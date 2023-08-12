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Новини
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Держдепартамент США вітає посилення антимонопольного законодавства України, - Нуланд

нуланд

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд привітала ухвалення закону про посилення ролі Антимонопольного комітету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у соцмережі Х (колишній твіттер).

За словами Нуланд, незважаючи на війну, Україна продовжує вести боротьбу з корупцією і вжила рішучих дій для посилення підзвітності, прозорості та корпоративного управління.

"Ці зусилля зміцнюють впевненість у демократичному майбутньому та залучають інвестиції приватного сектора для довгострокового відновлення України", – наголосила представниця Держдепу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухвалений закон проти олігархів по суті є антимонопольним, - Малюська

Автор: 

монополія (134) Нуланд Вікторія (175)


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Топ коментарі
+4
Як діти малі... яка різниця яке законодавство, коли прокурори і судді корумповані і в кармані Зєлі?
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12.08.2023 01:18
+4
Ті самі казнокради, що крали до війни, крадуть і під час війни.

«Енергоатом» свідомо виставляє завищену ціну на електроенергію на ринок «на добу наперед». В результаті частина його ресурсу не продається. Ця електроенергія потрапляє на балансуючий ринок, де її купує компанія ДТЕК Ріната Ахметова по одній копійці за мегават-годину. Який потім продає його споживачам за ринковою ціною близько 3000 грн/МВт•год.

Якщо цінова політика «Енергоатому» дозволила Рінату Ахметову всього за місяць заробити мільярд гривень, то чому сам «Енергоатом» не заробляє ці гроші і не віддає борги? Питання, як ви розумієте, риторичне. А також питання, чому в Україні постійно зростають тарифи, а якість послуг також постійно знижується.
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12.08.2023 03:07
+3
Стабільні втрати керівництво компанії пояснює війною. Яка впала на уряд і на керівництво «Енергоатому», як манна небесна - у всьому тепер можна звинувачувати. Але в 2020 - 2021 році повномасштабної війни не було.

SI
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12.08.2023 03:21
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Україна вітає ATACMS. Ні? Зате до Борисполя заасфальтовано.
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12.08.2023 01:15 Відповісти
Це безтолкові балачки. Треба робити щось тепер і відразу. Інакше навіщо взагалі США вписувалися? За рахунок життів українців свої питання вирішувати? Та *** вони вгадали. Не завадило би їм це довести буквально.
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12.08.2023 04:37 Відповісти
Ти що,періодично п'яний чи що? Я бачу,ти тут старожил і здається нормальний. Вгомонися. Не на того напав.
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12.08.2023 06:31 Відповісти
Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд -- рукА кремля!!!хвале нашу владу-Падло!!!,у костьор!!!,),----Чи ні???,,),
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12.08.2023 01:17 Відповісти
А що, вже почали щось робити???
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12.08.2023 13:11 Відповісти
Яку владу?
Хто пофракційно голосував за закон?
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12.08.2023 10:01 Відповісти
слуги--229голосів за, єс--23 проти,1утримався,,питання--кого хвалила "рукакремля",) В.Нулланд??,),
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12.08.2023 14:11 Відповісти
Як діти малі... яка різниця яке законодавство, коли прокурори і судді корумповані і в кармані Зєлі?
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12.08.2023 01:18 Відповісти
Коли прокурор "свій", антимонопольщиця "своя" - правди там не шукай: вона заснула під $$$.
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12.08.2023 02:02 Відповісти
Ті самі казнокради, що крали до війни, крадуть і під час війни.

«Енергоатом» свідомо виставляє завищену ціну на електроенергію на ринок «на добу наперед». В результаті частина його ресурсу не продається. Ця електроенергія потрапляє на балансуючий ринок, де її купує компанія ДТЕК Ріната Ахметова по одній копійці за мегават-годину. Який потім продає його споживачам за ринковою ціною близько 3000 грн/МВт•год.

Якщо цінова політика «Енергоатому» дозволила Рінату Ахметову всього за місяць заробити мільярд гривень, то чому сам «Енергоатом» не заробляє ці гроші і не віддає борги? Питання, як ви розумієте, риторичне. А також питання, чому в Україні постійно зростають тарифи, а якість послуг також постійно знижується.
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12.08.2023 03:07 Відповісти
Стабільні втрати керівництво компанії пояснює війною. Яка впала на уряд і на керівництво «Енергоатому», як манна небесна - у всьому тепер можна звинувачувати. Але в 2020 - 2021 році повномасштабної війни не було.

SI
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12.08.2023 03:21 Відповісти
за навчяння пілотів на Ф16
......інч - це приблизно 3 сантіметри + - ну там тудом сюдом геометрія і опа і зекі і діди!
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12.08.2023 05:30 Відповісти
Ринат есть монополист со своим ДТЕКом, потому как все сети его. Банана Рипаблик не имеет своих путей доставки электроенергии, все отдала шпилевому катале и папаше ДНР. До попы ему и Нуланд, и антимонопольные законы.
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12.08.2023 06:55 Відповісти
Що тут коментувати, бо вона тільки вітає закони, а яке буде майбутнє України, то відповідно цим законам буде і відновлення і інвестиції. Своє майбутнє належить українцям, чи граблі чи демократія
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12.08.2023 07:11 Відповісти
Как антимопольщики будут вести борьбу с коррупцией,если ахметка давно договорился с пингвином и его офисником,антимонопольщики с дикими полномочиями это и есть коррупция в чистом виде,теперь их забота вымогательство с тех,кто не договорился.
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12.08.2023 07:27 Відповісти
"инвестиции" во время войны, ага.
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12.08.2023 13:00 Відповісти
А що воно дасть, чому така радість? Нічого не змінеться, поки зелена влада в Україні! Немає довіри, ні до президента (прости Господи), ні до уряду!!!!!
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12.08.2023 13:07 Відповісти
 
 