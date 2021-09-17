Денисова: В реестр олигархов могут попасть даже представители среднего бизнеса
Из-за несовершенства законопроекта об олигархах в реестр могут попасть не только владельцы активов, но и те, у кого только есть в них доля.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.
"Доля может быть и незначительной, поэтому в этот круг лиц, которые могут быть внесены в реестр олигархов, могут попасть и представители среднего бизнеса", – заявила Денисова.
Она добавила, что формирование реестров лиц, чьи права ограничены, зависит от их имущественного положения, а это нарушает ст. 24 Конституции.
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