Румыния будет проводить подготовку украинских пилотов на истребителях F-16, - президент Иоганнис

В Румынии будет создан региональный центр, где будут проходить подготовку на истребителях F-16 украинские пилоты.

Об этом в речи во время торжеств по случаю Дня ВМС Румынии заявил президент Клаус Иоганнис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы будем участвовать в подготовке украинских военных в рамках военной помощи Европейского Союза. Мы разместим будущий региональный учебный центр для пилотов F-16, центр, который будет одинаково обслуживать румынских, союзнических и украинских пилотов", - подчеркнул президент Румынии.

По словам Иоганниса, его страна вместе с другими союзниками по НАТО будет продолжать поддерживать Украину в борьбе за мир и свободу.

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"Мы будем продолжать координацию в рамках Европейского Союза для эффективного преодоления многочисленных последствий войны. Мы будем и дальше поддерживать европейский курс Киева и выступать за значительную европейскую помощь Украине на всех уровнях", - добавил он.