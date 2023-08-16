Оккупанты нанесли удары по трем районам Харьковщины. В области работала ПВО (обновлено)
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Российские оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты наносят удары по области, оставайтесь в укрытиях.
Работает ПВО!" – написал он.
Позже Синегубов сообщил, какие районы подверглись обстрелам.
"Оккупанты в 16 часов нанесли удары по населенным пунктам Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. На эту минуту информации о пострадавших не поступало. Есть возгорание частных и дачных домов", - сообщил он.
Кроме того, отмечается, что вид вооружения устанавливается.
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Ху&ло вже намітив захопити харьковську область ( як Запоріжжя) та вписати її собі до констітуціі.
Але Харків- місто Герой.
У WWII Харків двічи був захваченний німцями. Але навіть німці не чинили такої шкоди як рашісти зараз .
Тримаемось!
Разом до перемоги!
Слава Героям зазісникам міста Харків.