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Новости Политика Украины
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Олигархической ветви власти в Украине больше не будет, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Олигархической ветви власти в Украине больше не будет, - Зеленский

Олигархи покупали политическое влияние в Украине и использовали политиков ради своих интересов. После принятия законопроекта №5599 Украина получила исторический шанс на построение цивилизованных отношений между крупным бизнесом и государством.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Конституция определяет, что государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Но фактом жизни в нашем государстве в течение многих лет было существование также олигархической ветви власти - группы людей, которые считали, что они важнее, чем законодатели, чиновники или судьи", - подчеркивает глава государства.

"Каждый украинец знает, кто эти люди, которых называют олигархами. Каждый украинец знает, как олигархи покупали политическое влияние и как они использовали политиков ради своих интересов. Государство не имеет права это игнорировать - никогда. Ни в 2000-х годах, ни в 2010-х годах, ни тем более сейчас", - добавляет он.

По его словам, благодаря антиолигархическому закону Украина получает исторический шанс на построение цивилизованных и чистых отношений между крупным бизнесом и государством.

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"Да, это многим политикам не нравится. Да, они хотят жить, как раньше, работая на олигархов. Да, было очень много давления на наших депутатов, очень много интриг и даже шантажа. Но закон принят. Я благодарен каждому депутату, который поддержал данный закон. 229 "За" от "слуг народа" и 279 "За" в целом в парламенте - это правильный сигнал. Олигархической ветви власти в Украине больше не будет. Законодательная, исполнительная и судебная - да. А для олигархов путь один - стать чистым бизнесом", - резюмировал Зеленский.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+54
Для 73 % зебилов естественно.
А вообще:
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23.09.2021 16:26
+45
Жаль, что история с ШЕрифом это всего лишь сценка 95го кварталу . Так бы хотелось, что бы зе-мразей уже начали отстреливать и вешать на столбах
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23.09.2021 16:28
+44
для кого этот цирк?
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23.09.2021 16:24
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Страница 3 из 3
Беня давно понял самое главное - тупоголовому стаду, проголосовавшему за Бенину куклу абсолютно плевать на суть вещей, у этого стада нет критического мышления, нет каки-либо глубоких знаний, нет основы, это инфантильное дурачье, которое кидается на цветастые названия "слуга народа", "конец эпохи бедности", "закон о борьбе с олигархами" .... тот момент, что за этими вывесками совсем иная суть и то, что поддерживая зеленых мерзавцев, зе-лохторат гробит страну в которой сам же и живет, этому сброду на все это пох... ни о чем не задумываться, сложное не брать в голову и ждать халявы, которую пообещали па телеку... примитивное стадо ...
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23.09.2021 18:09 Ответить
Когда я увижу снижение налогов до 5-10% для предприятий и физлиц, я пойму, что действительно началась борьба с тенью и олигархами. Запрещать офшоры не нужно, можно вкладывать эти миллиарды, которые ежегодно покидают Украину внутри страны. Ну разве что, зная, что тебе тут не жить. Тогда вопрос, почему их до сих пор не запретили?! Системе в Украине не жить?
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23.09.2021 18:13 Ответить
а ГДЕ ты такие налоги видел???? офшоры да, "запрещать" не надо - надо запретить "офшорным" деньгам учавствовать в конкурсах и тендерах на территории Украины!
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23.09.2021 18:23 Ответить
Самому поискать не дано? Изучай.
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23.09.2021 21:23 Ответить
гилки не буде.буде единий стовбур.
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23.09.2021 18:16 Ответить
И не будет Ахметова и Коломойского?
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23.09.2021 18:26 Ответить
73%ные зебилы, скорее всего "все мы - президенты" (с) у вас не получилось, вас в который раз набибали на голубом очке Г+Г им. Бени..,
но у вас есть реальный шанс стать "все вы - олигархи" и решать это будет ЧК (Чрезвычайная Комиссия) Зели - РНБО и их шныри-шестёрки на местах, эти алкаши-бездельники Швондеры знают каждого местного "олигарха" по жЫрным отходам жизнедеятельности.. так шо мыльте жопу, наивные дебилы-экспериментаторы..
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23.09.2021 18:46 Ответить
Те же яйца, только вид сбоку. Судя по закону, в Украине только один олигарх - Порошенко. А такие, как Беня, Пинчук, Ренат - просто добрые люди и немножко бизнесмены. Ссыт Зеля Пороха. Даже закон под него смастырил, чтобы убрать из политики. Вот из такого д***ма и получаются Лукашенки да Путины. Неужто до сих пор не поняли, кого выбрали?
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23.09.2021 18:48 Ответить
До початку зими бажано,щоб Зелень вимерзла після першого ж заморозку.
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23.09.2021 18:49 Ответить
Олигархической ветви власти в Украине больше не будет. Источник: https://censor.net/ru/n3290043


Зе дурачок в своєму клоунському репертуарі. Тепер воно саме буде вирішувати хто олігарх, а хто ні.
Звісно коломойський і ахметов тепер не олігархи, бо сами проштовхнули цей закон у Раді

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23.09.2021 19:00 Ответить
Залишаться лише монархічєска, арістократічєска та охлократічєска гілляки?
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23.09.2021 19:00 Ответить
Как и бедности и коррупции .....
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23.09.2021 19:02 Ответить
Пора вже Пороху ставати президентом 🇺🇦
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23.09.2021 19:02 Ответить
Да вряд ли. Я реально не могу понять с ваших коментов. Вы за Порошенка или просто пытаетесь его с таким цинизмом добить?
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23.09.2021 19:04 Ответить
До Зе дебілів багато що не доходе, окрім переводів на картку за дуполизання Зе клоуна.
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23.09.2021 19:07 Ответить
Ну и кто тебе клоуну поверит если я на форуме один раз в пол года, а ты постоянно.
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23.09.2021 19:09 Ответить
Це треба бути супер обдарованим мега дебілом, щоб після всього зробленого лайна Зе клоуна ще хвалити його.
Звернись до лікаря, у тебе з головою проблема, мабуть психічний розлад якийсь. Лікуйся.
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23.09.2021 19:10 Ответить
А по конкретней что он сделал плохого?
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23.09.2021 19:12 Ответить
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23.09.2021 19:15 Ответить
Ну теперь все понятно. Надо было просто сразу так объяснить.
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23.09.2021 19:18 Ответить
Що непанятна, він же каже - фсьо, алігархи нє прі дєлах, - чєсна.

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23.09.2021 21:03 Ответить
Та нічого.
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23.09.2021 20:59 Ответить
ОЛІГАРХИ НИЩАТЬ УКРАЇЇНУ РУКАМИ ТАКИХ ЯК ТИ.
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23.09.2021 20:44 Ответить
Ти маєш на увазі Коломойського, спонсора зеленського, який напару з Ахметовим має в Раді фракції депутатів які протащили закон про олігархів ?
Швидка вже в дорозі, виглядай санітарів.
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23.09.2021 22:22 Ответить
Ребят в интернете лохов мало, вам до алкашей на улицу или до бабушек на лавочку.Ну или тупой жене эти басни в уши затрешь.
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23.09.2021 19:11 Ответить
Зеленский делает хоть что то. На данном промежутке времени это лучший президент Украины. Ну а порохоботная вонь только убеждает нормальных людей в мысли что Зеленский достойный человек.
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23.09.2021 19:03 Ответить
Что делает Зеленский?
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23.09.2021 19:46 Ответить
На данном промежутке, вонь только убеждает нормальных людей в мысли, что Зеленский достойный дебил.
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24.09.2021 01:45 Ответить
Нагадуєш касаба, який передивився зомбоящик і вірить у НайвеличнішогоЛідора!
Зевівця, назови хоча б одне корисне, що оте недолуге бездарне акторішко зробило для України?
І саме цікаве те, що жоден із вас зессикунів на вулиці не зможе потворити подібну маячню, яку ти написало, на вулиці бо відразу ж прилетить пздлна по вуху
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23.09.2021 20:14 Ответить
Та нічіво нє дєлаєт

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23.09.2021 21:11 Ответить
да да да, больше не будет, но и меньше тоже !
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23.09.2021 19:06 Ответить
Я считаю если бы этот Закон про борьбу с олигархами был пустышкой, ТО не было бы такой вони со стороны всех кто в оппозиции до этого Закона. Дай бог, что бы этот Закон заработал на полную силу, и было бы не плохо возвратить все стратегические энергетические предприятия которые были приобретенные за копейки снова государству.
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23.09.2021 19:13 Ответить
Счітай і надалі, скоріше за все ти голосувала за Зе клоуна у 2019 му, тут нічого дивного.
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23.09.2021 19:16 Ответить
И я голосовал и снова проголосую.
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23.09.2021 19:19 Ответить
Швидка вже в дорозі
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23.09.2021 19:27 Ответить
Принимай.
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23.09.2021 19:38 Ответить
Зустрічай санітарів.
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23.09.2021 22:19 Ответить
Ти хворий!
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23.09.2021 20:15 Ответить
То вже Кінець епохі бєдності чи шо?

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23.09.2021 21:06 Ответить
этот закон = тому - когда сутенёр бедет определять кто из его подопечных проститутка а кто нет
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24.09.2021 10:08 Ответить
ЗеПопулист!
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23.09.2021 19:24 Ответить
Цирк уехал, клоуны остались.
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23.09.2021 19:33 Ответить
"Олигархической ветви власти в Украине больше не будет..."
А если будет, за базар ответишь, гунделка зеленая?!
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23.09.2021 19:39 Ответить
Уже "ответил" за 3 000 USD, учителям зарплатой. Мало того, вы будешь второй раз оплачивать кадастр-услуги за документы по локации своего участка с домом, при продаже. Даже невзирая на то , шо участок ваш приватизирован и уже имеются надлежащие документы.
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24.09.2021 02:33 Ответить
Ржу не могу...😂😂😂
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23.09.2021 19:52 Ответить
🤣🤣🤣 точно.... для того його кєнт Шєфір зустрічався з Ахметовим , обговорювали кінець олігархів 🤣🤣🤣
А ще Аразімія з Коломойським на футболі теж... зєляЯнєлох.
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23.09.2021 20:11 Ответить
Конешно не будет. Просто поменяют название и будут называться не олигархами, а, например, меценатами действующей власти
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23.09.2021 20:14 Ответить
Инвестиционные няни...
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23.09.2021 20:47 Ответить
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23.09.2021 20:19 Ответить
Власти не будет вааще ничьей..Токо хотелки зермака... ну - ясен пень - не навсегда...
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23.09.2021 20:23 Ответить
...сказал и застрелился..
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23.09.2021 20:27 Ответить
Мао Цзе-Дун любив говорити: «Коли в натовпі немає лева, тоді царем обов'язково стане мавпа» - це про нашого найвеличнішого Бубочку. Можна також додати - стадо мавп ніколи не вибере собі царем лева.
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23.09.2021 20:54 Ответить
Тварини не дозволяють собі такого, щоб зграю вів найтупіший.
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24.09.2021 06:59 Ответить
я раніше теж так думав, але дійсність каже про зворотнє
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24.09.2021 10:39 Ответить
З вірша шотландського поета Роберта Бернса, яким понад 250 років:
«Как жалок шут, на троне короля, Как глуп народ, который то позволил».
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23.09.2021 21:03 Ответить
Это точно шотландский ПОЭТ ? Полагаю это шотландский друид ,только кельтский ведун мог так точно описать Украину будущего!
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23.09.2021 21:40 Ответить
ищи лохов на поле дураков
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23.09.2021 21:21 Ответить
Дурень думкою багатіє.
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23.09.2021 21:55 Ответить
Будет мафия состоящая из друзей реформаторов.
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23.09.2021 21:56 Ответить
Ага! Никто добровольно власть не отдаст.,тем более эти барыги и кровопийцы!
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23.09.2021 22:09 Ответить
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23.09.2021 22:13 Ответить
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23.09.2021 22:19 Ответить
гарна думка....в життя втілити чим швидше тим краще.....то вже буде справа
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23.09.2021 22:23 Ответить
Ну я так понял что теперь согласно закону Ахметов с Коломойшей все бабло раздадут грамодянам, и мне что-то перепадёт
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23.09.2021 22:29 Ответить
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24.09.2021 10:41 Ответить
КАКИМ БИЗНЕСОМ !!!??? НАФИГА УКРАИНЕ ОЛИГАРХИ-ПРЕСТУПНИКИ !!!???
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23.09.2021 23:00 Ответить
зємля крєстьянам, фабрікі рррабочім....єх кррутто. Зажівьйом.?! Шото кажись такоє біло. Во *** єтто крутто. Вапрос , а каму болт на 32 с лєвой рєзьбой аттадут???
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23.09.2021 23:01 Ответить
про землю крестьянам и фабрики рабочим в законе ваще ни слова так шо как пахали и вкалывали на господ , так и продолжайте
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23.09.2021 23:05 Ответить
Тада хто ж руліть будє....ой бабло давать в бюджеть. Ну... тиріть с бюдьжєту нєбудє шооо. Мутняк какойто.... Паясні пажалуста шото будє?
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23.09.2021 23:10 Ответить
ну Луна на Землю точно в ближайшее время падать не будет, а так как у власти сейчас находятся "имитаторы", то шума будет много, а всё остальное как было так и останется
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23.09.2021 23:15 Ответить
ок. Заспокоїли, а то щось недобрим потягнуло.
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23.09.2021 23:22 Ответить
Насчет болта - на херсонский завод им. ПетровскАГА...
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24.09.2021 02:38 Ответить
В ООН с трибуны говорить за Шефира, это уже позорище.
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23.09.2021 23:08 Ответить
Це не ганьба, це - демонстрація рівню IQ.
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24.09.2021 07:02 Ответить
саме так,воно про свого товариша по кварталу95 в ООН теревене ,ну що ж бачили очі що обирали а тепер хоч повилазьте від сорому
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24.09.2021 10:44 Ответить
"Олигархической ветви власти в Украине больше не будет, - Зеленский"

Цвірінькання та горобцювання!
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24.09.2021 00:39 Ответить
...горобцювання , з ознакою коготування...
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24.09.2021 02:39 Ответить
Зе!Ленкін молодець, кожного дня демонструє своїм виборцям степінь їхньої придурковатості, а чує, що маладец ентот маланец...
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24.09.2021 01:54 Ответить
От і добре . Давно пора. Шкода тільки , що 30 років змарновані .
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24.09.2021 07:15 Ответить
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24.09.2021 08:35 Ответить
Останется диктатура клоуна одного олигарха.
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24.09.2021 09:05 Ответить
А вы в курсе, какие страшные кары ждут олигархов?

Стаття 7. Правові наслідки включення особи до Реєстру

Особам, які включені до Реєстру, забороняється:

1) здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні";

2) бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

Особи, які включені до Реєстру, зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".
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24.09.2021 09:50 Ответить
Кумедний зє є паростком цієї влади
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24.09.2021 13:52 Ответить
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