Принятый закон против олигархов по сути является антимонопольным, - Малюська
Принятый Верховной Радой закон об олигархах по сути является антимонопольным законом, считает глава Минюста Денис Малюська.
Об этом министр юстиции заявил в эфире программы "Право на власть", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"На самом деле закон очень четкий и понятный, его сложно будет обойти олигархам. Хочу сказать, что законом не запрещается олигархам быть бенефициарами СМИ. Ограничение немного тоньше, они скорректированы таким образом, чтобы не подвергаться нарушениям прав человека, или каким-то негативным решениям КСУ или ЕСПЧ впоследствии", - рассказал Малюська.
По его словам, по сути этот закон является антимонопольным, потому что определяет, что в Украине есть люди, которые символизируют слияние медиа, крупного бизнеса и власти.
"И распределение этих ветвей, создание стимулов, чтобы это распределение состоялось - по сути тот же андбандлинг - это и есть этот закон. Он устанавливает льготный период - будет полгода, чтобы олигархи добровольно осуществили это распределение и лишились какого-либо из признаков олигарха, предусмотренных законом", - отметил глава Минюста.
По его словам, если олигархи в течение этого периода станут простым бизнесом, на них не будут распространяться ограничения, предусмотренные законом, "они будут как классические крупные бизнесмены". А те, кто не отойдет от политики, или от медиа, или не избавится от монопольного бизнеса, - попадут в реестр олигархов и, в частности, не смогут участвовать в большой приватизации.
Отвечая на вопрос, какой будет ответственность для чиновника, который не покажет, что контактирует с олигархом, министр уточнил: "Как правило, это увольнение".
"У нас впервые появляются правила игры: что оппозиционные фракции, провластные - все будут отчитываться. И я буду отчитываться, если мне кто-то (из олигархов. - Ред.) позвонит и пригласит на кофе", - сказал Малюська.
Он также пояснил, кто считается представителем олигарха: "Это лицо, которое выходит на контакт в интересах и от имени олигарха. То есть, если кто-то звонит, говорит: "Здравствуйте, я от олигарха такого-то", а если не олигарха, просто называет фамилию, и хочет поговорить о Центрэнерго, или о металлургическом заводе - понятно. Декларацию о контакте подал - спишь спокойно. Это цивилизованные правила".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
если монополист ахметов или фирташ вдруг продаст канал он разве перестанет быть монополистом? он перестанет диктовать цены на свою продукцию?
где вас уродов тупых понабирали?
-группа олигарха коломойского,
_группа с/х олигарха веревского,
-группа ахметки,
-группа пинчука
-(группа мертвечука не голосовала в знак протеста за закрытые СМИ, а так бы тоже проголосовала за)))
-и весь моносброд ---- ничего зебилов в этом соитии не напрягает????
Никого не удивляет?
а реально - куклой
Для них гроші знайдуть.
будівництвокрадівництво", "Велика політика" ...
Скільки мільярдів з українського бюджету вкрадуть, роздерибанять шмигалі з сепарами та колаборантами, якщо їм спростять отримання пенсій на НЕпідконтрольній Києву території?
Раз ми вважаємо їх нашими громадянами.
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3320293-kabmin-uprostil-oformlenie-pensij-dla-zitelej-okkupirovannyh-territorij.html
Де гарантія, що вони не почнуть і пенсії туди перераховувати?
Тупое какое-то положение закона.
А если чиновник это жена олигарха?
Пусть тогда фиксирует все контакты в режиме хоум- видео?)
Інша справа, якщо офіційно не дружина ...
Як саме цей "закон" ліквідує монополії Бєні, Ахмєта, Фірташа?
Тому їхні повії з Г+Г та ТРК "Ахмєт-Україна" обожнюють Буратіну і ліплять з нього найвеличнішого лідера Всесвіту.
ГДЕ, млять ты увидел антимонопольность?
Стаття 7. Правові наслідки включення особи до Реєстру
Особам, які включені до Реєстру, забороняється:
1) здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні";
2) бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.
Особи, які включені до Реєстру, зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".
Велике будівництво - по сути дерибан
слуги народа - по сути сброд тупиц и подлецов
и только зе и по названию и по сути - фу, какая гадость!
Михаил Подоляк оказался владельцем заблокированной в Facebook ботофермы.
https://tk.media/news/mihail-podolyak-okazalsya-vladeltsem-zablokirovannoy-v-facebook-botofermy-smi-2021-05-07
т.е. трактовать можно абсолютно произвольно: нельзя же Бенины права человека ущемлять