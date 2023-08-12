Госдепартамент США приветствует ужесточение антимонопольного законодательства Украины, - Нуланд
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд приветствовала принятие закона об усилении роли Антимонопольного комитета.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в соцсети Х (бывший твиттер).
По словам Нуланд, несмотря на войну, Украина продолжает вести борьбу с коррупцией и предприняла решительные действия для усиления подотчетности, прозрачности и корпоративного управления.
"Эти усилия укрепляют уверенность в демократическом будущем и привлекают инвестиции частного сектора для долгосрочного восстановления Украины", - подчеркнула представитель Госдепа.
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Хто пофракційно голосував за закон?
«Енергоатом» свідомо виставляє завищену ціну на електроенергію на ринок «на добу наперед». В результаті частина його ресурсу не продається. Ця електроенергія потрапляє на балансуючий ринок, де її купує компанія ДТЕК Ріната Ахметова по одній копійці за мегават-годину. Який потім продає його споживачам за ринковою ціною близько 3000 грн/МВт•год.
Якщо цінова політика «Енергоатому» дозволила Рінату Ахметову всього за місяць заробити мільярд гривень, то чому сам «Енергоатом» не заробляє ці гроші і не віддає борги? Питання, як ви розумієте, риторичне. А також питання, чому в Україні постійно зростають тарифи, а якість послуг також постійно знижується.
SI
......інч - це приблизно 3 сантіметри + - ну там тудом сюдом геометрія і опа і зекі і діди!