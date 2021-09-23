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Затягнути імплементацію закону про олігархів не вдасться, - Малюська

Затягнути імплементацію закону про олігархів не вдасться, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Верховна Рада прийняла закон про олігархів "в абсолютно прийнятному вигляді, без спотворення і розмивання змісту".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"У липні Володимир Зеленський та уся наша команда придбала черговий квиток на війну – був зареєстрований законопроект №5599 про олігархів. Артилерійський вогонь з боку олігархічних медіа та спокусу олігархічними грошима абсолютна більшість членів владної команди перенесла достойно і перші бої стали переможними: сьогодні законопроєкт проголосовано Верховною Радою у другому читанні у цілком прийнятному вигляді, без перекручування та розмивання змісту. Далі буде теж непросто", - заявив Малюська.

Він не виключив, що "підписання та публікацію тексту точно будуть намагатися затягнути та блокувати, будь-які висновки Венеційської комісії (навіть цілком позитивні) будуть використовувати задля того щоб поставити під сумнів конституційність закону, закон оскаржать до Конституційного Суду України, законопроект і його імплементацію будуть атакувати за допомогою медіа, групи кращих юристів країни з приватного сектору будуть придумувати схеми як вивести олігархів з-під дії закону, усі рішення про визнання особи олігархом будуть оскаржені до Верховного Суду та ЄСПЛ".

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"Їх завдання-мінімум – затягнути імплементацію закону на якомога довше, бажано до наступних виборів до парламенту. Завдання-максимум – забезпечити втрату чинності законом і відбити бажання будь-якого політика повторювати такі спроби. Вангую – ці спроби будуть невдалими", - заявив Малюська.

Він зазначив, що єдиний оптимальний вихід для олігархів - перестати бути олігархами і позбутися однієї або декількох ознак своєї "олігархічності": продати або розподілити монопольний бізнес, відійти від політики або продати свої медіа за ринковою ціною.

"На все це їм відведено 6 місяців. Якщо цього не трапиться, контакти таких олігархів з чиновниками стануть прозорими – чиновники будуть зобов’язані про них повідомляти, олігархи не зможуть фінансувати політичну діяльність, олігархи не зможуть брати участь у великій приватизації, і, найважливіше, олігархи стануть олігархами цілком офіційно, що стане важливою пересторогою для їх контрагентів по бізнесу", - підкреслив міністр юстиції.

Автор: 

закон (2825) олігарх (930) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+14
Та ясно, що ви наслідуєте фуйла. Той теж почав з боротьби з олігархами.
І кацапи стали жити краще ?
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23.09.2021 19:03
+12
дебил
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23.09.2021 19:10
+10
Придурь...артиллерийский огонь каждый день на донбассе...и парни наши там гибнут чуть ли ни каждый день...но ни ты...ни осел этим не озадачиваетесь...
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23.09.2021 19:04
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Та ясно, що ви наслідуєте фуйла. Той теж почав з боротьби з олігархами.
І кацапи стали жити краще ?
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23.09.2021 19:03 Відповісти
нуууу....члены кооператива Озеро не жалуются..
вот и у нас... министр юстиции обращение в Верховный Суд и ЕСПЧ в статус схематоза заносит..
явно мечтает стать членом К-95...хоть в качестве клоуна...
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23.09.2021 19:20 Відповісти
А як кабміну молюсок, а саме МЗС ,вдалося допомогти Суркісу звернутися до Лондонського суду на Порошенку й Гонтарєву зі спец зверненням МЗС за підписом ДЕРЖСЕКРЕТАРЯ МЗС УКРАЇНИ...
По-переше підписувати повинен був Кулеба, а по-друге задурити голову суду підписом посадою серетутки МЗС , ніби-то тіпа вона Блінкен українського ЗЕрозливу - НЕ ВДАЛОСЯ!!! СУРКІСАМ ВІДМОВИЛИ - ще й платитиме судові витрати мільонами
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23.09.2021 20:50 Відповісти
За словами Іллі Новікова співробітники українського МЗС намагалися ввести Лондонський суд в оману, відправивши офіційний лист про те, що Україна в особі МЗС відмовилася від державного суверенного імунітету за цим позовом.

"Якби суд визнав цю версію, в кінцевому рахунку платити $350 млн плюс відсотки довелося б з бюджету України. (...) Цей лист підписав пан Лук'янов, який був виконувачем обов'язків державного секретаря МЗС", - відповів Новіков.

(Анлійці йогоспочатку переклали яук ЗЕБЛІНКЕН ) Українського МЗС)

За словами адвоката Ігоря Голованя, НАБУ та СБУ мають підстави розпочати досудове розслідування про походження цього листа у вигляді рішення Лондонського суду.
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23.09.2021 21:00 Відповісти
Придурь...артиллерийский огонь каждый день на донбассе...и парни наши там гибнут чуть ли ни каждый день...но ни ты...ни осел этим не озадачиваетесь...
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23.09.2021 19:04 Відповісти
ну как там в окопе..? сыро?
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23.09.2021 19:21 Відповісти
Спитайте у потерпевшего 4 уклоніста. Це ж він верховний головнокомандувач, який "нестрелять".
Можна у мосійчук, з беніного Г+Г. Це ж вона, три роки тому, "заламувала руки" від "переживаюнь" за наших військових. Невже мовчить, падлюка?
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23.09.2021 19:28 Відповісти
У тебя сырость в голове , зеватница😡
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23.09.2021 21:09 Відповісти
Походу, Европа скоро на уй пошлет...
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23.09.2021 19:05 Відповісти
Да мы сами скоро Бундес и жабоедов пошлем ,нам главное что бы Дядя Сем не кинул и если , что объявил бес полётную зону над Украиной и тогда мы с кацапами справимся , даже если они двинут всю свою армию.
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23.09.2021 19:30 Відповісти
Вот после этого закона и пошлёт. Но ослу только этого и нужно.
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23.09.2021 19:59 Відповісти
дебил
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23.09.2021 19:10 Відповісти
Це про цього ЗЕштимпа колись було написано
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23.09.2021 19:27 Відповісти
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23.09.2021 19:32 Відповісти
не кажи "гоп"...

В Ростовской области РФ, недалеко от границы с Украиной, отмечается значительное передвижение российской военной техники, передает https://naviny.online/new/20210923/1632410242-ogromnye-kolonny-*******-tehniki-rf-dvizhutsya-k-krymu-i-ukrainskoy-granice naviny.online .

По словам очевидцев, в составе огромной колонны в сторону украинской границы двигалась бронетехника, грузовые автомобили и другой военный транспорт.

Как пишет Avia.pro, ссылаясь на номерные знаки техники, речь не идет о возвращении машин с учений «Запад-2021».

При этом журналисты обращают внимание на опубликованные в Сети записи, согласно которым можно сделать вывод о том, что колонна военной техники растянулась на шесть километров.

По некоторым данным, группировка войск может двигаться к Крыму. Однако никаких официальных комментариев оборонного ведомства на этот счет нет.

По другим данным, еще одна колонна военной техники двигается в сторону ДНР и ЛНР. Откуда именно идет техника - неизвестно.
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23.09.2021 19:10 Відповісти
"Ворог народу" тупо пре вперед як бульдозер.
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23.09.2021 19:11 Відповісти
З поцієнтом геть паршиво! Санітари, агов! Гасіть цигарки й бігом за клізмою Есмарка та гамівною косовороткою! Де медсестра? Зависла у соцмережах? Ану скоренько розвиснути і заштрик галаперидолу головодупому поцієнту! Шнель-шнель!
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23.09.2021 19:12 Відповісти
М О Л О Д Ц Ы
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23.09.2021 19:13 Відповісти
очередной билет на войну ...
Артиллерийский огонь.....
Ну и мразь же ты, малюська.
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23.09.2021 19:15 Відповісти
Ну то що ти довпойоб. вже знають всі!!!!!!! А от що ти як задрипаний міністр скажеш на зауваження Венеціанської групи, ось тоді і подивимось на твої засрані портки!!!!!!
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23.09.2021 19:17 Відповісти
не удастся.-КС осознал: старший -Коломойский и решения КС будут правильными. Малюська Коломойскому, Пинчуку и примкнувшему к ним Ахметову гарантирует.
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23.09.2021 19:18 Відповісти
на всю Украину должен быть 1 олигарх на два лица: двуликий зє-єрмакъ. остальным закон.
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23.09.2021 19:19 Відповісти
Ну, розвішати всіх вас на стовпах можна значно швидше
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23.09.2021 19:24 Відповісти
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23.09.2021 19:31 Відповісти
Только полный идиот может думать , что каким то законом , можно нагнуть Рената и Ко. До тех пор пока на выбора хв Украине все решают бабки , олигархи будут контролировать партии и отдельных депутатов .Просто Осел нашему лохотрату , спектакль разыгрывает , а лохи ведуться.
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23.09.2021 19:34 Відповісти
«Білет га війну»?! -Мерзота. Цинічна мерзота.
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23.09.2021 19:36 Відповісти
Мда нет даже нецензурных слов описать неописуемое....
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23.09.2021 19:53 Відповісти
Малюска-кретин. А строит из себя профессора американского университета.
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23.09.2021 20:03 Відповісти
походу "слуги" воплощают рашистские указания , за рашистскую монету .
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23.09.2021 20:05 Відповісти
ТяниТолкай..
Нічо не напам'ятоло??
😈🤣
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23.09.2021 20:21 Відповісти
ВСІ представники олігархів у парламенті підтримали «антиолігархічний» закон Зеленського витерти ноги об Регламент ВРУ і Конституцію остаточно 😠
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23.09.2021 21:12 Відповісти
На фото человек из дурки.
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23.09.2021 21:25 Відповісти
 
 