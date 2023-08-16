ГУР о массированных ракетных ударах зимой: Угроза сохраняется, пока идет война

Россия вряд ли сможет бить по Украине сотнями ракет, как это было минувшей осенью, но угроза новых террористических атак будет сохраняться столько, сколько будет длиться война.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это же не прогноз погоды. Пока идет полномасштабная война, пока враг на нашей земле, его захватнические планы не изменились. И на любое время года у него есть террористические планы, а это значит, что есть террористическая угроза. Те объемы ударов, которые мы сейчас наблюдаем, они отвечают способностям производства ракетного вооружения агрессора", - сказал он.

Юсов добавил, что в зависимости от ситуации на передовой и определенных "приоритетов" по сезону цели вражеских ударов могут изменяться.

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Он отметил, что всеобщая тактика РФ и угроза сохраняется, пока продолжается агрессивная война российского диктатора Владимира Путина против Украины.

Но, по его мнению, на новые удары по 100-80 ракет у РФ уже не хватит ресурсов.

"От полномасштабного вторжения Россия в значительной степени использовала накопившийся ракетный потенциал. У нас были удары, когда по 120 ракет одновременно выпускал враг. И сегодня количество совсем другое. Фактически все, что они производят, сразу выпускают по Украине. И восстановить тот запас, который у них был, они пока возможности не имеют", - ответил Юсов.

Ранее в ГУР заявляли, что российские оккупационные войска сейчас пытаются накопить запасы дальнобойного оружия.