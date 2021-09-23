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Зеленский поблагодарил "слуг народа" за поддержку закона об олигархах, - Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский поблагодарил "слуг народа" за поддержку закона о деолигархизации.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в комментарии журналистам сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
"Президент уже приземлился. Обратился к нам через Арахамию", - рассказал он.
Нардеп подчеркнул, что данный закон является идеологически важным для президента и "Слуги народа".
По словам Корниенко, фракции и Зеленскому "будет, что обсудить на ближайшем совещании в Трускавце".
Топ комментарии
+12 Підлога Маккартні
показать весь комментарий23.09.2021 15:41
+10 Pawlo Kit
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+8 Иван Петрович Сидоров
показать весь комментарий23.09.2021 15:50
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- Это в Маньчжурии…
- Не знаю. Потом пошли танки… а за ними мы, пехота.
- За нашу пехоту родную!
- Она того стоит.
За тебя, Сеня! И вообще, за всю эту… Маньчжурию!(с)
а корниенко - апостол
Цей закон лише для того щоб не дати Порошенку іти на вибори . І все .
Поки що не повністю використаний гандон Бені.
Идеологически важным?
Вся идеология шоблы прибарахлиться в турборежиме
группа бени проголосовала за этот закон)цирк для зеленого лошья)
Теперь ботов на цензоре перестанут финансировать. Ищите нормальную работу дятлы!
основной темой которого является столетие основания Коммунистической партии Китая.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!
олигарх соответствовать трем из четырех критериев:
участие в политической жизни,
значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, а также наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Стаття 15.
Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.
Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова.
Цензура заборонена.
ДЕРЖАВА ГАРАНТУЄ СВОБОДУ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
НЕ ЗАБОРОНЕНОЇ КОНСТИТУЦІЄЮ І ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ.
НЕ ЗАБОРОНЕНОЇ КОНСТИТУЦІЄЮ І ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ.
"...Стаття 2. Особа, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігарх)
Особою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), для цілей цього Закону вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:
1) бере участь у політичному житті;
2) має значний вплив на засоби масової інформації;
3) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;
4) підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року....."
А скажите мне, зебилы безмозглые, физическое лицо, принимающее участие в выборах - бере участь у политычному житти или как??????
А скажите мне, зебилы безмозглые, КТО И КАК будет определять "значний вплив на засоби масової інформації" ??????
Это нагллая, СРАННАЯ клоунада!