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Новини Відео Війна
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Не допустимо використання українських релігійних спільнот Росією, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 533 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорив із представником Вселенського Патріархату митрополитом Еммануїлом. Працюємо на всіх рівнях та з усіма суб’єктами глобальних відносин, щоб реалізувати Формулу миру, зокрема повернути в Україну депортованих із нашої землі дітей. Вдячний Вселенському Патріархату за готовність допомагати.

Звичайно, як і завжди, говорили про посилення духовної незалежності України та про духовний мир в Україні. Наша країна – один з історичних центрів християнства. Так і буде надалі. Українці змогли побудувати особливий формат релігійних відносин у своєму домі: у нашій країні діє Рада церков і релігійних організацій, яка гарантує, що всі спільноти поважаються, усі спільноти можуть донести свою думку державі, усі спільноти можуть брати участь у вирішенні суспільно важливих питань. Держава ніколи не допустить, щоб будь-яку з українських релігійних спільнот могла використовувати держава-агресор. Україна вистоїть, збереже незалежність – усі аспекти незалежності, зокрема і духовну", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з представником Вселенського Патріархату

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) церква (699)


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Топ коментарі
+14
хоть одно свое обещание выполнил? черноротый трепач
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10.08.2023 22:41
+13
Слово "русский" сегодня значит - убийца, насильник, садист и мародер. Других значений слово "русский" сегодня не имеет.
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10.08.2023 22:49
+8
Знову марить.
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10.08.2023 22:41
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хоть одно свое обещание выполнил? черноротый трепач
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10.08.2023 22:41 Відповісти
А ЗАЧЕМ? Пипл хавает. все супер!
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10.08.2023 23:24 Відповісти
никто ничего не хавает - потому что это ЗЕленое говно никто не смотрит
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11.08.2023 00:11 Відповісти
это не мешает. Ему -- Вас ГРАБИТЬ!
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11.08.2023 00:48 Відповісти
так он не нас грабит а вас - вашу миллиардную помощь
я лично ни копейки этому носатому уроду не заплатил
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11.08.2023 03:58 Відповісти
Знову марить.
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10.08.2023 22:41 Відповісти
Псевдоукраїнські релігійні спільноти московія вже давно й успішно використовує, і не схоже, що нинішня українська влада спроможна цьому зарадити.
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10.08.2023 22:42 Відповісти
Слово "русский" сегодня значит - убийца, насильник, садист и мародер. Других значений слово "русский" сегодня не имеет.
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10.08.2023 22:49 Відповісти
а ты что католик? религия терпил..
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11.08.2023 00:20 Відповісти
Я атеист.
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11.08.2023 00:28 Відповісти
Попы до добра не доведут-уже и праздники перекрендили.
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11.08.2023 01:00 Відповісти
Володя, менше слів, незрозумілого змісту, більше діла... моспархату секту потрібно пускати за кораблем... і проблеми, з ними пов,язані, випаруються.
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10.08.2023 22:47 Відповісти
ВОЛОДЯ ТВОЙ! Пес СМЕРДЯЩИЙ! клоун Всеевропейский. тфу Позорище!
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11.08.2023 00:51 Відповісти
відчуваю... ти страшно ревнуєш, б,є тебе лихоманка ще й нерврвий тік поселився під шкіру... лихоманка, це не ********** дрин, дохтурі зможуть допомогти?
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11.08.2023 01:22 Відповісти
СХОДИ К ПСИХИАТРУ ТРОЛЛЬ! ТЫ РЕАЛЬНО БОЛЕН!
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11.08.2023 01:56 Відповісти
Шо, вже отримав ще один термос?
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10.08.2023 22:49 Відповісти
Та скоріше термосом..он скільки років як контужений. Й саме цікаве, що воно щиро вірить, що те, як його зустрічають, нагороджують - то цілком його заслуга...а ні, Вава, то колективна заслуга всіх українців (за деякими виключеннями, на кшталт батальону Монако). То не тебе нагороджують, зустрічають а Україну.
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10.08.2023 23:02 Відповісти
********* успішно використовує твою квартальну секту.
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10.08.2023 22:54 Відповісти
А в Лаврі все спокійно...
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10.08.2023 23:07 Відповісти
Красть на войне-духовненько.
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10.08.2023 23:18 Відповісти
Підождуть ті спільноти. Де: все для фронту, все для перемоги?
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10.08.2023 23:21 Відповісти
Не забуду мать родную! Пиво отпускается только членам профсоюза...
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10.08.2023 23:51 Відповісти
Язиком на камеру плескати, та скрипучим голосом читати тексти написані не дуже компетентними сценаристами, не дуже усвідомлюючи сенс зачитаного, та не беручи відповідальність за свої слова - робота справжнього актора.
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11.08.2023 00:03 Відповісти
Тим і живе, як що б зеленський тверезо думав над своїми діями, то давно б вже або повісився, або вени собі вскрив.
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11.08.2023 00:13 Відповісти
Не допустимо використання українських релігійних спільнот Росією, - Зеленський Джерело:
Проволало Зе чмо яке домовилось з Кацапським патріархатом на залишення його в Київо Печерській Лаврі.
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11.08.2023 00:12 Відповісти
Ні не залишили в Києво Печерській Лаврі. Бо за пів року до держави Україна з московського ярма (МП) повернулися аж дві комори . Таким темпом може за 100 років Лавра і стане Українською, а може і ні якщо і далі керуватиме зелена шобла.
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11.08.2023 05:57 Відповісти
Чмо тупориле знову сплило. Бидло безтолкове та й все.
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11.08.2023 07:40 Відповісти
Зеля з самого початку своїє каденціі використвує українські релігійни спільноти. Зараз його надія на УПЦ МП, що вони будут підтримувати його.
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11.08.2023 13:04 Відповісти
 
 