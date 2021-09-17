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Денісова: До реєстру олігархів можуть потрапити навіть представники середнього бізнесу

Денісова: До реєстру олігархів можуть потрапити навіть представники середнього бізнесу

Через недосконалість законопроєкту про олігархів до реєстру можуть потрапити не тільки власники активів, а й ті, у кого тільки є в них частка.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Частка може бути і незначною, тому в це коло осіб, які можуть бути внесені до реєстру олігархів, можуть потрапити і представники середнього бізнесу", - заявила Денісова.

Вона додала, що формування реєстрів осіб, чиї права обмежені, залежить від їх майнового стану, а це порушує ст. 24 Конституції.

Читайте також: Влада має дочекатися рекомендацій Венеціанської комісії до законопроєкту про олігархів, - Рахманін

Автор: 

Денісова (883) законопроєкт (3583) олігарх (930) шоу Шустера (309)


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Топ коментарі
+9
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17.09.2021 22:25
+5
кого отмазывать из олигархов?

Коломойского, Пинчука, Боголюбова, Ярославского.....
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17.09.2021 22:39
+4
_Вангую: в олигархи зебандиты запишут вообще кого угодно - кроме, собственно, самих олигархов, ессно! За исключением Порошенко. И можете отнести эти слова в банк.
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17.09.2021 22:36
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17.09.2021 22:25 Відповісти
Стара свиня Майор закликав усіх тварин повстати проти фермера Джонса, бо він з них знущається. Тварини вигнали Джонса з ферми і створили незалежну країну «Колгосп тварин». Їх очолив кнур Сніжок.

Свині запровадили одну єдину настанову: «УСІ ТВАРИНИ РІВНІ, АЛЕ ДЕЯКІ РІВНІШІ». Наполеон запросив у господарський дім інших фермерів. Він їв їжу, курив люльку, пив віскі й хвалився диктатурою і тоталітаризмом, який він запровадив.
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17.09.2021 22:36 Відповісти
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17.09.2021 22:26 Відповісти
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17.09.2021 22:27 Відповісти
Тоді це реальна муйня !!!)))
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17.09.2021 22:29 Відповісти
уся ця "боротьба" - відверта маячня для особливо довірливого лохторату.
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17.09.2021 22:34 Відповісти
Могут, не могут... Какая разница. Точно известно только кто в этот реестр никогда при зелевласти не попадет.
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17.09.2021 22:34 Відповісти
Как все эти уроды кинулись отмазывать олигархат
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17.09.2021 22:35 Відповісти
кого отмазывать из олигархов?

Коломойского, Пинчука, Боголюбова, Ярославского.....
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17.09.2021 22:39 Відповісти
просто хотят не допустить второго Бабиного Яра
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17.09.2021 22:54 Відповісти
А давно бы пора
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18.09.2021 08:00 Відповісти
_Вангую: в олигархи зебандиты запишут вообще кого угодно - кроме, собственно, самих олигархов, ессно! За исключением Порошенко. И можете отнести эти слова в банк.
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17.09.2021 22:36 Відповісти
У Шустера базар-вокзал. Всі говорять одночасно і ніхто нікого не чує.
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17.09.2021 22:41 Відповісти
собачьи бои не смотрю
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17.09.2021 22:56 Відповісти
Тріумф бидла! "Шарікови" отримали владу-"Преображенських" будуть "душить"!
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17.09.2021 22:43 Відповісти
а хто саме тут тягне на роль преображенських? зграя скоробагатьок з комуняцким\гебешним та кримінальним душком?
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17.09.2021 22:48 Відповісти
Ну хоть бомжей пересчитают. Хоть какая-то польза будет от закона
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17.09.2021 22:57 Відповісти
В реестр олигархов могут попасть даже поменявшие профнастил на крыше дома
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17.09.2021 23:32 Відповісти
ЦАРСКИЕ СЕМЬИ РАЗРОСЛИСЬ, НО ПАТРОНОВ НА ВСЕХ ИХ ХВАТИТ !)
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18.09.2021 03:28 Відповісти
Скоро в этом реестре будут все, кто получает больше минималки.
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18.09.2021 09:57 Відповісти
 
 