Не допустимо використання українських релігійних спільнот Росією, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 533 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорив із представником Вселенського Патріархату митрополитом Еммануїлом. Працюємо на всіх рівнях та з усіма суб’єктами глобальних відносин, щоб реалізувати Формулу миру, зокрема повернути в Україну депортованих із нашої землі дітей. Вдячний Вселенському Патріархату за готовність допомагати.

Звичайно, як і завжди, говорили про посилення духовної незалежності України та про духовний мир в Україні. Наша країна – один з історичних центрів християнства. Так і буде надалі. Українці змогли побудувати особливий формат релігійних відносин у своєму домі: у нашій країні діє Рада церков і релігійних організацій, яка гарантує, що всі спільноти поважаються, усі спільноти можуть донести свою думку державі, усі спільноти можуть брати участь у вирішенні суспільно важливих питань. Держава ніколи не допустить, щоб будь-яку з українських релігійних спільнот могла використовувати держава-агресор. Україна вистоїть, збереже незалежність – усі аспекти незалежності, зокрема і духовну", - сказав Зеленський.

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