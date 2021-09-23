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Новости Политика Украины
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Затянуть имплементацию закона об олигархах не удастся, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Затянуть имплементацию закона об олигархах не удастся, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Верховная Рада приняла закон об олигархах "в совершенно приемлемом виде, без искажения и размывания содержания".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"В июле Владимир Зеленский и вся наша команда приобрела очередной билет на войну - был зарегистрирован законопроект №5599 об олигархах. Артиллерийский огонь со стороны олигархических медиа и соблазн олигархическими деньгами абсолютное большинство членов властной команды перенесла достойно и первые бои стали победными: сегодня законопроект проголосован Верховной Радой во втором чтении в вполне приемлемом виде, без искажения и размывания содержания. Далее будет тоже непросто", - заявил Малюська.

Он не исключил, что "подписание и публикацию текста точно будут пытаться затянуть и блокировать, любые выводы Венецианской комиссии (даже вполне положительные) будут использовать для того, чтобы поставить под сомнение конституционность закона, закон обжалуют в Конституционный Суд Украины, законопроект и его имплементацию будут атаковать с помощью медиа, группы лучших юристов страны из частного сектора будут придумывать схемы, как вывести олигархов из-под действия закона, все решения о признании лица олигархом будут обжалованы в Верховный Суд и ЕСПЧ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олигархической ветви власти в Украине больше не будет, - Зеленский

"Их задача минимум - затянуть имплементацию закона на как можно дольше, желательно до следующих выборов в парламент. Задача максимум - обеспечить потерю силу закона и отбить желание любого политика повторять такие попытки. Вангую - эти попытки будут неудачными", - заявил Малюська.

Он отметил, что единственный оптимальный выход для олигархов - перестать быть олигархами и лишиться одной или нескольких признаков своей "олигархичности": продать или распределить монопольный бизнес, отойти от политики или продать свои медиа по рыночной цене.

"На все это им отведено 6 месяцев. Если этого не случится, контакты таких олигархов с чиновниками станут прозрачными - чиновники будут обязаны о них сообщать, олигархи не смогут финансировать политическую деятельность, олигархи не смогут участвовать в большой приватизации, и, главное, олигархи станут олигархами вполне официально, что станет важным предостережением для их контрагентов по бизнесу", - подчеркнул министр юстиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принятие закона об олигархах хотят затянуть до следующих выборов, - Малюська

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+14
Та ясно, що ви наслідуєте фуйла. Той теж почав з боротьби з олігархами.
І кацапи стали жити краще ?
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23.09.2021 19:03
+12
дебил
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23.09.2021 19:10
+10
Придурь...артиллерийский огонь каждый день на донбассе...и парни наши там гибнут чуть ли ни каждый день...но ни ты...ни осел этим не озадачиваетесь...
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23.09.2021 19:04
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Та ясно, що ви наслідуєте фуйла. Той теж почав з боротьби з олігархами.
І кацапи стали жити краще ?
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23.09.2021 19:03 Ответить
нуууу....члены кооператива Озеро не жалуются..
вот и у нас... министр юстиции обращение в Верховный Суд и ЕСПЧ в статус схематоза заносит..
явно мечтает стать членом К-95...хоть в качестве клоуна...
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23.09.2021 19:20 Ответить
А як кабміну молюсок, а саме МЗС ,вдалося допомогти Суркісу звернутися до Лондонського суду на Порошенку й Гонтарєву зі спец зверненням МЗС за підписом ДЕРЖСЕКРЕТАРЯ МЗС УКРАЇНИ...
По-переше підписувати повинен був Кулеба, а по-друге задурити голову суду підписом посадою серетутки МЗС , ніби-то тіпа вона Блінкен українського ЗЕрозливу - НЕ ВДАЛОСЯ!!! СУРКІСАМ ВІДМОВИЛИ - ще й платитиме судові витрати мільонами
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23.09.2021 20:50 Ответить
За словами Іллі Новікова співробітники українського МЗС намагалися ввести Лондонський суд в оману, відправивши офіційний лист про те, що Україна в особі МЗС відмовилася від державного суверенного імунітету за цим позовом.

"Якби суд визнав цю версію, в кінцевому рахунку платити $350 млн плюс відсотки довелося б з бюджету України. (...) Цей лист підписав пан Лук'янов, який був виконувачем обов'язків державного секретаря МЗС", - відповів Новіков.

(Анлійці йогоспочатку переклали яук ЗЕБЛІНКЕН ) Українського МЗС)

За словами адвоката Ігоря Голованя, НАБУ та СБУ мають підстави розпочати досудове розслідування про походження цього листа у вигляді рішення Лондонського суду.
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23.09.2021 21:00 Ответить
Придурь...артиллерийский огонь каждый день на донбассе...и парни наши там гибнут чуть ли ни каждый день...но ни ты...ни осел этим не озадачиваетесь...
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23.09.2021 19:04 Ответить
ну как там в окопе..? сыро?
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23.09.2021 19:21 Ответить
Спитайте у потерпевшего 4 уклоніста. Це ж він верховний головнокомандувач, який "нестрелять".
Можна у мосійчук, з беніного Г+Г. Це ж вона, три роки тому, "заламувала руки" від "переживаюнь" за наших військових. Невже мовчить, падлюка?
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23.09.2021 19:28 Ответить
У тебя сырость в голове , зеватница😡
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23.09.2021 21:09 Ответить
Походу, Европа скоро на уй пошлет...
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23.09.2021 19:05 Ответить
Да мы сами скоро Бундес и жабоедов пошлем ,нам главное что бы Дядя Сем не кинул и если , что объявил бес полётную зону над Украиной и тогда мы с кацапами справимся , даже если они двинут всю свою армию.
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23.09.2021 19:30 Ответить
Вот после этого закона и пошлёт. Но ослу только этого и нужно.
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23.09.2021 19:59 Ответить
дебил
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23.09.2021 19:10 Ответить
Це про цього ЗЕштимпа колись було написано
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23.09.2021 19:27 Ответить
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23.09.2021 19:32 Ответить
не кажи "гоп"...

В Ростовской области РФ, недалеко от границы с Украиной, отмечается значительное передвижение российской военной техники, передает naviny.online.

По словам очевидцев, в составе огромной колонны в сторону украинской границы двигалась бронетехника, грузовые автомобили и другой военный транспорт.

Как пишет Avia.pro, ссылаясь на номерные знаки техники, речь не идет о возвращении машин с учений «Запад-2021».

При этом журналисты обращают внимание на опубликованные в Сети записи, согласно которым можно сделать вывод о том, что колонна военной техники растянулась на шесть километров.

По некоторым данным, группировка войск может двигаться к Крыму. Однако никаких официальных комментариев оборонного ведомства на этот счет нет.

По другим данным, еще одна колонна военной техники двигается в сторону ДНР и ЛНР. Откуда именно идет техника - неизвестно.
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23.09.2021 19:10 Ответить
"Ворог народу" тупо пре вперед як бульдозер.
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23.09.2021 19:11 Ответить
З поцієнтом геть паршиво! Санітари, агов! Гасіть цигарки й бігом за клізмою Есмарка та гамівною косовороткою! Де медсестра? Зависла у соцмережах? Ану скоренько розвиснути і заштрик галаперидолу головодупому поцієнту! Шнель-шнель!
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23.09.2021 19:12 Ответить
М О Л О Д Ц Ы
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23.09.2021 19:13 Ответить
очередной билет на войну ...
Артиллерийский огонь.....
Ну и мразь же ты, малюська.
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23.09.2021 19:15 Ответить
Ну то що ти довпойоб. вже знають всі!!!!!!! А от що ти як задрипаний міністр скажеш на зауваження Венеціанської групи, ось тоді і подивимось на твої засрані портки!!!!!!
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23.09.2021 19:17 Ответить
не удастся.-КС осознал: старший -Коломойский и решения КС будут правильными. Малюська Коломойскому, Пинчуку и примкнувшему к ним Ахметову гарантирует.
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23.09.2021 19:18 Ответить
на всю Украину должен быть 1 олигарх на два лица: двуликий зє-єрмакъ. остальным закон.
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23.09.2021 19:19 Ответить
Ну, розвішати всіх вас на стовпах можна значно швидше
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23.09.2021 19:24 Ответить
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23.09.2021 19:31 Ответить
Только полный идиот может думать , что каким то законом , можно нагнуть Рената и Ко. До тех пор пока на выбора хв Украине все решают бабки , олигархи будут контролировать партии и отдельных депутатов .Просто Осел нашему лохотрату , спектакль разыгрывает , а лохи ведуться.
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23.09.2021 19:34 Ответить
«Білет га війну»?! -Мерзота. Цинічна мерзота.
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23.09.2021 19:36 Ответить
Мда нет даже нецензурных слов описать неописуемое....
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23.09.2021 19:53 Ответить
Малюска-кретин. А строит из себя профессора американского университета.
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23.09.2021 20:03 Ответить
походу "слуги" воплощают рашистские указания , за рашистскую монету .
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23.09.2021 20:05 Ответить
ТяниТолкай..
Нічо не напам'ятоло??
😈🤣
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23.09.2021 20:21 Ответить
ВСІ представники олігархів у парламенті підтримали «антиолігархічний» закон Зеленського витерти ноги об Регламент ВРУ і Конституцію остаточно 😠
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23.09.2021 21:12 Ответить
На фото человек из дурки.
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23.09.2021 21:25 Ответить
 
 