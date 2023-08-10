Не допустим использование украинских религиозных общин Россией, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 533-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорил с представителем Вселенского Патриархата митрополитом Эммануилом. Работаем на всех уровнях и со всеми субъектами глобальных отношений, чтобы реализовать "формулу мира", в частности, вернуть в Украину депортированных с нашей земли детей. Благодарен Вселенскому Патриархату за готовность помогать.

Конечно, как всегда, говорили об усилении духовной независимости Украины и о духовном мире в Украине. Наша страна – один из исторических центров христианства. Так и будет дальше. Украинцы смогли построить особый формат религиозных отношений в своем доме: в нашей стране действует Совет церквей и религиозных организаций, который гарантирует, что все общины уважаются, все общины могут донести свое мнение государству, все общины могут участвовать в решении общественно важных вопросов. Государство никогда не допустит, чтобы какую-либо из украинских религиозных общин могло использовать государство-агрессор. Украина устоит, сохранит независимость – все аспекты независимости, в том числе и духовную", - сказал Зеленский.

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