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Ухвалення закону про олігархів хочуть затягнути до наступних виборів, - Малюська

Ухвалення закону про олігархів хочуть затягнути до наступних виборів, - Малюська

Противники прийняття закону про олігархів хочуть затягнути його розгляд до наступних виборів, провести в парламент кишенькові партії і заблокувати законопроєкт назавжди.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Було цілком зрозуміло, що олігархи зроблять все можливе, щоб цей законопроєкт не прийняли. Ми не розуміли чітко, яким буде план дій. Він зараз став зрозумілий: максимально затягнути процес до наступних парламентських виборів", - сказав Малюська.

Міністр вважає, що саме тому проєкт закону відправили на розгляд до Венеціанської комісії.

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"При всій повазі до Венеціанської комісії, але тут використано інструмент, який знають всі юристи: якщо ви хочете затягнути процес, закиньте його в повільну інституцію", - додав він.

Малюська припустив, що Венеціанська комісія не встигне дати законопроєкту оцінку до кінця року. Коли оцінка буде готова - можливо, виявиться, що в законопроєкт рекомендують внести правки. Далі, вважає Малюська, спробують змінити орган, що складає реєстр олігархів - і таким чином процес затягнуть до нових виборів.

Автор: 

законопроєкт (3583) олігарх (930) шоу Шустера (309) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+4
"При всем уважении к Венецианской комиссии, но здесь использован инструмент, который знают все юристы: если вы хотите затянуть процесс, закиньте его в медленную институцию", - добавил он.

Все юристы знают всего лишь одно: ни один закон страны не пишется под фамилию одного человека.
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17.09.2021 23:02
+4
"...а в это время Беня в своем бункере отчаянно оттягивал свой конец"
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17.09.2021 23:03
+2
Этот то чего загавкал? Тюрьмы уже все продал?
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17.09.2021 22:55
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А ну под стол, немедленно
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17.09.2021 22:51 Відповісти
Зоопарк какой то
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17.09.2021 22:55 Відповісти
Этот то чего загавкал? Тюрьмы уже все продал?
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17.09.2021 22:55 Відповісти
он автор этого "закона"
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17.09.2021 23:25 Відповісти
Мдя... Це якесь збіговисько олігофренів. Крім Ставнійчук, мабуть.
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17.09.2021 23:00 Відповісти
кхе! така сам зебілка. тільки іншого сорту, ніж макака, чи молюск, ну,може схожа з разумковим. Чи тобі невідомо, що в уродах зібрано сім-вісім груп?
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17.09.2021 23:33 Відповісти
Ти нічого не плутаєшь? Де Ставнійчук і де зелені?
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17.09.2021 23:47 Відповісти
Малюська і Разумков натикали один одному і заспокоїлись.
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17.09.2021 23:01 Відповісти
Падлюська, потеряйся! Урод моральный на побегушках у бандитов.
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17.09.2021 23:02 Відповісти
Хорошо назвал главный юрист Украины Венецианскую комиссию, где основной принцип демократия через право, как службу по затягиванию законов. Ну а зачем демократия и право, они сами все знают, хотя конечно это троллинг от олигархов, мне даже самому интересно, как они сами будут бороться с олигархами в стране, где для врагов только закон, а для друзей - все.
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17.09.2021 23:02 Відповісти
"При всем уважении к Венецианской комиссии, но здесь использован инструмент, который знают все юристы: если вы хотите затянуть процесс, закиньте его в медленную институцию", - добавил он.

Все юристы знают всего лишь одно: ни один закон страны не пишется под фамилию одного человека.
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17.09.2021 23:02 Відповісти
"...а в это время Беня в своем бункере отчаянно оттягивал свой конец"
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17.09.2021 23:03 Відповісти
Щуряча метушня !!!))
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17.09.2021 23:03 Відповісти
Это кто тявкает про "карманную партию"?

Более карманной партейки , чем зеленый моносброд в истории Украины еще НЕ БЫЛО!
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17.09.2021 23:05 Відповісти
Посвящённых в долгосрочные планы кукловодов единицы, и даже они подвержены атаке дезы. На этом в т.ч. базируется власть кукловодов. Относительно Украины надо знать только один момент - "Не подпускать Ж-2-тупых и продажных марионеток кукловодов к власти." КРАПКА
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17.09.2021 23:26 Відповісти
Даже, у Шустера в программе, присутствующие граждане, своим голосованием показали (75%/25%) , что ,,законопроект об олигархах,, - это путь к авторитарному правлению.
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18.09.2021 06:45 Відповісти
Ти ніхто.
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18.09.2021 08:41 Відповісти
Прежде чем трындеть про олигархов - дайте определение понятию "олигарх" в критериях, поддающихся ЧИСЛЕННОМУ измерению!

Это я вам, мать-перемать, как бывший начальник научено-методического отдела ОТВЕТСТВЕННО заявляю!
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18.09.2021 10:13 Відповісти
Апять Папашенка?
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18.09.2021 11:48 Відповісти
 
 