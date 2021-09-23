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Новини Політика України
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Олігархічної гілки влади в Україні більше не буде, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Олігархічної гілки влади в Україні більше не буде, - Зеленський

Олігархи купували політичний вплив в Україні і використовували політиків заради своїх інтересів. Після ухвалення законопроєкту №5599 Україна отримала історичний шанс на побудову цивілізованих відносин між великим бізнесом і державою.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Конституція визначає, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Але фактом життя в нашій державі протягом багатьох років було існування також олігархічної гілки влади – групи людей, які вважали, що вони важливіші, ніж законодавці, урядовці чи судді", - підкреслює глава держави.

"Кожен українець знає, хто ці люди, яких називають олігархами. Кожен українець знає, як олігархи купували політичний вплив і як вони використовували політиків заради своїх інтересів. Держава не мала права це ігнорувати – ніколи. Ні у 2000-х роках, ні у 2010-х роках, ні тим більше зараз", - додає він.

За його словами, завдяки антиолігархічному закону Україна отримує історичний шанс на побудову цивілізованих і чистих відносин між великим бізнесом і державою.

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"Так, це багатьом політикам не подобається. Так, вони хочуть жити, як раніше, працюючи на олігархів. Так, було дуже багато тиску на наших депутатів, дуже багато інтриг і навіть шантажу. Але закон ухвалено. Я вдячний кожному депутату, який підтримав цей закон. 229 "за" від "Слуги Народу" та 279 "за" в цілому в парламенті – це правильний сигнал. Олігархічної гілки влади в Україні більше не буде. Законодавча, виконавча та судова – так. А для олігархів шлях єдиний – стати чистим бізнесом", - резюмував Зеленський.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+54
Для 73 % зебилов естественно.
А вообще:
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23.09.2021 16:26
+45
Жаль, что история с ШЕрифом это всего лишь сценка 95го кварталу . Так бы хотелось, что бы зе-мразей уже начали отстреливать и вешать на столбах
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23.09.2021 16:28
+44
для кого этот цирк?
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23.09.2021 16:24
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Беня давно понял самое главное - тупоголовому стаду, проголосовавшему за Бенину куклу абсолютно плевать на суть вещей, у этого стада нет критического мышления, нет каки-либо глубоких знаний, нет основы, это инфантильное дурачье, которое кидается на цветастые названия "слуга народа", "конец эпохи бедности", "закон о борьбе с олигархами" .... тот момент, что за этими вывесками совсем иная суть и то, что поддерживая зеленых мерзавцев, зе-лохторат гробит страну в которой сам же и живет, этому сброду на все это пох... ни о чем не задумываться, сложное не брать в голову и ждать халявы, которую пообещали па телеку... примитивное стадо ...
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23.09.2021 18:09 Відповісти
Когда я увижу снижение налогов до 5-10% для предприятий и физлиц, я пойму, что действительно началась борьба с тенью и олигархами. Запрещать офшоры не нужно, можно вкладывать эти миллиарды, которые ежегодно покидают Украину внутри страны. Ну разве что, зная, что тебе тут не жить. Тогда вопрос, почему их до сих пор не запретили?! Системе в Украине не жить?
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23.09.2021 18:13 Відповісти
а ГДЕ ты такие налоги видел???? офшоры да, "запрещать" не надо - надо запретить "офшорным" деньгам учавствовать в конкурсах и тендерах на территории Украины!
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23.09.2021 18:23 Відповісти
Самому поискать не дано? Изучай.
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23.09.2021 21:23 Відповісти
гилки не буде.буде единий стовбур.
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23.09.2021 18:16 Відповісти
И не будет Ахметова и Коломойского?
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23.09.2021 18:26 Відповісти
73%ные зебилы, скорее всего "все мы - президенты" (с) у вас не получилось, вас в который раз набибали на голубом очке Г+Г им. Бени..,
но у вас есть реальный шанс стать "все вы - олигархи" и решать это будет ЧК (Чрезвычайная Комиссия) Зели - РНБО и их шныри-шестёрки на местах, эти алкаши-бездельники Швондеры знают каждого местного "олигарха" по жЫрным отходам жизнедеятельности.. так шо мыльте жопу, наивные дебилы-экспериментаторы..
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23.09.2021 18:46 Відповісти
Те же яйца, только вид сбоку. Судя по закону, в Украине только один олигарх - Порошенко. А такие, как Беня, Пинчук, Ренат - просто добрые люди и немножко бизнесмены. Ссыт Зеля Пороха. Даже закон под него смастырил, чтобы убрать из политики. Вот из такого д***ма и получаются Лукашенки да Путины. Неужто до сих пор не поняли, кого выбрали?
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23.09.2021 18:48 Відповісти
До початку зими бажано,щоб Зелень вимерзла після першого ж заморозку.
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23.09.2021 18:49 Відповісти
Олигархической ветви власти в Украине больше не будет. Источник: https://censor.net/ru/n3290043


Зе дурачок в своєму клоунському репертуарі. Тепер воно саме буде вирішувати хто олігарх, а хто ні.
Звісно коломойський і ахметов тепер не олігархи, бо сами проштовхнули цей закон у Раді

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23.09.2021 19:00 Відповісти
Залишаться лише монархічєска, арістократічєска та охлократічєска гілляки?
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23.09.2021 19:00 Відповісти
Как и бедности и коррупции .....
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23.09.2021 19:02 Відповісти
Пора вже Пороху ставати президентом 🇺🇦
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23.09.2021 19:02 Відповісти
Да вряд ли. Я реально не могу понять с ваших коментов. Вы за Порошенка или просто пытаетесь его с таким цинизмом добить?
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23.09.2021 19:04 Відповісти
До Зе дебілів багато що не доходе, окрім переводів на картку за дуполизання Зе клоуна.
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23.09.2021 19:07 Відповісти
Ну и кто тебе клоуну поверит если я на форуме один раз в пол года, а ты постоянно.
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23.09.2021 19:09 Відповісти
Це треба бути супер обдарованим мега дебілом, щоб після всього зробленого лайна Зе клоуна ще хвалити його.
Звернись до лікаря, у тебе з головою проблема, мабуть психічний розлад якийсь. Лікуйся.
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23.09.2021 19:10 Відповісти
А по конкретней что он сделал плохого?
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23.09.2021 19:12 Відповісти
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23.09.2021 19:15 Відповісти
Ну теперь все понятно. Надо было просто сразу так объяснить.
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23.09.2021 19:18 Відповісти
Що непанятна, він же каже - фсьо, алігархи нє прі дєлах, - чєсна.

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23.09.2021 21:03 Відповісти
Та нічого.
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23.09.2021 20:59 Відповісти
ОЛІГАРХИ НИЩАТЬ УКРАЇЇНУ РУКАМИ ТАКИХ ЯК ТИ.
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23.09.2021 20:44 Відповісти
Ти маєш на увазі Коломойського, спонсора зеленського, який напару з Ахметовим має в Раді фракції депутатів які протащили закон про олігархів ?
Швидка вже в дорозі, виглядай санітарів.
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23.09.2021 22:22 Відповісти
Ребят в интернете лохов мало, вам до алкашей на улицу или до бабушек на лавочку.Ну или тупой жене эти басни в уши затрешь.
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23.09.2021 19:11 Відповісти
Зеленский делает хоть что то. На данном промежутке времени это лучший президент Украины. Ну а порохоботная вонь только убеждает нормальных людей в мысли что Зеленский достойный человек.
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23.09.2021 19:03 Відповісти
Что делает Зеленский?
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23.09.2021 19:46 Відповісти
На данном промежутке, вонь только убеждает нормальных людей в мысли, что Зеленский достойный дебил.
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24.09.2021 01:45 Відповісти
Нагадуєш касаба, який передивився зомбоящик і вірить у НайвеличнішогоЛідора!
Зевівця, назови хоча б одне корисне, що оте недолуге бездарне акторішко зробило для України?
І саме цікаве те, що жоден із вас зессикунів на вулиці не зможе потворити подібну маячню, яку ти написало, на вулиці бо відразу ж прилетить пздлна по вуху
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23.09.2021 20:14 Відповісти
Та нічіво нє дєлаєт

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23.09.2021 21:11 Відповісти
да да да, больше не будет, но и меньше тоже !
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23.09.2021 19:06 Відповісти
Я считаю если бы этот Закон про борьбу с олигархами был пустышкой, ТО не было бы такой вони со стороны всех кто в оппозиции до этого Закона. Дай бог, что бы этот Закон заработал на полную силу, и было бы не плохо возвратить все стратегические энергетические предприятия которые были приобретенные за копейки снова государству.
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23.09.2021 19:13 Відповісти
Счітай і надалі, скоріше за все ти голосувала за Зе клоуна у 2019 му, тут нічого дивного.
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23.09.2021 19:16 Відповісти
И я голосовал и снова проголосую.
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23.09.2021 19:19 Відповісти
Швидка вже в дорозі
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23.09.2021 19:27 Відповісти
Принимай.
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23.09.2021 19:38 Відповісти
Зустрічай санітарів.
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23.09.2021 22:19 Відповісти
Ти хворий!
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23.09.2021 20:15 Відповісти
То вже Кінець епохі бєдності чи шо?

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23.09.2021 21:06 Відповісти
этот закон = тому - когда сутенёр бедет определять кто из его подопечных проститутка а кто нет
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24.09.2021 10:08 Відповісти
ЗеПопулист!
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23.09.2021 19:24 Відповісти
Цирк уехал, клоуны остались.
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23.09.2021 19:33 Відповісти
"Олигархической ветви власти в Украине больше не будет..."
А если будет, за базар ответишь, гунделка зеленая?!
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23.09.2021 19:39 Відповісти
Уже "ответил" за 3 000 USD, учителям зарплатой. Мало того, вы будешь второй раз оплачивать кадастр-услуги за документы по локации своего участка с домом, при продаже. Даже невзирая на то , шо участок ваш приватизирован и уже имеются надлежащие документы.
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24.09.2021 02:33 Відповісти
Ржу не могу...😂😂😂
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23.09.2021 19:52 Відповісти
🤣🤣🤣 точно.... для того його кєнт Шєфір зустрічався з Ахметовим , обговорювали кінець олігархів 🤣🤣🤣
А ще Аразімія з Коломойським на футболі теж... зєляЯнєлох.
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23.09.2021 20:11 Відповісти
Конешно не будет. Просто поменяют название и будут называться не олигархами, а, например, меценатами действующей власти
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23.09.2021 20:14 Відповісти
Инвестиционные няни...
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23.09.2021 20:47 Відповісти
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23.09.2021 20:19 Відповісти
Власти не будет вааще ничьей..Токо хотелки зермака... ну - ясен пень - не навсегда...
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23.09.2021 20:23 Відповісти
...сказал и застрелился..
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23.09.2021 20:27 Відповісти
Мао Цзе-Дун любив говорити: «Коли в натовпі немає лева, тоді царем обов'язково стане мавпа» - це про нашого найвеличнішого Бубочку. Можна також додати - стадо мавп ніколи не вибере собі царем лева.
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23.09.2021 20:54 Відповісти
Тварини не дозволяють собі такого, щоб зграю вів найтупіший.
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24.09.2021 06:59 Відповісти
я раніше теж так думав, але дійсність каже про зворотнє
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24.09.2021 10:39 Відповісти
З вірша шотландського поета Роберта Бернса, яким понад 250 років:
«Как жалок шут, на троне короля, Как глуп народ, который то позволил».
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23.09.2021 21:03 Відповісти
Это точно шотландский ПОЭТ ? Полагаю это шотландский друид ,только кельтский ведун мог так точно описать Украину будущего!
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23.09.2021 21:40 Відповісти
ищи лохов на поле дураков
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23.09.2021 21:21 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
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23.09.2021 21:55 Відповісти
Будет мафия состоящая из друзей реформаторов.
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23.09.2021 21:56 Відповісти
Ага! Никто добровольно власть не отдаст.,тем более эти барыги и кровопийцы!
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23.09.2021 22:09 Відповісти
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23.09.2021 22:13 Відповісти
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23.09.2021 22:19 Відповісти
гарна думка....в життя втілити чим швидше тим краще.....то вже буде справа
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23.09.2021 22:23 Відповісти
Ну я так понял что теперь согласно закону Ахметов с Коломойшей все бабло раздадут грамодянам, и мне что-то перепадёт
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23.09.2021 22:29 Відповісти
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24.09.2021 10:41 Відповісти
КАКИМ БИЗНЕСОМ !!!??? НАФИГА УКРАИНЕ ОЛИГАРХИ-ПРЕСТУПНИКИ !!!???
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23.09.2021 23:00 Відповісти
зємля крєстьянам, фабрікі рррабочім....єх кррутто. Зажівьйом.?! Шото кажись такоє біло. Во *** єтто крутто. Вапрос , а каму болт на 32 с лєвой рєзьбой аттадут???
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23.09.2021 23:01 Відповісти
про землю крестьянам и фабрики рабочим в законе ваще ни слова так шо как пахали и вкалывали на господ , так и продолжайте
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23.09.2021 23:05 Відповісти
Тада хто ж руліть будє....ой бабло давать в бюджеть. Ну... тиріть с бюдьжєту нєбудє шооо. Мутняк какойто.... Паясні пажалуста шото будє?
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23.09.2021 23:10 Відповісти
ну Луна на Землю точно в ближайшее время падать не будет, а так как у власти сейчас находятся "имитаторы", то шума будет много, а всё остальное как было так и останется
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23.09.2021 23:15 Відповісти
ок. Заспокоїли, а то щось недобрим потягнуло.
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23.09.2021 23:22 Відповісти
Насчет болта - на херсонский завод им. ПетровскАГА...
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24.09.2021 02:38 Відповісти
В ООН с трибуны говорить за Шефира, это уже позорище.
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23.09.2021 23:08 Відповісти
Це не ганьба, це - демонстрація рівню IQ.
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24.09.2021 07:02 Відповісти
саме так,воно про свого товариша по кварталу95 в ООН теревене ,ну що ж бачили очі що обирали а тепер хоч повилазьте від сорому
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24.09.2021 10:44 Відповісти
"Олигархической ветви власти в Украине больше не будет, - Зеленский"

Цвірінькання та горобцювання!
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24.09.2021 00:39 Відповісти
...горобцювання , з ознакою коготування...
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24.09.2021 02:39 Відповісти
Зе!Ленкін молодець, кожного дня демонструє своїм виборцям степінь їхньої придурковатості, а чує, що маладец ентот маланец...
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24.09.2021 01:54 Відповісти
От і добре . Давно пора. Шкода тільки , що 30 років змарновані .
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24.09.2021 07:15 Відповісти
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24.09.2021 08:35 Відповісти
Останется диктатура клоуна одного олигарха.
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24.09.2021 09:05 Відповісти
А вы в курсе, какие страшные кары ждут олигархов?

Стаття 7. Правові наслідки включення особи до Реєстру

Особам, які включені до Реєстру, забороняється:

1) здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні";

2) бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

Особи, які включені до Реєстру, зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".
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24.09.2021 09:50 Відповісти
Кумедний зє є паростком цієї влади
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24.09.2021 13:52 Відповісти
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