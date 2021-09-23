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Новини Політика України
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Зеленський подякував "слугам народу" за підтримку закону про олігархів, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський подякував

Президент Володимир Зеленський подякував "слугам народу" за підтримку закону про деолігархізацію.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в коментарі журналістам сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Президент вже приземлився. Звернувся до нас через Арахамію", - розповів він.

Нардеп підкреслив, що цей закон є ідеологічно важливим для президента і "Слуги народу".

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За словами Корнієнка, фракції і Зеленському "буде, що обговорити на найближчій нараді в Трускавці".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
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23.09.2021 15:41
+10
Руйнувач всіх демократичних інститутів!
Поки що не повністю використаний гандон Бені.
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23.09.2021 15:50
+8
Зеленский поблагодарил "слуг народа" .-Передал конверты от Коломойского,Пинчука и примкнувшего к ним Ахметова.
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23.09.2021 15:50
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23.09.2021 15:41 Відповісти
- Когда мы штурмовали Муданьцзян ночью… Ба-бааах! Ба-ба-ба-бааах!! Ббааах!!!! Артподготовка началась.
- Это в Маньчжурии…
- Не знаю. Потом пошли танки… а за ними мы, пехота.
- За нашу пехоту родную!
- Она того стоит.
За тебя, Сеня! И вообще, за всю эту… Маньчжурию!(с)
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23.09.2021 16:00 Відповісти
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23.09.2021 18:21 Відповісти
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23.09.2021 15:42 Відповісти
отработали на совесть..
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23.09.2021 15:42 Відповісти
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23.09.2021 15:43 Відповісти
Совесть тут не при чем, оне работают за конверты
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23.09.2021 15:52 Відповісти
За ящики, в конверты не влазит.
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23.09.2021 15:56 Відповісти
зеленский бог и арахамия пророк его

а корниенко - апостол
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23.09.2021 15:45 Відповісти
апЕстол
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23.09.2021 15:47 Відповісти
Ну чтоб забрать у богатых закон состряпали , теперь по логике нужен закон чтоб хоть что то давать бедным!!! Или голосов у слуг народа на такое не найдется?
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23.09.2021 15:46 Відповісти
Це закон не про те щоб - забрать у богатих . Цього вже ніколи не буде . Останній раз таке було в 1917 році ,, чим воно закінчилось , відомо . .
Цей закон лише для того щоб не дати Порошенку іти на вибори . І все .
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23.09.2021 15:55 Відповісти
Точно так-с ибо он посмел обидить зюзиного папика Каломойшу, а такое не прощается
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23.09.2021 15:59 Відповісти
тепер зрозуміло чого обрали клоуна
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23.09.2021 18:09 Відповісти
Руйнувач всіх демократичних інститутів!
Поки що не повністю використаний гандон Бені.
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23.09.2021 15:50 Відповісти
Зеленский поблагодарил "слуг народа" .-Передал конверты от Коломойского,Пинчука и примкнувшего к ним Ахметова.
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23.09.2021 15:50 Відповісти
Красиво сказано!
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23.09.2021 16:02 Відповісти
ахметовські якраз не голосували. І навіть демонстративно голоували "проти". Знайди сам їх тут : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=15540
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23.09.2021 16:15 Відповісти
Знайди сам їх тут- Найди сам. Комментаторы выдвигают идеи в энергетике и требуют чтобы Иван Петрович Сидоров их обсчитал. До тебя очередь дойдёт не скоро.
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23.09.2021 16:38 Відповісти
і пінчукові також: це та частина "Голосу", яка залишилась з Рудик і Железняком.
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23.09.2021 16:19 Відповісти
Без этих конвертов как двигателю без горючего, не "подмажешь" не поедешь, Видать не хило скинулась "братва" олигархов
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23.09.2021 19:01 Відповісти
Интересно, сколько проживет этот закон?
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23.09.2021 15:51 Відповісти
До вступления в законную силу не доживет. Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления его в силу.
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23.09.2021 15:57 Відповісти
2 месяца. Глупость несусветная в пользу олигархов.
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23.09.2021 15:54 Відповісти
В пользу зеленых олигархов
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23.09.2021 16:01 Відповісти
Нардеп подчеркнул, что данный закон является идеологически важным для президента и "Слуги народа".

Идеологически важным?
Вся идеология шоблы прибарахлиться в турборежиме
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23.09.2021 15:56 Відповісти
аххахах бени и ахметку сажать будут?
группа бени проголосовала за этот закон)цирк для зеленого лошья)
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23.09.2021 15:58 Відповісти
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23.09.2021 16:01 Відповісти
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23.09.2021 16:02 Відповісти
"Слуги Народа" молодцы!!!
Теперь ботов на цензоре перестанут финансировать. Ищите нормальную работу дятлы!
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23.09.2021 16:06 Відповісти
Не беспокойся, болезнеый , за "ботов" на Цензоре, подумай лучше о своем будущем
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23.09.2021 16:14 Відповісти
Первая леди Украины в формате видеообращения поучаствовала в открытии Пекинского кинофестиваля,

основной темой которого является столетие основания Коммунистической партии Китая.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.09.2021 16:16 Відповісти
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23.09.2021 16:24 Відповісти
По зеленым понятиям шлюх народа
олигарх соответствовать трем из четырех критериев:

участие в политической жизни,
 значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, а также наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.
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23.09.2021 16:36 Відповісти
монополією у нас володіють Коломойський, Ахмєтов та Пінчук - вони цікаво не проти будуть?
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23.09.2021 18:12 Відповісти
Любой гражданин страны имеет право участвовать в политической жизни своей страны. Кем бы он ни был!!

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Стаття 15.

Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.

Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова.

Цензура заборонена.

ДЕРЖАВА ГАРАНТУЄ СВОБОДУ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,

НЕ ЗАБОРОНЕНОЇ КОНСТИТУЦІЄЮ І ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ.

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23.09.2021 16:38 Відповісти
ДЕРЖАВА ГАРАНТУЄ СВОБОДУ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,

НЕ ЗАБОРОНЕНОЇ КОНСТИТУЦІЄЮ І ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ.
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23.09.2021 16:39 Відповісти
ПРО ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ ЗАКОН, МАТЬ ЕГО !!!
"...Стаття 2. Особа, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігарх)

Особою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), для цілей цього Закону вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

1) бере участь у політичному житті;

2) має значний вплив на засоби масової інформації;

3) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;

4) підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року....."

А скажите мне, зебилы безмозглые, физическое лицо, принимающее участие в выборах - бере участь у политычному житти или как??????

А скажите мне, зебилы безмозглые, КТО И КАК будет определять "значний вплив на засоби масової інформації" ??????

Это нагллая, СРАННАЯ клоунада!
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23.09.2021 17:02 Відповісти
а як рахувати вартість активів? ))))
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23.09.2021 18:13 Відповісти
Вартістю "занесеного".
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23.09.2021 19:03 Відповісти
А благодарность поровну раздали?
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30.09.2021 22:11 Відповісти
 
 