Затягнути імплементацію закону про олігархів не вдасться, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Верховна Рада прийняла закон про олігархів "в абсолютно прийнятному вигляді, без спотворення і розмивання змісту".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"У липні Володимир Зеленський та уся наша команда придбала черговий квиток на війну – був зареєстрований законопроект №5599 про олігархів. Артилерійський вогонь з боку олігархічних медіа та спокусу олігархічними грошима абсолютна більшість членів владної команди перенесла достойно і перші бої стали переможними: сьогодні законопроєкт проголосовано Верховною Радою у другому читанні у цілком прийнятному вигляді, без перекручування та розмивання змісту. Далі буде теж непросто", - заявив Малюська.

Він не виключив, що "підписання та публікацію тексту точно будуть намагатися затягнути та блокувати, будь-які висновки Венеційської комісії (навіть цілком позитивні) будуть використовувати задля того щоб поставити під сумнів конституційність закону, закон оскаржать до Конституційного Суду України, законопроект і його імплементацію будуть атакувати за допомогою медіа, групи кращих юристів країни з приватного сектору будуть придумувати схеми як вивести олігархів з-під дії закону, усі рішення про визнання особи олігархом будуть оскаржені до Верховного Суду та ЄСПЛ".

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"Їх завдання-мінімум – затягнути імплементацію закону на якомога довше, бажано до наступних виборів до парламенту. Завдання-максимум – забезпечити втрату чинності законом і відбити бажання будь-якого політика повторювати такі спроби. Вангую – ці спроби будуть невдалими", - заявив Малюська.

Він зазначив, що єдиний оптимальний вихід для олігархів - перестати бути олігархами і позбутися однієї або декількох ознак своєї "олігархічності": продати або розподілити монопольний бізнес, відійти від політики або продати свої медіа за ринковою ціною.

"На все це їм відведено 6 місяців. Якщо цього не трапиться, контакти таких олігархів з чиновниками стануть прозорими – чиновники будуть зобов’язані про них повідомляти, олігархи не зможуть фінансувати політичну діяльність, олігархи не зможуть брати участь у великій приватизації, і, найважливіше, олігархи стануть олігархами цілком офіційно, що стане важливою пересторогою для їх контрагентів по бізнесу", - підкреслив міністр юстиції.