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Принятие закона об олигархах хотят затянуть до следующих выборов, - Малюська

Принятие закона об олигархах хотят затянуть до следующих выборов, - Малюська

Противники принятия закона об олигархах хотят затянуть его рассмотрение до следующих выборов, провести в парламент карманные партии и заблокировать законопроект навсегда.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр юстиции Денис Малюська, сообщает Цензор.НЕТ.

"Было вполне понятно, что олигархи сделают все возможное, чтобы этот законопроект не приняли. Мы не понимали четко, какой будет план действий. Он сейчас стал понятен: максимально затянуть процесс до следующих парламентских выборов", - сказал Малюська.

Министр считает, что именно поэтому проект закона отправили на рассмотрение в Венецианскую комиссию.

"При всем уважении к Венецианской комиссии, но здесь использован инструмент, который знают все юристы: если вы хотите затянуть процесс, закиньте его в медленную институцию", - добавил он.

Читайте: Денисова: В реестр олигархов могут попасть даже представители среднего бизнеса

Малюська предположил, что Венецианская комиссия не успеет дать законопроекту оценку до конца года. Когда оценка будет готова - возможно, окажется, что в законопроект рекомендуют внести правки. Дальше, считает Малюська, попробуют изменить орган, составляющий реестр олигархов - и таким образом процесс затянут до новых выборов.

Автор: 

законопроект (3219) олигарх (1027) шоу Шустера (315) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+4
"При всем уважении к Венецианской комиссии, но здесь использован инструмент, который знают все юристы: если вы хотите затянуть процесс, закиньте его в медленную институцию", - добавил он.

Все юристы знают всего лишь одно: ни один закон страны не пишется под фамилию одного человека.
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17.09.2021 23:02
+4
"...а в это время Беня в своем бункере отчаянно оттягивал свой конец"
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17.09.2021 23:03
+2
Этот то чего загавкал? Тюрьмы уже все продал?
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17.09.2021 22:55
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А ну под стол, немедленно
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17.09.2021 22:51 Ответить
Зоопарк какой то
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17.09.2021 22:55 Ответить
Этот то чего загавкал? Тюрьмы уже все продал?
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17.09.2021 22:55 Ответить
он автор этого "закона"
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17.09.2021 23:25 Ответить
Мдя... Це якесь збіговисько олігофренів. Крім Ставнійчук, мабуть.
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17.09.2021 23:00 Ответить
кхе! така сам зебілка. тільки іншого сорту, ніж макака, чи молюск, ну,може схожа з разумковим. Чи тобі невідомо, що в уродах зібрано сім-вісім груп?
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17.09.2021 23:33 Ответить
Ти нічого не плутаєшь? Де Ставнійчук і де зелені?
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17.09.2021 23:47 Ответить
Малюська і Разумков натикали один одному і заспокоїлись.
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17.09.2021 23:01 Ответить
Падлюська, потеряйся! Урод моральный на побегушках у бандитов.
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17.09.2021 23:02 Ответить
Хорошо назвал главный юрист Украины Венецианскую комиссию, где основной принцип демократия через право, как службу по затягиванию законов. Ну а зачем демократия и право, они сами все знают, хотя конечно это троллинг от олигархов, мне даже самому интересно, как они сами будут бороться с олигархами в стране, где для врагов только закон, а для друзей - все.
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17.09.2021 23:02 Ответить
"При всем уважении к Венецианской комиссии, но здесь использован инструмент, который знают все юристы: если вы хотите затянуть процесс, закиньте его в медленную институцию", - добавил он.

Все юристы знают всего лишь одно: ни один закон страны не пишется под фамилию одного человека.
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17.09.2021 23:02 Ответить
"...а в это время Беня в своем бункере отчаянно оттягивал свой конец"
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17.09.2021 23:03 Ответить
Щуряча метушня !!!))
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17.09.2021 23:03 Ответить
Это кто тявкает про "карманную партию"?

Более карманной партейки , чем зеленый моносброд в истории Украины еще НЕ БЫЛО!
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17.09.2021 23:05 Ответить
Посвящённых в долгосрочные планы кукловодов единицы, и даже они подвержены атаке дезы. На этом в т.ч. базируется власть кукловодов. Относительно Украины надо знать только один момент - "Не подпускать Ж-2-тупых и продажных марионеток кукловодов к власти." КРАПКА
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17.09.2021 23:26 Ответить
Даже, у Шустера в программе, присутствующие граждане, своим голосованием показали (75%/25%) , что ,,законопроект об олигархах,, - это путь к авторитарному правлению.
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18.09.2021 06:45 Ответить
Ти ніхто.
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18.09.2021 08:41 Ответить
Прежде чем трындеть про олигархов - дайте определение понятию "олигарх" в критериях, поддающихся ЧИСЛЕННОМУ измерению!

Это я вам, мать-перемать, как бывший начальник научено-методического отдела ОТВЕТСТВЕННО заявляю!
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18.09.2021 10:13 Ответить
Апять Папашенка?
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18.09.2021 11:48 Ответить
 
 