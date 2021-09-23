Олигархической ветви власти в Украине больше не будет, - Зеленский
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Олигархи покупали политическое влияние в Украине и использовали политиков ради своих интересов. После принятия законопроекта №5599 Украина получила исторический шанс на построение цивилизованных отношений между крупным бизнесом и государством.
Об этом в своем Телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Конституция определяет, что государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Но фактом жизни в нашем государстве в течение многих лет было существование также олигархической ветви власти - группы людей, которые считали, что они важнее, чем законодатели, чиновники или судьи", - подчеркивает глава государства.
"Каждый украинец знает, кто эти люди, которых называют олигархами. Каждый украинец знает, как олигархи покупали политическое влияние и как они использовали политиков ради своих интересов. Государство не имеет права это игнорировать - никогда. Ни в 2000-х годах, ни в 2010-х годах, ни тем более сейчас", - добавляет он.
По его словам, благодаря антиолигархическому закону Украина получает исторический шанс на построение цивилизованных и чистых отношений между крупным бизнесом и государством.
"Да, это многим политикам не нравится. Да, они хотят жить, как раньше, работая на олигархов. Да, было очень много давления на наших депутатов, очень много интриг и даже шантажа. Но закон принят. Я благодарен каждому депутату, который поддержал данный закон. 229 "За" от "слуг народа" и 279 "За" в целом в парламенте - это правильный сигнал. Олигархической ветви власти в Украине больше не будет. Законодательная, исполнительная и судебная - да. А для олигархов путь один - стать чистым бизнесом", - резюмировал Зеленский.
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но у вас есть реальный шанс стать "все вы - олигархи" и решать это будет ЧК (Чрезвычайная Комиссия) Зели - РНБО и их шныри-шестёрки на местах, эти алкаши-бездельники Швондеры знают каждого местного "олигарха" по жЫрным отходам жизнедеятельности.. так шо мыльте жопу, наивные дебилы-экспериментаторы..
Зе дурачок в своєму клоунському репертуарі. Тепер воно саме буде вирішувати хто олігарх, а хто ні.
Звісно коломойський і ахметов тепер не олігархи, бо сами проштовхнули цей закон у Раді
Звернись до лікаря, у тебе з головою проблема, мабуть психічний розлад якийсь. Лікуйся.
Швидка вже в дорозі, виглядай санітарів.
Зевівця, назови хоча б одне корисне, що оте недолуге бездарне акторішко зробило для України?
І саме цікаве те, що жоден із вас зессикунів на вулиці не зможе потворити подібну маячню, яку ти написало, на вулиці бо відразу ж прилетить пздлна по вуху
А если будет, за базар ответишь, гунделка зеленая?!
А ще Аразімія з Коломойським на футболі теж... зєляЯнєлох.
«Как жалок шут, на троне короля, Как глуп народ, который то позволил».
Цвірінькання та горобцювання!
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