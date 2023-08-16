Румыния будет проводить подготовку украинских пилотов на истребителях F-16, - президент Иоганнис
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Румынии будет создан региональный центр, где будут проходить подготовку на истребителях F-16 украинские пилоты.
Об этом в речи во время торжеств по случаю Дня ВМС Румынии заявил президент Клаус Иоганнис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы будем участвовать в подготовке украинских военных в рамках военной помощи Европейского Союза. Мы разместим будущий региональный учебный центр для пилотов F-16, центр, который будет одинаково обслуживать румынских, союзнических и украинских пилотов", - подчеркнул президент Румынии.
По словам Иоганниса, его страна вместе с другими союзниками по НАТО будет продолжать поддерживать Украину в борьбе за мир и свободу.
"Мы будем продолжать координацию в рамках Европейского Союза для эффективного преодоления многочисленных последствий войны. Мы будем и дальше поддерживать европейский курс Киева и выступать за значительную европейскую помощь Украине на всех уровнях", - добавил он.
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Досить робити з українців ідіотів.
Усі хто при справах знає - доки РФ не постачатиме Ірану СУ-35, доти Україна не отримає жодного Ф16
Поменше зрадой*бства, побільше фактчекінгу, і колись з тебе ще будуть люди. Може.
F-16 Миргород. 2011 рік.
Ти ба! І шасі на бетонці не відпали, і планове обслуговування проводиться. А там далеко не найкраще покриття з наявних в Україні.
Глава Минобороны также указал, что по этому вопросу Украина уже провела соответствующие консультации с техническими и инженерными специалистами.
"По их словам, на аэродромах можно кое-что дооборудовать. Поэтому я думаю, что мы будем способны принимать и самолеты такого класса", - продолжил министр.
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-smozhet-prinimat-samolety-f-16-reznikov-1658749992.html
Якби на ділі було так все легко і просто, як на словах.
Или опять будут месяцами обсуждать и обговаривать?
Доки навчать - ті Ф-16 вже ніхто і на металобрухт не прийме.