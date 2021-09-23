Затягнути імплементацію закону про олігархів не вдасться, - Малюська
Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Верховна Рада прийняла закон про олігархів "в абсолютно прийнятному вигляді, без спотворення і розмивання змісту".
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
"У липні Володимир Зеленський та уся наша команда придбала черговий квиток на війну – був зареєстрований законопроект №5599 про олігархів. Артилерійський вогонь з боку олігархічних медіа та спокусу олігархічними грошима абсолютна більшість членів владної команди перенесла достойно і перші бої стали переможними: сьогодні законопроєкт проголосовано Верховною Радою у другому читанні у цілком прийнятному вигляді, без перекручування та розмивання змісту. Далі буде теж непросто", - заявив Малюська.
Він не виключив, що "підписання та публікацію тексту точно будуть намагатися затягнути та блокувати, будь-які висновки Венеційської комісії (навіть цілком позитивні) будуть використовувати задля того щоб поставити під сумнів конституційність закону, закон оскаржать до Конституційного Суду України, законопроект і його імплементацію будуть атакувати за допомогою медіа, групи кращих юристів країни з приватного сектору будуть придумувати схеми як вивести олігархів з-під дії закону, усі рішення про визнання особи олігархом будуть оскаржені до Верховного Суду та ЄСПЛ".
"Їх завдання-мінімум – затягнути імплементацію закону на якомога довше, бажано до наступних виборів до парламенту. Завдання-максимум – забезпечити втрату чинності законом і відбити бажання будь-якого політика повторювати такі спроби. Вангую – ці спроби будуть невдалими", - заявив Малюська.
Він зазначив, що єдиний оптимальний вихід для олігархів - перестати бути олігархами і позбутися однієї або декількох ознак своєї "олігархічності": продати або розподілити монопольний бізнес, відійти від політики або продати свої медіа за ринковою ціною.
"На все це їм відведено 6 місяців. Якщо цього не трапиться, контакти таких олігархів з чиновниками стануть прозорими – чиновники будуть зобов’язані про них повідомляти, олігархи не зможуть фінансувати політичну діяльність, олігархи не зможуть брати участь у великій приватизації, і, найважливіше, олігархи стануть олігархами цілком офіційно, що стане важливою пересторогою для їх контрагентів по бізнесу", - підкреслив міністр юстиції.
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І кацапи стали жити краще ?
вот и у нас... министр юстиции обращение в Верховный Суд и ЕСПЧ в статус схематоза заносит..
явно мечтает стать членом К-95...хоть в качестве клоуна...
По-переше підписувати повинен був Кулеба, а по-друге задурити голову суду підписом посадою серетутки МЗС , ніби-то тіпа вона Блінкен українського ЗЕрозливу - НЕ ВДАЛОСЯ!!! СУРКІСАМ ВІДМОВИЛИ - ще й платитиме судові витрати мільонами
"Якби суд визнав цю версію, в кінцевому рахунку платити $350 млн плюс відсотки довелося б з бюджету України. (...) Цей лист підписав пан Лук'янов, який був виконувачем обов'язків державного секретаря МЗС", - відповів Новіков.
(Анлійці йогоспочатку переклали яук ЗЕБЛІНКЕН ) Українського МЗС)
За словами адвоката Ігоря Голованя, НАБУ та СБУ мають підстави розпочати досудове розслідування про походження цього листа у вигляді рішення Лондонського суду.
Можна у мосійчук, з беніного Г+Г. Це ж вона, три роки тому, "заламувала руки" від "переживаюнь" за наших військових. Невже мовчить, падлюка?
В Ростовской области РФ, недалеко от границы с Украиной, отмечается значительное передвижение российской военной техники, передает https://naviny.online/new/20210923/1632410242-ogromnye-kolonny-*******-tehniki-rf-dvizhutsya-k-krymu-i-ukrainskoy-granice naviny.online .
По словам очевидцев, в составе огромной колонны в сторону украинской границы двигалась бронетехника, грузовые автомобили и другой военный транспорт.
Как пишет Avia.pro, ссылаясь на номерные знаки техники, речь не идет о возвращении машин с учений «Запад-2021».
При этом журналисты обращают внимание на опубликованные в Сети записи, согласно которым можно сделать вывод о том, что колонна военной техники растянулась на шесть километров.
По некоторым данным, группировка войск может двигаться к Крыму. Однако никаких официальных комментариев оборонного ведомства на этот счет нет.
По другим данным, еще одна колонна военной техники двигается в сторону ДНР и ЛНР. Откуда именно идет техника - неизвестно.
Артиллерийский огонь.....
Ну и мразь же ты, малюська.
Нічо не напам'ятоло??
😈🤣