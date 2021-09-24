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Принятый закон против олигархов по сути является антимонопольным, - Малюська

Принятый закон против олигархов по сути является антимонопольным, - Малюська

Принятый Верховной Радой закон об олигархах по сути является антимонопольным законом, считает глава Минюста Денис Малюська.

Об этом министр юстиции заявил в эфире программы "Право на власть", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"На самом деле закон очень четкий и понятный, его сложно будет обойти олигархам. Хочу сказать, что законом не запрещается олигархам быть бенефициарами СМИ. Ограничение немного тоньше, они скорректированы таким образом, чтобы не подвергаться нарушениям прав человека, или каким-то негативным решениям КСУ или ЕСПЧ впоследствии", - рассказал Малюська.

По его словам, по сути этот закон является антимонопольным, потому что определяет, что в Украине есть люди, которые символизируют слияние медиа, крупного бизнеса и власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затянуть имплементацию закона об олигархах не удастся, - Малюська

"И распределение этих ветвей, создание стимулов, чтобы это распределение состоялось - по сути тот же андбандлинг - это и есть этот закон. Он устанавливает льготный период - будет полгода, чтобы олигархи добровольно осуществили это распределение и лишились какого-либо из признаков олигарха, предусмотренных законом", - отметил глава Минюста.

По его словам, если олигархи в течение этого периода станут простым бизнесом, на них не будут распространяться ограничения, предусмотренные законом, "они будут как классические крупные бизнесмены". А те, кто не отойдет от политики, или от медиа, или не избавится от монопольного бизнеса, - попадут в реестр олигархов и, в частности, не смогут участвовать в большой приватизации.

Отвечая на вопрос, какой будет ответственность для чиновника, который не покажет, что контактирует с олигархом, министр уточнил: "Как правило, это увольнение".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла закон об олигархах. ВИДЕО

"У нас впервые появляются правила игры: что оппозиционные фракции, провластные - все будут отчитываться. И я буду отчитываться, если мне кто-то (из олигархов. - Ред.) позвонит и пригласит на кофе", - сказал Малюська.

Он также пояснил, кто считается представителем олигарха: "Это лицо, которое выходит на контакт в интересах и от имени олигарха. То есть, если кто-то звонит, говорит: "Здравствуйте, я от олигарха такого-то", а если не олигарха, просто называет фамилию, и хочет поговорить о Центрэнерго, или о металлургическом заводе - понятно. Декларацию о контакте подал - спишь спокойно. Это цивилизованные правила".

Также читайте: Принятие закона "о деолигархизации" уменьшит влияние корпоративных интересов на политику и экономики Украины, - посол Великобритании Симмонс

Автор: 

олигарх (1027) монополия (105) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+32
идиот!
если монополист ахметов или фирташ вдруг продаст канал он разве перестанет быть монополистом? он перестанет диктовать цены на свою продукцию?
где вас уродов тупых понабирали?
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24.09.2021 01:22
+31
Обсуждение закона об олигархах происходит на канале олигарха Коломойского и ведёт его журналистка, которая содержится на деньги этого самого олигарха.
Никого не удивляет?
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24.09.2021 01:30
+21
ЗА зеолигархизацию в Раде проголосовали :
-группа олигарха коломойского,
_группа с/х олигарха веревского,
-группа ахметки,
-группа пинчука
-(группа мертвечука не голосовала в знак протеста за закрытые СМИ, а так бы тоже проголосовала за)))
-и весь моносброд ---- ничего зебилов в этом соитии не напрягает????
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24.09.2021 01:24
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идиот!
если монополист ахметов или фирташ вдруг продаст канал он разве перестанет быть монополистом? он перестанет диктовать цены на свою продукцию?
где вас уродов тупых понабирали?
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24.09.2021 01:22 Ответить
Проблема і тому, що ці покидьки все чудово розуміють. Просто їм треба розіграти виставу для слабких розумом електоратом.
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24.09.2021 06:48 Ответить
Они далеко не идиоты...
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24.09.2021 06:56 Ответить
В Украине и понавыбирали этих идиотов. Как назвать тех кто их выбирал?
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24.09.2021 07:47 Ответить
Понабирали где, не скажу(без мата), а вот обучали в Трускавце!
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24.09.2021 11:08 Ответить
**** какая же мерзкая морда у этого дегенерата
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24.09.2021 01:24 Ответить
ЗА зеолигархизацию в Раде проголосовали :
-группа олигарха коломойского,
_группа с/х олигарха веревского,
-группа ахметки,
-группа пинчука
-(группа мертвечука не голосовала в знак протеста за закрытые СМИ, а так бы тоже проголосовала за)))
-и весь моносброд ---- ничего зебилов в этом соитии не напрягает????
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24.09.2021 01:24 Ответить
рижемразівські не голосували. Принаймі ті, які зараз "позафраційні": Аксьонов, Гриб, Новінський, Магера, Магомедов, Шпенов. Серед слуг уродів також вистачає рижемразівських: проти голосувала і Буймістер; не прийшов на засіданння Разумков; і ще там декілька тихеньких рижемразівьких забойкотувало, але цих, на відмінну від Разумкова і Буймістер важко вичислити, на ефіри не ходять.
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24.09.2021 10:06 Ответить
Обсуждение закона об олигархах происходит на канале олигарха Коломойского и ведёт его журналистка, которая содержится на деньги этого самого олигарха.
Никого не удивляет?
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24.09.2021 01:30 Ответить
по сути клоун является президентом.

а реально - куклой
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24.09.2021 01:30 Ответить
По суті і влада проукраїнська, але факти річ вперта. По суті зовнішньо можна людиною бути, але фактично звіром.
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24.09.2021 09:30 Ответить
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24.09.2021 01:38 Ответить
І спростили отримання пенсій для сепарів з ОРДЛО.
Для них гроші знайдуть.
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24.09.2021 09:05 Ответить
Велика політика - нічого особистого.
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24.09.2021 11:53 Ответить
"Велике будівництво крадівництво", "Велика політика" ...

Скільки мільярдів з українського бюджету вкрадуть, роздерибанять шмигалі з сепарами та колаборантами, якщо їм спростять отримання пенсій на НЕпідконтрольній Києву території?
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24.09.2021 11:58 Ответить
Ну так пенсії отримувати вони на материк їздять.
Раз ми вважаємо їх нашими громадянами.
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24.09.2021 12:07 Ответить
Зебіли дозволили оформлювати пенсії, НЕ виїджаючи з ордло.

https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3320293-kabmin-uprostil-oformlenie-pensij-dla-zitelej-okkupirovannyh-territorij.html

Де гарантія, що вони не почнуть і пенсії туди перераховувати?
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24.09.2021 12:30 Ответить
Нє, там про ідентифікацію, а виплати проводяться на материку. Наче ...
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24.09.2021 12:55 Ответить
Отож-то й воно, що "наче".
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24.09.2021 13:03 Ответить
Теперь мамку Зеленского Коломойского стало быть Штатам выдадут? Или Коломойский это другое? ОнаЖеМать?
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24.09.2021 02:21 Ответить
Так чию мамку ? Зеленського чи Коломойского ?
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24.09.2021 11:54 Ответить
с такими шутками по завершению каденции у этих ребят будет перспектива в Квартале-95
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24.09.2021 02:41 Ответить
Закон ПРОТИВ алигархов? Так его Малюська окрестил? А другие поддержали? Наверное этого министра в детстве моллюском кликали!
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24.09.2021 05:16 Ответить
Завтра Венецианская комиссия скаже туфта а не закон...
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24.09.2021 06:09 Ответить
Вже ...
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24.09.2021 11:55 Ответить
А если рабочие завода Азовсталь захотят с чиновниками поговорить об Азовстали, то это будет считаться представителями олигарха?
Тупое какое-то положение закона.
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24.09.2021 06:09 Ответить
Батько украінської олігархіі та корупціі Леонід Кучма плаче за своїм творінням 1994 року... ....
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24.09.2021 06:12 Ответить
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24.09.2021 06:17 Ответить
Кофе итальянский, а рядом цветёт олеандр.
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24.09.2021 11:12 Ответить
І що ?
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24.09.2021 11:56 Ответить
Малий ******
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24.09.2021 06:42 Ответить
Шо за?.. т.е. слежка в телефоне будет за всеми и вся?! Раз и звонки учитьівают, значит прослушка будет. А иначе как доказать, что звонят. И переписку отслеживать, и встречи?! Приложение Дія в дії.
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24.09.2021 06:48 Ответить
Диктатура пролетайрята другими словами.... 7 ноября 1917 года....все это уже было....Беготня вокруг озера....
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24.09.2021 07:05 Ответить
Тоже мне антимонопольщики нашлись,сами в упор не хотят разобраться с беспределом на рынке газа и бешеными ценами на подсолнечное масло.
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24.09.2021 07:09 Ответить
Отвечая на вопрос, какой будет ответственность для чиновника, который не покажет, что контактирует с олигархом, министр уточнил: "Как правило, это увольнение

А если чиновник это жена олигарха?
Пусть тогда фиксирует все контакты в режиме хоум- видео?)
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24.09.2021 07:34 Ответить
Нє, тут однозначно, вона чиновником не буде.
Інша справа, якщо офіційно не дружина ...
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24.09.2021 11:58 Ответить
А что с антимонопольным комитетом, кем он занимался до этого, и чем планирует заниматься в дальнейшем
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24.09.2021 08:01 Ответить
И ведь это все за наши деньги…
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24.09.2021 08:03 Ответить
Одним органом будет "груши околачивать".
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24.09.2021 09:31 Ответить
Він займається юридичними особами. Підприємствами.
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24.09.2021 11:59 Ответить
А олигархи используют монопольное положение у себя на фазендах и яхтах, или на принадлежащих им предприятиях?
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24.09.2021 13:35 Ответить
Не на своїх підприємствах. У відносинах з суспільством, державою.
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24.09.2021 16:03 Ответить
Есть мнение, что по новому закону Зеленский - олигарх. Все признаки. Сми, политика, бизнес, деньги.
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24.09.2021 08:22 Ответить
Поэтому все чиновники должны указывать о контактах с ним. Не укажут - увольнение.😀
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24.09.2021 08:23 Ответить
Антинародным если говорить точнее.
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24.09.2021 08:49 Ответить
Чергова купа бла-бла-бла для слабих на голову.
Як саме цей "закон" ліквідує монополії Бєні, Ахмєта, Фірташа?
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24.09.2021 09:02 Ответить
На папері. Чим більше паперу, тим чистіша дупа.
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24.09.2021 09:33 Ответить
А если вдруг да?
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24.09.2021 10:01 Ответить
Бєня з Ахмєтом впевнені, що їхній Буратіна не попре проти них, своїх господарів.
Тому їхні повії з Г+Г та ТРК "Ахмєт-Україна" обожнюють Буратіну і ліплять з нього найвеличнішого лідера Всесвіту.
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24.09.2021 10:08 Ответить
Пока вижу только одну тенденцию, что ПОРОШЕКО ПРЕЗИДЕНТ МИРА, зеля до этого еще не дорос.
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24.09.2021 10:14 Ответить
І не доросте. Народжений повзати, літати не зможе.
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24.09.2021 10:16 Ответить
Ты, идиот Масюсьсський, чиать умеешь?
ГДЕ, млять ты увидел антимонопольность?

Стаття 7. Правові наслідки включення особи до Реєстру

Особам, які включені до Реєстру, забороняється:

1) здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні";

2) бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

Особи, які включені до Реєстру, зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".
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24.09.2021 09:49 Ответить
п. 2
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24.09.2021 12:01 Ответить
Не говори ерунды. Практически всё интересное давно приватизировано.
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24.09.2021 14:11 Ответить
Списки підприємств на приватизацію можуть змінюватися.
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24.09.2021 16:05 Ответить
Это списки ЖАЛКИХ ОСТАТКОВ. Единственное возможно ценное - одесский припортовый, да и то при нынешней ситуации с газом весьма сомнительно....
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24.09.2021 17:17 Ответить
Закон против олигархов - по сути антимонопольный
Велике будівництво - по сути дерибан
слуги народа - по сути сброд тупиц и подлецов
и только зе и по названию и по сути - фу, какая гадость!
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24.09.2021 09:50 Ответить
Интересно было бы узнать структуру процесс оплаты работы здешних ботов - один бот закидывает высер, а второй, третий и т.д. подхватывает его и за это вся эта кодла бабки от паханов получает ? А за более злые эпитеты - премия ?!!!
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24.09.2021 09:59 Ответить
Не звертайте уваги - просто пишіть Ваші зауваження до Закону.
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24.09.2021 12:03 Ответить
Кажется я раскрыл структуру финансирования и получения оплаты за этот непосильный труд
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24.09.2021 10:15 Ответить
Запізнився. Їх вже давно розкрили.

Михаил Подоляк оказался владельцем заблокированной в Facebook ботофермы.

https://tk.media/news/mihail-podolyak-okazalsya-vladeltsem-zablokirovannoy-v-facebook-botofermy-smi-2021-05-07
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24.09.2021 10:19 Ответить
Это же как тонко сказано


т.е. трактовать можно абсолютно произвольно: нельзя же Бенины права человека ущемлять
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24.09.2021 10:53 Ответить
Омбутсмен так і написала - порушує права громадянина. Антикостутційний ...
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24.09.2021 12:04 Ответить
 
 