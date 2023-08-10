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Не допустим использование украинских религиозных общин Россией, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 533-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорил с представителем Вселенского Патриархата митрополитом Эммануилом. Работаем на всех уровнях и со всеми субъектами глобальных отношений, чтобы реализовать "формулу мира", в частности, вернуть в Украину депортированных с нашей земли детей. Благодарен Вселенскому Патриархату за готовность помогать.

Конечно, как всегда, говорили об усилении духовной независимости Украины и о духовном мире в Украине. Наша страна – один из исторических центров христианства. Так и будет дальше. Украинцы смогли построить особый формат религиозных отношений в своем доме: в нашей стране действует Совет церквей и религиозных организаций, который гарантирует, что все общины уважаются, все общины могут донести свое мнение государству, все общины могут участвовать в решении общественно важных вопросов. Государство никогда не допустит, чтобы какую-либо из украинских религиозных общин могло использовать государство-агрессор. Украина устоит, сохранит независимость – все аспекты независимости, в том числе и духовную", - сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский встретился с представителем Вселенского Патриархата

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) церковь (1323)


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Топ комментарии
+14
хоть одно свое обещание выполнил? черноротый трепач
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10.08.2023 22:41
+13
Слово "русский" сегодня значит - убийца, насильник, садист и мародер. Других значений слово "русский" сегодня не имеет.
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10.08.2023 22:49
+8
Знову марить.
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10.08.2023 22:41
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хоть одно свое обещание выполнил? черноротый трепач
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10.08.2023 22:41 Ответить
А ЗАЧЕМ? Пипл хавает. все супер!
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10.08.2023 23:24 Ответить
никто ничего не хавает - потому что это ЗЕленое говно никто не смотрит
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11.08.2023 00:11 Ответить
это не мешает. Ему -- Вас ГРАБИТЬ!
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11.08.2023 00:48 Ответить
так он не нас грабит а вас - вашу миллиардную помощь
я лично ни копейки этому носатому уроду не заплатил
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11.08.2023 03:58 Ответить
Знову марить.
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10.08.2023 22:41 Ответить
Псевдоукраїнські релігійні спільноти московія вже давно й успішно використовує, і не схоже, що нинішня українська влада спроможна цьому зарадити.
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10.08.2023 22:42 Ответить
Слово "русский" сегодня значит - убийца, насильник, садист и мародер. Других значений слово "русский" сегодня не имеет.
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10.08.2023 22:49 Ответить
а ты что католик? религия терпил..
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11.08.2023 00:20 Ответить
Я атеист.
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11.08.2023 00:28 Ответить
Попы до добра не доведут-уже и праздники перекрендили.
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11.08.2023 01:00 Ответить
Володя, менше слів, незрозумілого змісту, більше діла... моспархату секту потрібно пускати за кораблем... і проблеми, з ними пов,язані, випаруються.
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10.08.2023 22:47 Ответить
ВОЛОДЯ ТВОЙ! Пес СМЕРДЯЩИЙ! клоун Всеевропейский. тфу Позорище!
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11.08.2023 00:51 Ответить
відчуваю... ти страшно ревнуєш, б,є тебе лихоманка ще й нерврвий тік поселився під шкіру... лихоманка, це не ********** дрин, дохтурі зможуть допомогти?
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11.08.2023 01:22 Ответить
СХОДИ К ПСИХИАТРУ ТРОЛЛЬ! ТЫ РЕАЛЬНО БОЛЕН!
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11.08.2023 01:56 Ответить
Шо, вже отримав ще один термос?
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10.08.2023 22:49 Ответить
Та скоріше термосом..он скільки років як контужений. Й саме цікаве, що воно щиро вірить, що те, як його зустрічають, нагороджують - то цілком його заслуга...а ні, Вава, то колективна заслуга всіх українців (за деякими виключеннями, на кшталт батальону Монако). То не тебе нагороджують, зустрічають а Україну.
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10.08.2023 23:02 Ответить
********* успішно використовує твою квартальну секту.
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10.08.2023 22:54 Ответить
А в Лаврі все спокійно...
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10.08.2023 23:07 Ответить
Красть на войне-духовненько.
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10.08.2023 23:18 Ответить
Підождуть ті спільноти. Де: все для фронту, все для перемоги?
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10.08.2023 23:21 Ответить
Не забуду мать родную! Пиво отпускается только членам профсоюза...
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10.08.2023 23:51 Ответить
Язиком на камеру плескати, та скрипучим голосом читати тексти написані не дуже компетентними сценаристами, не дуже усвідомлюючи сенс зачитаного, та не беручи відповідальність за свої слова - робота справжнього актора.
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11.08.2023 00:03 Ответить
Тим і живе, як що б зеленський тверезо думав над своїми діями, то давно б вже або повісився, або вени собі вскрив.
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11.08.2023 00:13 Ответить
Не допустимо використання українських релігійних спільнот Росією, - Зеленський Джерело:
Проволало Зе чмо яке домовилось з Кацапським патріархатом на залишення його в Київо Печерській Лаврі.
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11.08.2023 00:12 Ответить
Ні не залишили в Києво Печерській Лаврі. Бо за пів року до держави Україна з московського ярма (МП) повернулися аж дві комори . Таким темпом може за 100 років Лавра і стане Українською, а може і ні якщо і далі керуватиме зелена шобла.
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11.08.2023 05:57 Ответить
Чмо тупориле знову сплило. Бидло безтолкове та й все.
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11.08.2023 07:40 Ответить
Зеля з самого початку своїє каденціі використвує українські релігійни спільноти. Зараз його надія на УПЦ МП, що вони будут підтримувати його.
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11.08.2023 13:04 Ответить
 
 