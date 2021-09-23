Зеленський подякував "слугам народу" за підтримку закону про олігархів, - Корнієнко

Президент Володимир Зеленський подякував "слугам народу" за підтримку закону про деолігархізацію.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в коментарі журналістам сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Президент вже приземлився. Звернувся до нас через Арахамію", - розповів він.

Нардеп підкреслив, що цей закон є ідеологічно важливим для президента і "Слуги народу".

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За словами Корнієнка, фракції і Зеленському "буде, що обговорити на найближчій нараді в Трускавці".