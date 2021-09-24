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Ухвалений закон проти олігархів по суті є антимонопольним, - Малюська

Ухвалений закон проти олігархів по суті є антимонопольним, - Малюська

Ухвалений Верховною Радою закон про олігархів по суті є антимонопольним законом, вважає глава Мін'юсту Денис Малюська.

Про це міністр юстиції заявив в ефірі програми "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Насправді закон дуже чіткий і зрозумілий, його складно буде обійти олігархам. Хочу сказати, що законом не забороняється олігархам бути бенефіціарами ЗМІ. Обмеження трішки тонші, вони скореговані таким чином, щоб не наражатися на порушення прав людини, чи якісь негативні рішення потім КСУ чи ЄСПЛ", - розповів Малюська.

За його словами, по суті цей закон є антимонопольним, бо визначає, що в Україні є люди, які символізують злиття медіа, великого бізнесу і влади.

Також читайте: Затягнути імплементацію закону про олігархів не вдасться, - Малюська

"І розподіл цих гілок, створення стимулів, щоб цей розподіл відбувся – по суті той самий андбандлінг - це і є цей закон. Він встановлює пільговий період - буде пів року, щоб олігархи добровільно здійснили цей розподіл і позбулися якоїсь із ознак олігарха, передбачених законом", - зазначив очільник Мін’юсту.

За його словами, якщо олігархи упродовж цього періоду стануть простим бізнесом, на них не будуть поширюватися обмеження, передбачені законом, "вони будуть як класичні великі бізнесмени". А ті, хто не відійде від політики, або від медіа, або не позбудеться монопольного бізнесу, - потраплять до реєстру олігархів і, зокрема, не зможуть брати участь у великій приватизації.

Відповідаючи на запитання, якою буде відповідальність для чиновника, котрий не вкаже, що контактує з олігархом, міністр уточнив: "Як правило, це звільнення".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада прийняла закон про олігархів. ВIДЕО

"У нас уперше з’являються правила гри: що опозиційні фракції, що провладні – усі будуть звітувати. І я буду звітувати, якщо мені хтось (із олігархів. – Ред.) подзвонить і запросить на каву", - сказав Малюська.

Він також пояснив, хто вважається представником олігарха: "Це та особа, яка виходить на контакт в інтересах і від імені олігарха. Тобто, якщо хтось телефонує, каже: "Доброго дня, я від олігарха такого-то", а якщо не олігарха, то просто називає прізвище, і хоче поговорити про Центренерго, або про металургійний завод – зрозуміло. Декларацію про контакт подав, спиш спокійно. Це цивілізовані правила".

Також читайте: Ухвалення закону "про деолігархізацію" зменшить вплив корпоративних інтересів на політику й економіку України, - посол Великої Британії Сіммонс

Автор: 

олігарх (930) монополія (133) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+32
идиот!
если монополист ахметов или фирташ вдруг продаст канал он разве перестанет быть монополистом? он перестанет диктовать цены на свою продукцию?
где вас уродов тупых понабирали?
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24.09.2021 01:22
+31
Обсуждение закона об олигархах происходит на канале олигарха Коломойского и ведёт его журналистка, которая содержится на деньги этого самого олигарха.
Никого не удивляет?
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24.09.2021 01:30
+21
ЗА зеолигархизацию в Раде проголосовали :
-группа олигарха коломойского,
_группа с/х олигарха веревского,
-группа ахметки,
-группа пинчука
-(группа мертвечука не голосовала в знак протеста за закрытые СМИ, а так бы тоже проголосовала за)))
-и весь моносброд ---- ничего зебилов в этом соитии не напрягает????
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24.09.2021 01:24
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идиот!
если монополист ахметов или фирташ вдруг продаст канал он разве перестанет быть монополистом? он перестанет диктовать цены на свою продукцию?
где вас уродов тупых понабирали?
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24.09.2021 01:22 Відповісти
Проблема і тому, що ці покидьки все чудово розуміють. Просто їм треба розіграти виставу для слабких розумом електоратом.
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24.09.2021 06:48 Відповісти
Они далеко не идиоты...
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24.09.2021 06:56 Відповісти
В Украине и понавыбирали этих идиотов. Как назвать тех кто их выбирал?
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24.09.2021 07:47 Відповісти
Понабирали где, не скажу(без мата), а вот обучали в Трускавце!
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24.09.2021 11:08 Відповісти
**** какая же мерзкая морда у этого дегенерата
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24.09.2021 01:24 Відповісти
ЗА зеолигархизацию в Раде проголосовали :
-группа олигарха коломойского,
_группа с/х олигарха веревского,
-группа ахметки,
-группа пинчука
-(группа мертвечука не голосовала в знак протеста за закрытые СМИ, а так бы тоже проголосовала за)))
-и весь моносброд ---- ничего зебилов в этом соитии не напрягает????
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24.09.2021 01:24 Відповісти
рижемразівські не голосували. Принаймі ті, які зараз "позафраційні": Аксьонов, Гриб, Новінський, Магера, Магомедов, Шпенов. Серед слуг уродів також вистачає рижемразівських: проти голосувала і Буймістер; не прийшов на засіданння Разумков; і ще там декілька тихеньких рижемразівьких забойкотувало, але цих, на відмінну від Разумкова і Буймістер важко вичислити, на ефіри не ходять.
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24.09.2021 10:06 Відповісти
Обсуждение закона об олигархах происходит на канале олигарха Коломойского и ведёт его журналистка, которая содержится на деньги этого самого олигарха.
Никого не удивляет?
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24.09.2021 01:30 Відповісти
по сути клоун является президентом.

а реально - куклой
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24.09.2021 01:30 Відповісти
По суті і влада проукраїнська, але факти річ вперта. По суті зовнішньо можна людиною бути, але фактично звіром.
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24.09.2021 09:30 Відповісти
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24.09.2021 01:38 Відповісти
І спростили отримання пенсій для сепарів з ОРДЛО.
Для них гроші знайдуть.
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24.09.2021 09:05 Відповісти
Велика політика - нічого особистого.
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24.09.2021 11:53 Відповісти
"Велике будівництво крадівництво", "Велика політика" ...

Скільки мільярдів з українського бюджету вкрадуть, роздерибанять шмигалі з сепарами та колаборантами, якщо їм спростять отримання пенсій на НЕпідконтрольній Києву території?
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24.09.2021 11:58 Відповісти
Ну так пенсії отримувати вони на материк їздять.
Раз ми вважаємо їх нашими громадянами.
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24.09.2021 12:07 Відповісти
Зебіли дозволили оформлювати пенсії, НЕ виїджаючи з ордло.

https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3320293-kabmin-uprostil-oformlenie-pensij-dla-zitelej-okkupirovannyh-territorij.html

Де гарантія, що вони не почнуть і пенсії туди перераховувати?
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24.09.2021 12:30 Відповісти
Нє, там про ідентифікацію, а виплати проводяться на материку. Наче ...
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24.09.2021 12:55 Відповісти
Отож-то й воно, що "наче".
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24.09.2021 13:03 Відповісти
Теперь мамку Зеленского Коломойского стало быть Штатам выдадут? Или Коломойский это другое? ОнаЖеМать?
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24.09.2021 02:21 Відповісти
Так чию мамку ? Зеленського чи Коломойского ?
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24.09.2021 11:54 Відповісти
с такими шутками по завершению каденции у этих ребят будет перспектива в Квартале-95
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24.09.2021 02:41 Відповісти
Закон ПРОТИВ алигархов? Так его Малюська окрестил? А другие поддержали? Наверное этого министра в детстве моллюском кликали!
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24.09.2021 05:16 Відповісти
Завтра Венецианская комиссия скаже туфта а не закон...
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24.09.2021 06:09 Відповісти
Вже ...
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24.09.2021 11:55 Відповісти
А если рабочие завода Азовсталь захотят с чиновниками поговорить об Азовстали, то это будет считаться представителями олигарха?
Тупое какое-то положение закона.
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24.09.2021 06:09 Відповісти
Батько украінської олігархіі та корупціі Леонід Кучма плаче за своїм творінням 1994 року... ....
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24.09.2021 06:12 Відповісти
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24.09.2021 06:17 Відповісти
Кофе итальянский, а рядом цветёт олеандр.
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24.09.2021 11:12 Відповісти
І що ?
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24.09.2021 11:56 Відповісти
Малий ******
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24.09.2021 06:42 Відповісти
Шо за?.. т.е. слежка в телефоне будет за всеми и вся?! Раз и звонки учитьівают, значит прослушка будет. А иначе как доказать, что звонят. И переписку отслеживать, и встречи?! Приложение Дія в дії.
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24.09.2021 06:48 Відповісти
Диктатура пролетайрята другими словами.... 7 ноября 1917 года....все это уже было....Беготня вокруг озера....
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24.09.2021 07:05 Відповісти
Тоже мне антимонопольщики нашлись,сами в упор не хотят разобраться с беспределом на рынке газа и бешеными ценами на подсолнечное масло.
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24.09.2021 07:09 Відповісти
Отвечая на вопрос, какой будет ответственность для чиновника, который не покажет, что контактирует с олигархом, министр уточнил: "Как правило, это увольнение

А если чиновник это жена олигарха?
Пусть тогда фиксирует все контакты в режиме хоум- видео?)
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24.09.2021 07:34 Відповісти
Нє, тут однозначно, вона чиновником не буде.
Інша справа, якщо офіційно не дружина ...
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24.09.2021 11:58 Відповісти
А что с антимонопольным комитетом, кем он занимался до этого, и чем планирует заниматься в дальнейшем
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24.09.2021 08:01 Відповісти
И ведь это все за наши деньги…
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24.09.2021 08:03 Відповісти
Одним органом будет "груши околачивать".
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24.09.2021 09:31 Відповісти
Він займається юридичними особами. Підприємствами.
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24.09.2021 11:59 Відповісти
А олигархи используют монопольное положение у себя на фазендах и яхтах, или на принадлежащих им предприятиях?
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24.09.2021 13:35 Відповісти
Не на своїх підприємствах. У відносинах з суспільством, державою.
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24.09.2021 16:03 Відповісти
Есть мнение, что по новому закону Зеленский - олигарх. Все признаки. Сми, политика, бизнес, деньги.
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24.09.2021 08:22 Відповісти
Поэтому все чиновники должны указывать о контактах с ним. Не укажут - увольнение.😀
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24.09.2021 08:23 Відповісти
Антинародным если говорить точнее.
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24.09.2021 08:49 Відповісти
Чергова купа бла-бла-бла для слабих на голову.
Як саме цей "закон" ліквідує монополії Бєні, Ахмєта, Фірташа?
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24.09.2021 09:02 Відповісти
На папері. Чим більше паперу, тим чистіша дупа.
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24.09.2021 09:33 Відповісти
А если вдруг да?
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24.09.2021 10:01 Відповісти
Бєня з Ахмєтом впевнені, що їхній Буратіна не попре проти них, своїх господарів.
Тому їхні повії з Г+Г та ТРК "Ахмєт-Україна" обожнюють Буратіну і ліплять з нього найвеличнішого лідера Всесвіту.
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24.09.2021 10:08 Відповісти
Пока вижу только одну тенденцию, что ПОРОШЕКО ПРЕЗИДЕНТ МИРА, зеля до этого еще не дорос.
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24.09.2021 10:14 Відповісти
І не доросте. Народжений повзати, літати не зможе.
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24.09.2021 10:16 Відповісти
Ты, идиот Масюсьсський, чиать умеешь?
ГДЕ, млять ты увидел антимонопольность?

Стаття 7. Правові наслідки включення особи до Реєстру

Особам, які включені до Реєстру, забороняється:

1) здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні";

2) бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

Особи, які включені до Реєстру, зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".
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24.09.2021 09:49 Відповісти
п. 2
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24.09.2021 12:01 Відповісти
Не говори ерунды. Практически всё интересное давно приватизировано.
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24.09.2021 14:11 Відповісти
Списки підприємств на приватизацію можуть змінюватися.
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24.09.2021 16:05 Відповісти
Это списки ЖАЛКИХ ОСТАТКОВ. Единственное возможно ценное - одесский припортовый, да и то при нынешней ситуации с газом весьма сомнительно....
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24.09.2021 17:17 Відповісти
Закон против олигархов - по сути антимонопольный
Велике будівництво - по сути дерибан
слуги народа - по сути сброд тупиц и подлецов
и только зе и по названию и по сути - фу, какая гадость!
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24.09.2021 09:50 Відповісти
Интересно было бы узнать структуру процесс оплаты работы здешних ботов - один бот закидывает высер, а второй, третий и т.д. подхватывает его и за это вся эта кодла бабки от паханов получает ? А за более злые эпитеты - премия ?!!!
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24.09.2021 09:59 Відповісти
Не звертайте уваги - просто пишіть Ваші зауваження до Закону.
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24.09.2021 12:03 Відповісти
Кажется я раскрыл структуру финансирования и получения оплаты за этот непосильный труд
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24.09.2021 10:15 Відповісти
Запізнився. Їх вже давно розкрили.

Михаил Подоляк оказался владельцем заблокированной в Facebook ботофермы.

https://tk.media/news/mihail-podolyak-okazalsya-vladeltsem-zablokirovannoy-v-facebook-botofermy-smi-2021-05-07
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24.09.2021 10:19 Відповісти
Это же как тонко сказано


т.е. трактовать можно абсолютно произвольно: нельзя же Бенины права человека ущемлять
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24.09.2021 10:53 Відповісти
Омбутсмен так і написала - порушує права громадянина. Антикостутційний ...
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24.09.2021 12:04 Відповісти
 
 