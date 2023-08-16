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Румунія (659) Йоганніс (46) F-16 (409)

Румунія проводитиме підготовку українських пілотів на винищувачах F-16, - президент Йоганніс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

йоганніс

У Румунії створять регіональний центр, де будуть проходити підготовку на винищувачах F-16 українські пілоти.

Про це у промові під час урочистостей з нагоди Дня ВМС Румунії заявив президент  Клаус Йоганніс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми братимемо участь у підготовці українських військових у рамках військової допомоги Європейського Союзу. Ми розмістимо майбутній регіональний навчальний центр для пілотів F-16, центр, який однаково обслуговуватиме румунських, союзницьких та українських пілотів", - наголосив президент Румунії.

За словами Йоганніса, його країна разом з іншими союзниками по НАТО продовжуватиме підтримувати Україну у її боротьбі за мир і свободу.

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"Ми продовжуватимемо координацію в рамках Європейського Союзу для ефективного подолання численних наслідків війни. Ми й надалі підтримуватимемо європейський курс Києва та виступатимемо за значну європейську допомогу Україні на всіх рівнях", - додав він.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+7
я пропоную видалити майбутній час в усіх мовах світу.
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16.08.2023 13:48
+7
Я пропоную українським виданням та журналістам більше нічого не писати про Ф16 і цю гребанну льотну коаліцію.

Досить робити з українців ідіотів.

Усі хто при справах знає - доки РФ не постачатиме Ірану СУ-35, доти Україна не отримає жодного Ф16
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16.08.2023 13:53
+5
Тут проблема виявилась "де зе не очікували". Відправили пілотів на навчання, які не володіють англійською. Не кажу вже про румунську.
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16.08.2023 14:11
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я пропоную видалити майбутній час в усіх мовах світу.
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16.08.2023 13:48 Відповісти
Я пропоную українським виданням та журналістам більше нічого не писати про Ф16 і цю гребанну льотну коаліцію.

Досить робити з українців ідіотів.

Усі хто при справах знає - доки РФ не постачатиме Ірану СУ-35, доти Україна не отримає жодного Ф16
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16.08.2023 13:53 Відповісти
Бред. А вот о подготовке наших аэродромов к принятию на свою бетонку Ф-16 я ни слова не слышу. Это тоже должны союзники делать? Для эксплуатации Ф-16 наша аэродромная инфраструтура не готова. И нигде, сколько ни искал, нет об этом ни слова. Ф-16 не танки, они грязи ой как боятся. Бабло есть, Инжбаты есть, бабла нет... Поэтому и не скоро мы Ф-16 дождемся, даже когда наши пилоты научатся.
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16.08.2023 14:02 Відповісти
"Для эксплуатации Ф-16 наша аэродромная инфраструтура не готова."

Поменше зрадой*бства, побільше фактчекінгу, і колись з тебе ще будуть люди. Може.

F-16 Миргород. 2011 рік.

Ти ба! І шасі на бетонці не відпали, і планове обслуговування проводиться. А там далеко не найкраще покриття з наявних в Україні.
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16.08.2023 14:39 Відповісти
Вася, перед теми сборами был ремонт полосы, ЦЗТ и рулежных дорожек. Инжбат три месяца там сидел. Более того, для заправки Ф-16 в Миргороде сел заправщик Боинг KC-135 Stratotanker и из него осуществлялась заправка Ф-16. Американцы привезли даже подразделение охраны самолетов, оснащенными джипами с пулеметами.
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16.08.2023 15:30 Відповісти
Ванюша, ти колись щось стверджуєш, то хоч посилання на якісь джерела давай. Твої висмоктані з пальця захоплюючі сторітейли нікому не цікаві.
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17.08.2023 16:47 Відповісти
Тарасик, ты этого не найдешь в инете. А я это знаю потому что тогда служил в ПС ЗСУ. Так что знаю о чем говорю.
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17.08.2023 16:51 Відповісти
Я чекав на "ананімниє істочнікі", а тут ще краще.
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17.08.2023 18:58 Відповісти
"У нас есть шанс, что наши летчики начнут осваивать уже современную генерацию самолетов. А какие уж это будут самолеты. Все мечтают о F-16, я бы тоже о них мечтал, но надо будет кое-что сделать с аэродромами", - отметил Резников.

Глава Минобороны также указал, что по этому вопросу Украина уже провела соответствующие консультации с техническими и инженерными специалистами.

"По их словам, на аэродромах можно кое-что дооборудовать. Поэтому я думаю, что мы будем способны принимать и самолеты такого класса", - продолжил министр.

https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-smozhet-prinimat-samolety-f-16-reznikov-1658749992.html
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17.08.2023 17:02 Відповісти
Почне коли?
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16.08.2023 13:50 Відповісти
Після дощику у четвер.
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16.08.2023 14:24 Відповісти
Як тільки - так і зразу
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16.08.2023 13:51 Відповісти
Тільки не сказали в якому році.
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16.08.2023 13:58 Відповісти
Весь світ заразився, шапіто...
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16.08.2023 13:59 Відповісти
Тут проблема виявилась "де зе не очікували". Відправили пілотів на навчання, які не володіють англійською. Не кажу вже про румунську.
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16.08.2023 14:11 Відповісти
Так Ігнат мабуть і про це також,що знайшли вже(аж) 6 пілотів на навчання.
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16.08.2023 15:10 Відповісти
Румунська їм нах. не потрібна. Навчання проводиться англійською і американськими пілотами і інструкторами. Румуни самі вчать англійську.
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16.08.2023 17:06 Відповісти
Интересно ещё остался кто то,кто на эту пургу ведётся???
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16.08.2023 14:12 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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16.08.2023 14:25 Відповісти
Сподіваюся, що вони їхатиме через Тірасполь?
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16.08.2023 14:36 Відповісти
підтримую. дуже мало хто з лідерів західних країн прямо і однозначно говорить про літаки для України.
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16.08.2023 15:28 Відповісти
Все розраховується так, щоб в цій війні ф16 не воювали. Зверніть увагу як постійно змішаються строки. Одразу на кілька місяців.
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16.08.2023 15:41 Відповісти
Одне з найкращих місць, де тренувальні польоти можуть перетворюватися на бойові. Українські літаки злетіли в Румунії потренуватися, отримали інформацію про ворожі цілі в Чорному морі чи десь поблизу, увійшли в повітряний простір України, запустили ракети та повернулися до Румунії знову тренуватися.
Якби на ділі було так все легко і просто, як на словах.
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16.08.2023 15:48 Відповісти
Ну да, через полгода пилоты выучат английский язык, потом полгода будут учиться летать и смотри через год когда ***** все здесь разхерачит ракетами они дадут самолёты.
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16.08.2023 15:53 Відповісти
Ну да, через полгода пилоты выучат английский язык, потом полгода будут учиться летать и смотри через год когда ***** все здесь разхерачит ракетами и дронами они дадут самолёты.
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16.08.2023 15:54 Відповісти
Когда?? 😬
Или опять будут месяцами обсуждать и обговаривать?
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16.08.2023 22:20 Відповісти
Всі раді!
Доки навчать - ті Ф-16 вже ніхто і на металобрухт не прийме.
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16.08.2023 22:44 Відповісти
А діячі з "Антонова" чи "Південного" чухаються, чи ще не начасі про згадувати?
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16.08.2023 22:46 Відповісти
 
 