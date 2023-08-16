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Оккупанты нанесли удары по трем районам Харьковщины. В области работала ПВО (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харківщина

Российские оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты наносят удары по области, оставайтесь в укрытиях.

Работает ПВО!" – написал он.

Позже Синегубов сообщил, какие районы подверглись обстрелам.

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"Оккупанты в 16 часов нанесли удары по населенным пунктам Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. На эту минуту информации о пострадавших не поступало. Есть возгорание частных и дачных домов", - сообщил он.

Кроме того, отмечается, что вид вооружения устанавливается.

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Рвуться до Харківа.

Ху&ло вже намітив захопити харьковську область ( як Запоріжжя) та вписати її собі до констітуціі.

Але Харків- місто Герой.

У WWII Харків двічи був захваченний німцями. Але навіть німці не чинили такої шкоди як рашісти зараз .

Тримаемось!

Разом до перемоги!

Слава Героям зазісникам міста Харків.
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16.08.2023 16:27 Ответить
Відповідь сразу треба давати і лупити їх.
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16.08.2023 16:29 Ответить
 
 