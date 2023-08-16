УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5386 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 421 27
розвідка (3615) ракети (2782) Росія (47164)

ГУР про масовані ракетні обстріли взимку: Загроза зберігається, поки триває війна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракети

Росія навряд зможе бити по Україні сотнями ракет, як це було минулої осені, але загроза нових терористичних атак зберігатиметься стільки, скільки триватиме війна.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Це ж не прогноз погоди. Поки триває повномасштабна війна, поки ворог на нашій землі, його загарбницькі плани не змінилися. І на будь-яку пору року у нього є терористичні плани, а це означає, що є терористична загроза. Ті обсяги ударів, які ми зараз спостерігаємо, вони відповідають спроможностям виробництва ракетного озброєння агресора", - зазначив він.

Юсов додав, що залежно від ситуації на передовій та певних "пріоритетів" по сезону цілі ворожих ударів можуть змінюватися.

Він зауважив, що загальна тактика РФ та загроза зберігається, поки триває агресивна війна російського диктатора Володимира Путіна проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може вчинити "черговий акт ракетного тероризму", - ГУР МО

Але, на його думку, на нові удари по 100-80 ракет у РФ вже не вистачить ресурсів. 

"Від повномасштабного вторгнення Росія значною мірою використала накопичений ракетний потенціал. У нас були удари, коли по 120 ракет одночасно випускав ворог. І сьогодні кількість зовсім інша. Фактично все, що вони виробляють, одразу випускають по Україні. І відновити той запас, який у них був, вони наразі можливості не мають", - відповів Юсов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загроза існує постійно. На День Незалежності Сили оборони посилено контролюватимуть обстановку в небі, - Ігнат

Раніше у ГУР заявляли, що російські окупаційні війська зараз намагаються накопичити запаси далекобійної зброї.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Загроза кацапського терору буде доти, поки ЗСУ не почнуть наносити масовані ракетні та дронові удари по усім воєнним цілям на раші від мацкви до уралу.
А для цього ЗСУ потрібні далекобійні імпортові ракети.
ГУР МО України! Поясніть це, будь ласка, дохідливо Західним партнерам та подякуйте їм чемно!
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
16.08.2023 16:26
+8

Загроза зберігається, поки триває війна


показати весь коментар
16.08.2023 16:34
+6
Та що ви кажете?!

Доки буде війна, доти будуть стріляти?

Яка « неочікувана» думка!
показати весь коментар
16.08.2023 16:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И? Какие предложения ГУР?
показати весь коментар
16.08.2023 16:23 Відповісти
Купуйте у нашої фірми-прокладки екофлоу і генератори, ще з минулого року не розпродалися. Шо не ясно?)
показати весь коментар
16.08.2023 16:24 Відповісти
Та що ви кажете?!

Доки буде війна, доти будуть стріляти?

Яка « неочікувана» думка!
показати весь коментар
16.08.2023 16:40 Відповісти
То не я казав, а ГУР.
показати весь коментар
16.08.2023 16:50 Відповісти
Wlad, та зрозуміло що це
не до тебе
Нормальні люди усе це рощуміють.

Я звертався до ГУР.
показати весь коментар
16.08.2023 21:56 Відповісти
Вибачайте, перехвилювавсь...
показати весь коментар
17.08.2023 00:08 Відповісти
Але, на його думку, на нові удари по 100-80 ракет у РФ вже не вистачить ресурсів.
Ви знах віслюків робите?
показати весь коментар
16.08.2023 16:24 Відповісти
судячи з вашого тупого висєру - з вас не треба робити віслюка.
ву компреме, на шо я намєкаю?
показати весь коментар
16.08.2023 17:08 Відповісти
Я не розумію твоєї мови ти перхоті з під яєць,путінский обсос
показати весь коментар
16.08.2023 17:22 Відповісти
Загроза кацапського терору буде доти, поки ЗСУ не почнуть наносити масовані ракетні та дронові удари по усім воєнним цілям на раші від мацкви до уралу.
А для цього ЗСУ потрібні далекобійні імпортові ракети.
ГУР МО України! Поясніть це, будь ласка, дохідливо Західним партнерам та подякуйте їм чемно!
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
16.08.2023 16:26 Відповісти
нам би спочатку з цілями орків на території України розібратися. ні?
показати весь коментар
16.08.2023 17:07 Відповісти
Це завдання СБУ, зокрема контррозвідки - виявлення та знищення кацапської агентури
показати весь коментар
16.08.2023 17:14 Відповісти
"Прозорливість" ГУР як завжди просто вражає! Тільки війна-зараза ніяк не закінчується, тоді як Кірюха-пророк нам казав, що закінчиться влітку 2023 р.
показати весь коментар
16.08.2023 16:26 Відповісти
так,ГУР перевзувся
показати весь коментар
16.08.2023 16:27 Відповісти
Спасибо, КЭП. Дрова и бумага лежат с прошлой зимы, как и запасы продуктов
показати весь коментар
16.08.2023 16:28 Відповісти

Загроза зберігається, поки триває війна


показати весь коментар
16.08.2023 16:34 Відповісти
та прессекретар гур буданов казав що до осені візьме крим
показати весь коментар
16.08.2023 16:34 Відповісти
Главное шоб газ в трубах был, остальное херня, прорвемся
показати весь коментар
16.08.2023 16:37 Відповісти
Загроза кацапського терору буде доти, поки ЗСУ не почнуть наносити масовані ракетні та дронові удари прямо по військовим об'єктам Цапії, які виготовляють ці ракети і пускових, що б'ють по Україні. Наносити ракетні удари маємо своїми власними ракетами, проекти яких були розроблені до 2019 року і після виборів Президента всі ці проекти були заморожені, а гроші переведені на величезні забаганки Президента "Велике крадівницство". Хоча в Конституції в обов'язках Президента немає цього будівницства, а є оборона, зовнішня політика, вслідкування за дотриманням всіх норм Конституції і законів, призначати силовиків... Ніхто нам не дасть свої ракети, щоб ми били по кацапах, бо кацапи можуть вдарити по їх території. Там давно підписані договори о нерозповсюджені таких ракет, точної формуліровки я не знаю, але впевнений, що вони є. Час втрачено і якщо Президент не бажає продовжувати доопрацювання і випуск ракет "Сапсан-Грім 2", "Вільхи м, м1, м2", "Нептун", то має негайно розробити свої проекти і виготовити на підприємствах "укроборонпрому", спеціалістів в нас більше, чим на Засрашці. Але я наголошую, що ці ракети в нас мали бути ще у 2020 році, але нарід побажав поржати.
показати весь коментар
16.08.2023 16:43 Відповісти
Побажали поржати ті 72 відсотки, що прийшли на вибори. Усім іншим було або начхати, або ковід завадиа, або повне розчарування у попередній владі
показати весь коментар
16.08.2023 17:59 Відповісти
ГУР, надо сказать так - Все ранее "добытые" нами сведения, просим считать не имеющими никакой ценности.
показати весь коментар
16.08.2023 16:48 Відповісти
загроза існуватиме завжди поки є росія
показати весь коментар
16.08.2023 17:01 Відповісти
чому ж ніхто не реагує на те,що в нас готовність ТЕЦ до зими вже другий місяць поспіль - 60%? чи я один уважно слухаю доповіді Шмигаля на кабміні? усімпохєру?
показати весь коментар
16.08.2023 17:06 Відповісти
Так переважна більшість ТЕЦ у власності рудого вилупка Ахметки, а йому піх, що буде в Україні - а ні він, а ні його родина тут не живуть
показати весь коментар
16.08.2023 20:20 Відповісти
Спитайте будь-яку дитину в садочку чи будуть нас обстрілювати в осінньо-зимовий період і вона дасть ствердну відповідь. Якого хріна всі ці клоуни по кілька разів на тиждень вилазять аби в сотий раз розповісти очевидні речі? У них що, більше справ немає?
показати весь коментар
16.08.2023 20:12 Відповісти
 
 