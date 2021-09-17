Ухвалення закону про олігархів хочуть затягнути до наступних виборів, - Малюська

Противники прийняття закону про олігархів хочуть затягнути його розгляд до наступних виборів, провести в парламент кишенькові партії і заблокувати законопроєкт назавжди.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Було цілком зрозуміло, що олігархи зроблять все можливе, щоб цей законопроєкт не прийняли. Ми не розуміли чітко, яким буде план дій. Він зараз став зрозумілий: максимально затягнути процес до наступних парламентських виборів", - сказав Малюська.

Міністр вважає, що саме тому проєкт закону відправили на розгляд до Венеціанської комісії.

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"При всій повазі до Венеціанської комісії, але тут використано інструмент, який знають всі юристи: якщо ви хочете затягнути процес, закиньте його в повільну інституцію", - додав він.

Малюська припустив, що Венеціанська комісія не встигне дати законопроєкту оцінку до кінця року. Коли оцінка буде готова - можливо, виявиться, що в законопроєкт рекомендують внести правки. Далі, вважає Малюська, спробують змінити орган, що складає реєстр олігархів - і таким чином процес затягнуть до нових виборів.