Денісова: До реєстру олігархів можуть потрапити навіть представники середнього бізнесу
Через недосконалість законопроєкту про олігархів до реєстру можуть потрапити не тільки власники активів, а й ті, у кого тільки є в них частка.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Частка може бути і незначною, тому в це коло осіб, які можуть бути внесені до реєстру олігархів, можуть потрапити і представники середнього бізнесу", - заявила Денісова.
Вона додала, що формування реєстрів осіб, чиї права обмежені, залежить від їх майнового стану, а це порушує ст. 24 Конституції.
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