2 408 42
Зеленський подякував "слугам народу" за підтримку закону про олігархів, - Корнієнко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський подякував "слугам народу" за підтримку закону про деолігархізацію.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в коментарі журналістам сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
"Президент вже приземлився. Звернувся до нас через Арахамію", - розповів він.
Нардеп підкреслив, що цей закон є ідеологічно важливим для президента і "Слуги народу".
За словами Корнієнка, фракції і Зеленському "буде, що обговорити на найближчій нараді в Трускавці".
Топ коментарі
+12 Підлога Маккартні
показати весь коментар23.09.2021 15:41
+10 Pawlo Kit
показати весь коментар23.09.2021 15:50
+8 Иван Петрович Сидоров
показати весь коментар23.09.2021 15:50
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
- Это в Маньчжурии…
- Не знаю. Потом пошли танки… а за ними мы, пехота.
- За нашу пехоту родную!
- Она того стоит.
За тебя, Сеня! И вообще, за всю эту… Маньчжурию!(с)
а корниенко - апостол
Цей закон лише для того щоб не дати Порошенку іти на вибори . І все .
Поки що не повністю використаний гандон Бені.
Идеологически важным?
Вся идеология шоблы прибарахлиться в турборежиме
группа бени проголосовала за этот закон)цирк для зеленого лошья)
Теперь ботов на цензоре перестанут финансировать. Ищите нормальную работу дятлы!
основной темой которого является столетие основания Коммунистической партии Китая.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!
олигарх соответствовать трем из четырех критериев:
участие в политической жизни,
значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, а также наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Стаття 15.
Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.
Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова.
Цензура заборонена.
ДЕРЖАВА ГАРАНТУЄ СВОБОДУ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
НЕ ЗАБОРОНЕНОЇ КОНСТИТУЦІЄЮ І ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ.
НЕ ЗАБОРОНЕНОЇ КОНСТИТУЦІЄЮ І ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ.
"...Стаття 2. Особа, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігарх)
Особою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), для цілей цього Закону вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:
1) бере участь у політичному житті;
2) має значний вплив на засоби масової інформації;
3) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;
4) підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року....."
А скажите мне, зебилы безмозглые, физическое лицо, принимающее участие в выборах - бере участь у политычному житти или как??????
А скажите мне, зебилы безмозглые, КТО И КАК будет определять "значний вплив на засоби масової інформації" ??????
Это нагллая, СРАННАЯ клоунада!