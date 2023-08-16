Румунія проводитиме підготовку українських пілотів на винищувачах F-16, - президент Йоганніс
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У Румунії створять регіональний центр, де будуть проходити підготовку на винищувачах F-16 українські пілоти.
Про це у промові під час урочистостей з нагоди Дня ВМС Румунії заявив президент Клаус Йоганніс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми братимемо участь у підготовці українських військових у рамках військової допомоги Європейського Союзу. Ми розмістимо майбутній регіональний навчальний центр для пілотів F-16, центр, який однаково обслуговуватиме румунських, союзницьких та українських пілотів", - наголосив президент Румунії.
За словами Йоганніса, його країна разом з іншими союзниками по НАТО продовжуватиме підтримувати Україну у її боротьбі за мир і свободу.
"Ми продовжуватимемо координацію в рамках Європейського Союзу для ефективного подолання численних наслідків війни. Ми й надалі підтримуватимемо європейський курс Києва та виступатимемо за значну європейську допомогу Україні на всіх рівнях", - додав він.
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Досить робити з українців ідіотів.
Усі хто при справах знає - доки РФ не постачатиме Ірану СУ-35, доти Україна не отримає жодного Ф16
Поменше зрадой*бства, побільше фактчекінгу, і колись з тебе ще будуть люди. Може.
F-16 Миргород. 2011 рік.
Ти ба! І шасі на бетонці не відпали, і планове обслуговування проводиться. А там далеко не найкраще покриття з наявних в Україні.
Глава Минобороны также указал, что по этому вопросу Украина уже провела соответствующие консультации с техническими и инженерными специалистами.
"По их словам, на аэродромах можно кое-что дооборудовать. Поэтому я думаю, что мы будем способны принимать и самолеты такого класса", - продолжил министр.
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-smozhet-prinimat-samolety-f-16-reznikov-1658749992.html
Якби на ділі було так все легко і просто, як на словах.
Или опять будут месяцами обсуждать и обговаривать?
Доки навчать - ті Ф-16 вже ніхто і на металобрухт не прийме.