Принятие закона об олигархах хотят затянуть до следующих выборов, - Малюська

Противники принятия закона об олигархах хотят затянуть его рассмотрение до следующих выборов, провести в парламент карманные партии и заблокировать законопроект навсегда.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр юстиции Денис Малюська, сообщает Цензор.НЕТ.

"Было вполне понятно, что олигархи сделают все возможное, чтобы этот законопроект не приняли. Мы не понимали четко, какой будет план действий. Он сейчас стал понятен: максимально затянуть процесс до следующих парламентских выборов", - сказал Малюська.

Министр считает, что именно поэтому проект закона отправили на рассмотрение в Венецианскую комиссию.

"При всем уважении к Венецианской комиссии, но здесь использован инструмент, который знают все юристы: если вы хотите затянуть процесс, закиньте его в медленную институцию", - добавил он.

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Малюська предположил, что Венецианская комиссия не успеет дать законопроекту оценку до конца года. Когда оценка будет готова - возможно, окажется, что в законопроект рекомендуют внести правки. Дальше, считает Малюська, попробуют изменить орган, составляющий реестр олигархов - и таким образом процесс затянут до новых выборов.