Олігархічної гілки влади в Україні більше не буде, - Зеленський
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Олігархи купували політичний вплив в Україні і використовували політиків заради своїх інтересів. Після ухвалення законопроєкту №5599 Україна отримала історичний шанс на побудову цивілізованих відносин між великим бізнесом і державою.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Конституція визначає, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Але фактом життя в нашій державі протягом багатьох років було існування також олігархічної гілки влади – групи людей, які вважали, що вони важливіші, ніж законодавці, урядовці чи судді", - підкреслює глава держави.
"Кожен українець знає, хто ці люди, яких називають олігархами. Кожен українець знає, як олігархи купували політичний вплив і як вони використовували політиків заради своїх інтересів. Держава не мала права це ігнорувати – ніколи. Ні у 2000-х роках, ні у 2010-х роках, ні тим більше зараз", - додає він.
За його словами, завдяки антиолігархічному закону Україна отримує історичний шанс на побудову цивілізованих і чистих відносин між великим бізнесом і державою.
"Так, це багатьом політикам не подобається. Так, вони хочуть жити, як раніше, працюючи на олігархів. Так, було дуже багато тиску на наших депутатів, дуже багато інтриг і навіть шантажу. Але закон ухвалено. Я вдячний кожному депутату, який підтримав цей закон. 229 "за" від "Слуги Народу" та 279 "за" в цілому в парламенті – це правильний сигнал. Олігархічної гілки влади в Україні більше не буде. Законодавча, виконавча та судова – так. А для олігархів шлях єдиний – стати чистим бізнесом", - резюмував Зеленський.
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но у вас есть реальный шанс стать "все вы - олигархи" и решать это будет ЧК (Чрезвычайная Комиссия) Зели - РНБО и их шныри-шестёрки на местах, эти алкаши-бездельники Швондеры знают каждого местного "олигарха" по жЫрным отходам жизнедеятельности.. так шо мыльте жопу, наивные дебилы-экспериментаторы..
Зе дурачок в своєму клоунському репертуарі. Тепер воно саме буде вирішувати хто олігарх, а хто ні.
Звісно коломойський і ахметов тепер не олігархи, бо сами проштовхнули цей закон у Раді
Звернись до лікаря, у тебе з головою проблема, мабуть психічний розлад якийсь. Лікуйся.
Швидка вже в дорозі, виглядай санітарів.
Зевівця, назови хоча б одне корисне, що оте недолуге бездарне акторішко зробило для України?
І саме цікаве те, що жоден із вас зессикунів на вулиці не зможе потворити подібну маячню, яку ти написало, на вулиці бо відразу ж прилетить пздлна по вуху
А если будет, за базар ответишь, гунделка зеленая?!
А ще Аразімія з Коломойським на футболі теж... зєляЯнєлох.
«Как жалок шут, на троне короля, Как глуп народ, который то позволил».
Цвірінькання та горобцювання!
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