Затянуть имплементацию закона об олигархах не удастся, - Малюська
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Верховная Рада приняла закон об олигархах "в совершенно приемлемом виде, без искажения и размывания содержания".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
"В июле Владимир Зеленский и вся наша команда приобрела очередной билет на войну - был зарегистрирован законопроект №5599 об олигархах. Артиллерийский огонь со стороны олигархических медиа и соблазн олигархическими деньгами абсолютное большинство членов властной команды перенесла достойно и первые бои стали победными: сегодня законопроект проголосован Верховной Радой во втором чтении в вполне приемлемом виде, без искажения и размывания содержания. Далее будет тоже непросто", - заявил Малюська.
Он не исключил, что "подписание и публикацию текста точно будут пытаться затянуть и блокировать, любые выводы Венецианской комиссии (даже вполне положительные) будут использовать для того, чтобы поставить под сомнение конституционность закона, закон обжалуют в Конституционный Суд Украины, законопроект и его имплементацию будут атаковать с помощью медиа, группы лучших юристов страны из частного сектора будут придумывать схемы, как вывести олигархов из-под действия закона, все решения о признании лица олигархом будут обжалованы в Верховный Суд и ЕСПЧ".
"Их задача минимум - затянуть имплементацию закона на как можно дольше, желательно до следующих выборов в парламент. Задача максимум - обеспечить потерю силу закона и отбить желание любого политика повторять такие попытки. Вангую - эти попытки будут неудачными", - заявил Малюська.
Он отметил, что единственный оптимальный выход для олигархов - перестать быть олигархами и лишиться одной или нескольких признаков своей "олигархичности": продать или распределить монопольный бизнес, отойти от политики или продать свои медиа по рыночной цене.
"На все это им отведено 6 месяцев. Если этого не случится, контакты таких олигархов с чиновниками станут прозрачными - чиновники будут обязаны о них сообщать, олигархи не смогут финансировать политическую деятельность, олигархи не смогут участвовать в большой приватизации, и, главное, олигархи станут олигархами вполне официально, что станет важным предостережением для их контрагентов по бизнесу", - подчеркнул министр юстиции.
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І кацапи стали жити краще ?
вот и у нас... министр юстиции обращение в Верховный Суд и ЕСПЧ в статус схематоза заносит..
явно мечтает стать членом К-95...хоть в качестве клоуна...
По-переше підписувати повинен був Кулеба, а по-друге задурити голову суду підписом посадою серетутки МЗС , ніби-то тіпа вона Блінкен українського ЗЕрозливу - НЕ ВДАЛОСЯ!!! СУРКІСАМ ВІДМОВИЛИ - ще й платитиме судові витрати мільонами
"Якби суд визнав цю версію, в кінцевому рахунку платити $350 млн плюс відсотки довелося б з бюджету України. (...) Цей лист підписав пан Лук'янов, який був виконувачем обов'язків державного секретаря МЗС", - відповів Новіков.
(Анлійці йогоспочатку переклали яук ЗЕБЛІНКЕН ) Українського МЗС)
За словами адвоката Ігоря Голованя, НАБУ та СБУ мають підстави розпочати досудове розслідування про походження цього листа у вигляді рішення Лондонського суду.
Можна у мосійчук, з беніного Г+Г. Це ж вона, три роки тому, "заламувала руки" від "переживаюнь" за наших військових. Невже мовчить, падлюка?
В Ростовской области РФ, недалеко от границы с Украиной, отмечается значительное передвижение российской военной техники, передает naviny.online.
По словам очевидцев, в составе огромной колонны в сторону украинской границы двигалась бронетехника, грузовые автомобили и другой военный транспорт.
Как пишет Avia.pro, ссылаясь на номерные знаки техники, речь не идет о возвращении машин с учений «Запад-2021».
При этом журналисты обращают внимание на опубликованные в Сети записи, согласно которым можно сделать вывод о том, что колонна военной техники растянулась на шесть километров.
По некоторым данным, группировка войск может двигаться к Крыму. Однако никаких официальных комментариев оборонного ведомства на этот счет нет.
По другим данным, еще одна колонна военной техники двигается в сторону ДНР и ЛНР. Откуда именно идет техника - неизвестно.
Артиллерийский огонь.....
Ну и мразь же ты, малюська.
Нічо не напам'ятоло??
😈🤣