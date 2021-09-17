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Денисова: В реестр олигархов могут попасть даже представители среднего бизнеса

Денисова: В реестр олигархов могут попасть даже представители среднего бизнеса

Из-за несовершенства законопроекта об олигархах в реестр могут попасть не только владельцы активов, но и те, у кого только есть в них доля.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Доля может быть и незначительной, поэтому в этот круг лиц, которые могут быть внесены в реестр олигархов, могут попасть и представители среднего бизнеса", – заявила Денисова.

Она добавила, что формирование реестров лиц, чьи права ограничены, зависит от их имущественного положения, а это нарушает ст. 24 Конституции.

Читайте: Разумков и Денисова умышленно пытаются "сбить" закон об олигархах, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Автор: 

Денисова (996) законопроект (3219) олигарх (1027) шоу Шустера (315)


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Топ комментарии
+9
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17.09.2021 22:25
+5
кого отмазывать из олигархов?

Коломойского, Пинчука, Боголюбова, Ярославского.....
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17.09.2021 22:39
+4
_Вангую: в олигархи зебандиты запишут вообще кого угодно - кроме, собственно, самих олигархов, ессно! За исключением Порошенко. И можете отнести эти слова в банк.
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17.09.2021 22:36
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17.09.2021 22:25 Ответить
Стара свиня Майор закликав усіх тварин повстати проти фермера Джонса, бо він з них знущається. Тварини вигнали Джонса з ферми і створили незалежну країну «Колгосп тварин». Їх очолив кнур Сніжок.

Свині запровадили одну єдину настанову: «УСІ ТВАРИНИ РІВНІ, АЛЕ ДЕЯКІ РІВНІШІ». Наполеон запросив у господарський дім інших фермерів. Він їв їжу, курив люльку, пив віскі й хвалився диктатурою і тоталітаризмом, який він запровадив.
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17.09.2021 22:36 Ответить
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17.09.2021 22:26 Ответить
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17.09.2021 22:27 Ответить
Тоді це реальна муйня !!!)))
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17.09.2021 22:29 Ответить
уся ця "боротьба" - відверта маячня для особливо довірливого лохторату.
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17.09.2021 22:34 Ответить
Могут, не могут... Какая разница. Точно известно только кто в этот реестр никогда при зелевласти не попадет.
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17.09.2021 22:34 Ответить
Как все эти уроды кинулись отмазывать олигархат
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17.09.2021 22:35 Ответить
кого отмазывать из олигархов?

Коломойского, Пинчука, Боголюбова, Ярославского.....
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17.09.2021 22:39 Ответить
просто хотят не допустить второго Бабиного Яра
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17.09.2021 22:54 Ответить
А давно бы пора
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18.09.2021 08:00 Ответить
_Вангую: в олигархи зебандиты запишут вообще кого угодно - кроме, собственно, самих олигархов, ессно! За исключением Порошенко. И можете отнести эти слова в банк.
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17.09.2021 22:36 Ответить
У Шустера базар-вокзал. Всі говорять одночасно і ніхто нікого не чує.
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17.09.2021 22:41 Ответить
собачьи бои не смотрю
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17.09.2021 22:56 Ответить
Тріумф бидла! "Шарікови" отримали владу-"Преображенських" будуть "душить"!
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17.09.2021 22:43 Ответить
а хто саме тут тягне на роль преображенських? зграя скоробагатьок з комуняцким\гебешним та кримінальним душком?
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17.09.2021 22:48 Ответить
Ну хоть бомжей пересчитают. Хоть какая-то польза будет от закона
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17.09.2021 22:57 Ответить
В реестр олигархов могут попасть даже поменявшие профнастил на крыше дома
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17.09.2021 23:32 Ответить
ЦАРСКИЕ СЕМЬИ РАЗРОСЛИСЬ, НО ПАТРОНОВ НА ВСЕХ ИХ ХВАТИТ !)
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18.09.2021 03:28 Ответить
Скоро в этом реестре будут все, кто получает больше минималки.
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18.09.2021 09:57 Ответить
 
 