023 10:32 Ответить
Покличте підпілківника Люську! Хай розкаже, як все нормально.
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11.08.2023 10:29 Ответить
Не можна. Він а рейді за лінією фронту 75 раз .
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11.08.2023 10:31 Ответить
А старий підар Кучма,який злив все що тільки можна зараз в Австрії розважається.
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11.08.2023 10:29 Ответить
Але при Кучмі кацапи навіть до Тузли побоялися підійти, якщо ще хтось пам'ятає.
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11.08.2023 10:39 Ответить
Та не смішіть тією Тузлою. Домовилися,і все шито-крито. Овоч зі своєю прокацапського кодлою якраз і виник після того.
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11.08.2023 10:49 Ответить
Це погано, що домовилися і всі залишилися живі? І Україна була не Росія...
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11.08.2023 10:51 Ответить
домовились бо московити тоді не мали достатньо сил.
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11.08.2023 10:55 Ответить
І яке в них озброєння з'явилося з того часу? су-57?
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11.08.2023 11:07 Ответить
🤦
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11.08.2023 11:02 Ответить
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11.08.2023 10:30 Ответить
Якщо не забули ,позавчорашні 4 зльоти міг-31 і 4 тривоги відповідно, це і були тренування кацапів для сьгднішньої атаки кинжалами, підступно підсилені фальш -цілями від реб.
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11.08.2023 10:37 Ответить
 
 