Держдепартамент США вітає посилення антимонопольного законодавства України, - Нуланд

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд привітала ухвалення закону про посилення ролі Антимонопольного комітету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у соцмережі Х (колишній твіттер).

За словами Нуланд, незважаючи на війну, Україна продовжує вести боротьбу з корупцією і вжила рішучих дій для посилення підзвітності, прозорості та корпоративного управління.

"Ці зусилля зміцнюють впевненість у демократичному майбутньому та залучають інвестиції приватного сектора для довгострокового відновлення України", – наголосила представниця Держдепу.

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