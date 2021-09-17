Денисова: В реестр олигархов могут попасть даже представители среднего бизнеса

Из-за несовершенства законопроекта об олигархах в реестр могут попасть не только владельцы активов, но и те, у кого только есть в них доля.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Доля может быть и незначительной, поэтому в этот круг лиц, которые могут быть внесены в реестр олигархов, могут попасть и представители среднего бизнеса", – заявила Денисова.

Она добавила, что формирование реестров лиц, чьи права ограничены, зависит от их имущественного положения, а это нарушает ст. 24 Конституции.

Читайте: Разумков и Денисова умышленно пытаются "сбить" закон об олигархах, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО