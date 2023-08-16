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ГУР о массированных ракетных ударах зимой: Угроза сохраняется, пока идет война

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракети

Россия вряд ли сможет бить по Украине сотнями ракет, как это было минувшей осенью, но угроза новых террористических атак будет сохраняться столько, сколько будет длиться война.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это же не прогноз погоды. Пока идет полномасштабная война, пока враг на нашей земле, его захватнические планы не изменились. И на любое время года у него есть террористические планы, а это значит, что есть террористическая угроза. Те объемы ударов, которые мы сейчас наблюдаем, они отвечают способностям производства ракетного вооружения агрессора", - сказал он.

Юсов добавил, что в зависимости от ситуации на передовой и определенных "приоритетов" по сезону цели вражеских ударов могут изменяться.

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Он отметил, что всеобщая тактика РФ и угроза сохраняется, пока продолжается агрессивная война российского диктатора Владимира Путина против Украины.

Но, по его мнению, на новые удары по 100-80 ракет у РФ уже не хватит ресурсов.

"От полномасштабного вторжения Россия в значительной степени использовала накопившийся ракетный потенциал. У нас были удары, когда по 120 ракет одновременно выпускал враг. И сегодня количество совсем другое. Фактически все, что они производят, сразу выпускают по Украине. И восстановить тот запас, который у них был, они пока возможности не имеют", - ответил Юсов.

Ранее в ГУР заявляли, что российские оккупационные войска сейчас пытаются накопить запасы дальнобойного оружия.
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Топ комментарии
+8
Загроза кацапського терору буде доти, поки ЗСУ не почнуть наносити масовані ракетні та дронові удари по усім воєнним цілям на раші від мацкви до уралу.
А для цього ЗСУ потрібні далекобійні імпортові ракети.
ГУР МО України! Поясніть це, будь ласка, дохідливо Західним партнерам та подякуйте їм чемно!
Слава ЗСУ!
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16.08.2023 16:26
+8

Загроза зберігається, поки триває війна


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16.08.2023 16:34
+6
Та що ви кажете?!

Доки буде війна, доти будуть стріляти?

Яка « неочікувана» думка!
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16.08.2023 16:40
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И? Какие предложения ГУР?
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16.08.2023 16:23 Ответить
Купуйте у нашої фірми-прокладки екофлоу і генератори, ще з минулого року не розпродалися. Шо не ясно?)
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16.08.2023 16:24 Ответить
Та що ви кажете?!

Доки буде війна, доти будуть стріляти?

Яка « неочікувана» думка!
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16.08.2023 16:40 Ответить
То не я казав, а ГУР.
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16.08.2023 16:50 Ответить
Wlad, та зрозуміло що це
не до тебе
Нормальні люди усе це рощуміють.

Я звертався до ГУР.
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16.08.2023 21:56 Ответить
Вибачайте, перехвилювавсь...
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17.08.2023 00:08 Ответить
Але, на його думку, на нові удари по 100-80 ракет у РФ вже не вистачить ресурсів.
Ви знах віслюків робите?
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16.08.2023 16:24 Ответить
судячи з вашого тупого висєру - з вас не треба робити віслюка.
ву компреме, на шо я намєкаю?
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16.08.2023 17:08 Ответить
Я не розумію твоєї мови ти перхоті з під яєць,путінский обсос
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16.08.2023 17:22 Ответить
Загроза кацапського терору буде доти, поки ЗСУ не почнуть наносити масовані ракетні та дронові удари по усім воєнним цілям на раші від мацкви до уралу.
А для цього ЗСУ потрібні далекобійні імпортові ракети.
ГУР МО України! Поясніть це, будь ласка, дохідливо Західним партнерам та подякуйте їм чемно!
Слава ЗСУ!
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16.08.2023 16:26 Ответить
нам би спочатку з цілями орків на території України розібратися. ні?
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16.08.2023 17:07 Ответить
Це завдання СБУ, зокрема контррозвідки - виявлення та знищення кацапської агентури
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16.08.2023 17:14 Ответить
"Прозорливість" ГУР як завжди просто вражає! Тільки війна-зараза ніяк не закінчується, тоді як Кірюха-пророк нам казав, що закінчиться влітку 2023 р.
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16.08.2023 16:26 Ответить
так,ГУР перевзувся
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16.08.2023 16:27 Ответить
Спасибо, КЭП. Дрова и бумага лежат с прошлой зимы, как и запасы продуктов
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16.08.2023 16:28 Ответить

Загроза зберігається, поки триває війна


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16.08.2023 16:34 Ответить
та прессекретар гур буданов казав що до осені візьме крим
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16.08.2023 16:34 Ответить
Главное шоб газ в трубах был, остальное херня, прорвемся
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16.08.2023 16:37 Ответить
Загроза кацапського терору буде доти, поки ЗСУ не почнуть наносити масовані ракетні та дронові удари прямо по військовим об'єктам Цапії, які виготовляють ці ракети і пускових, що б'ють по Україні. Наносити ракетні удари маємо своїми власними ракетами, проекти яких були розроблені до 2019 року і після виборів Президента всі ці проекти були заморожені, а гроші переведені на величезні забаганки Президента "Велике крадівницство". Хоча в Конституції в обов'язках Президента немає цього будівницства, а є оборона, зовнішня політика, вслідкування за дотриманням всіх норм Конституції і законів, призначати силовиків... Ніхто нам не дасть свої ракети, щоб ми били по кацапах, бо кацапи можуть вдарити по їх території. Там давно підписані договори о нерозповсюджені таких ракет, точної формуліровки я не знаю, але впевнений, що вони є. Час втрачено і якщо Президент не бажає продовжувати доопрацювання і випуск ракет "Сапсан-Грім 2", "Вільхи м, м1, м2", "Нептун", то має негайно розробити свої проекти і виготовити на підприємствах "укроборонпрому", спеціалістів в нас більше, чим на Засрашці. Але я наголошую, що ці ракети в нас мали бути ще у 2020 році, але нарід побажав поржати.
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16.08.2023 16:43 Ответить
Побажали поржати ті 72 відсотки, що прийшли на вибори. Усім іншим було або начхати, або ковід завадиа, або повне розчарування у попередній владі
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16.08.2023 17:59 Ответить
ГУР, надо сказать так - Все ранее "добытые" нами сведения, просим считать не имеющими никакой ценности.
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16.08.2023 16:48 Ответить
загроза існуватиме завжди поки є росія
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16.08.2023 17:01 Ответить
чому ж ніхто не реагує на те,що в нас готовність ТЕЦ до зими вже другий місяць поспіль - 60%? чи я один уважно слухаю доповіді Шмигаля на кабміні? усімпохєру?
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16.08.2023 17:06 Ответить
Так переважна більшість ТЕЦ у власності рудого вилупка Ахметки, а йому піх, що буде в Україні - а ні він, а ні його родина тут не живуть
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16.08.2023 20:20 Ответить
Спитайте будь-яку дитину в садочку чи будуть нас обстрілювати в осінньо-зимовий період і вона дасть ствердну відповідь. Якого хріна всі ці клоуни по кілька разів на тиждень вилазять аби в сотий раз розповісти очевидні речі? У них що, більше справ немає?
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16.08.2023 20:12 Ответить
 
 