Ухвалений закон проти олігархів по суті є антимонопольним, - Малюська
Ухвалений Верховною Радою закон про олігархів по суті є антимонопольним законом, вважає глава Мін'юсту Денис Малюська.
Про це міністр юстиції заявив в ефірі програми "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Насправді закон дуже чіткий і зрозумілий, його складно буде обійти олігархам. Хочу сказати, що законом не забороняється олігархам бути бенефіціарами ЗМІ. Обмеження трішки тонші, вони скореговані таким чином, щоб не наражатися на порушення прав людини, чи якісь негативні рішення потім КСУ чи ЄСПЛ", - розповів Малюська.
За його словами, по суті цей закон є антимонопольним, бо визначає, що в Україні є люди, які символізують злиття медіа, великого бізнесу і влади.
"І розподіл цих гілок, створення стимулів, щоб цей розподіл відбувся – по суті той самий андбандлінг - це і є цей закон. Він встановлює пільговий період - буде пів року, щоб олігархи добровільно здійснили цей розподіл і позбулися якоїсь із ознак олігарха, передбачених законом", - зазначив очільник Мін’юсту.
За його словами, якщо олігархи упродовж цього періоду стануть простим бізнесом, на них не будуть поширюватися обмеження, передбачені законом, "вони будуть як класичні великі бізнесмени". А ті, хто не відійде від політики, або від медіа, або не позбудеться монопольного бізнесу, - потраплять до реєстру олігархів і, зокрема, не зможуть брати участь у великій приватизації.
Відповідаючи на запитання, якою буде відповідальність для чиновника, котрий не вкаже, що контактує з олігархом, міністр уточнив: "Як правило, це звільнення".
"У нас уперше з’являються правила гри: що опозиційні фракції, що провладні – усі будуть звітувати. І я буду звітувати, якщо мені хтось (із олігархів. – Ред.) подзвонить і запросить на каву", - сказав Малюська.
Він також пояснив, хто вважається представником олігарха: "Це та особа, яка виходить на контакт в інтересах і від імені олігарха. Тобто, якщо хтось телефонує, каже: "Доброго дня, я від олігарха такого-то", а якщо не олігарха, то просто називає прізвище, і хоче поговорити про Центренерго, або про металургійний завод – зрозуміло. Декларацію про контакт подав, спиш спокійно. Це цивілізовані правила".
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если монополист ахметов или фирташ вдруг продаст канал он разве перестанет быть монополистом? он перестанет диктовать цены на свою продукцию?
где вас уродов тупых понабирали?
-группа олигарха коломойского,
_группа с/х олигарха веревского,
-группа ахметки,
-группа пинчука
-(группа мертвечука не голосовала в знак протеста за закрытые СМИ, а так бы тоже проголосовала за)))
-и весь моносброд ---- ничего зебилов в этом соитии не напрягает????
Никого не удивляет?
а реально - куклой
Для них гроші знайдуть.
будівництвокрадівництво", "Велика політика" ...
Скільки мільярдів з українського бюджету вкрадуть, роздерибанять шмигалі з сепарами та колаборантами, якщо їм спростять отримання пенсій на НЕпідконтрольній Києву території?
Раз ми вважаємо їх нашими громадянами.
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3320293-kabmin-uprostil-oformlenie-pensij-dla-zitelej-okkupirovannyh-territorij.html
Де гарантія, що вони не почнуть і пенсії туди перераховувати?
Тупое какое-то положение закона.
А если чиновник это жена олигарха?
Пусть тогда фиксирует все контакты в режиме хоум- видео?)
Інша справа, якщо офіційно не дружина ...
Як саме цей "закон" ліквідує монополії Бєні, Ахмєта, Фірташа?
Тому їхні повії з Г+Г та ТРК "Ахмєт-Україна" обожнюють Буратіну і ліплять з нього найвеличнішого лідера Всесвіту.
ГДЕ, млять ты увидел антимонопольность?
Стаття 7. Правові наслідки включення особи до Реєстру
Особам, які включені до Реєстру, забороняється:
1) здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні";
2) бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.
Особи, які включені до Реєстру, зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".
Велике будівництво - по сути дерибан
слуги народа - по сути сброд тупиц и подлецов
и только зе и по названию и по сути - фу, какая гадость!
Михаил Подоляк оказался владельцем заблокированной в Facebook ботофермы.
https://tk.media/news/mihail-podolyak-okazalsya-vladeltsem-zablokirovannoy-v-facebook-botofermy-smi-2021-05-07
т.е. трактовать можно абсолютно произвольно: нельзя же Бенины права человека ущемлять