Госдепартамент США приветствует ужесточение антимонопольного законодательства Украины, - Нуланд

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд приветствовала принятие закона об усилении роли Антимонопольного комитета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в соцсети Х (бывший твиттер).

По словам Нуланд, несмотря на войну, Украина продолжает вести борьбу с коррупцией и предприняла решительные действия для усиления подотчетности, прозрачности и корпоративного управления.

"Эти усилия укрепляют уверенность в демократическом будущем и привлекают инвестиции частного сектора для долгосрочного восстановления Украины", - подчеркнула представитель Госдепа.

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