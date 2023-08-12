Держдепартамент США вітає посилення антимонопольного законодавства України, - Нуланд
Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд привітала ухвалення закону про посилення ролі Антимонопольного комітету.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у соцмережі Х (колишній твіттер).
За словами Нуланд, незважаючи на війну, Україна продовжує вести боротьбу з корупцією і вжила рішучих дій для посилення підзвітності, прозорості та корпоративного управління.
"Ці зусилля зміцнюють впевненість у демократичному майбутньому та залучають інвестиції приватного сектора для довгострокового відновлення України", – наголосила представниця Держдепу.
Топ коментарі
+4 Зэлэный_Змий
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Хто пофракційно голосував за закон?
«Енергоатом» свідомо виставляє завищену ціну на електроенергію на ринок «на добу наперед». В результаті частина його ресурсу не продається. Ця електроенергія потрапляє на балансуючий ринок, де її купує компанія ДТЕК Ріната Ахметова по одній копійці за мегават-годину. Який потім продає його споживачам за ринковою ціною близько 3000 грн/МВт•год.
Якщо цінова політика «Енергоатому» дозволила Рінату Ахметову всього за місяць заробити мільярд гривень, то чому сам «Енергоатом» не заробляє ці гроші і не віддає борги? Питання, як ви розумієте, риторичне. А також питання, чому в Україні постійно зростають тарифи, а якість послуг також постійно знижується.
SI
......інч - це приблизно 3 сантіметри + - ну там тудом сюдом геометрія і опа і зекі і діди!