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И.о. директора Бюро экономической безопасности стал Пащук
Новости Цензор.НЕТ Экономика Происшествия
Андрей Пащук приступил к исполнению обязанностей директора Бюро экономической безопасности Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу БЭБ.
Отмечается, что Пащук работает в БЭБ с ноября 2022 года, был назначен как победитель конкурса на занятие вакантных должностей штатных работников БЭБ, имеющих специальные звания.
Напоминаем, Кабинет Министров 11 апреля 2023 уволил Вадима Мельника с должности директора БЭБ по собственному желанию. После увольнения Мельника к исполнению обязанностей приступил первый заместитель директора БЭБ Эдуард Федоров. Федоров был уволен соответствующим приказом БЭБ по соглашению сторон 14 августа 2023 года.
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показать весь комментарий16.08.2023 16:37
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Хто працює легально цим перевертням не цікаві, достібуться все рівно , щоб штраф накласти. А хто нелегально -ігровий, азартні ігри, ай-ті -ото да, цих покидьків аж трусить , бо рило хоче налу.
До речі це на фоні , що якось один веселун , на одній спортивній споруді наляпав ротом , що не дасть прижимати бізнес і підприємництво.
Це , як ляпання ротом про мільярд дерев, смартфони для пенсіонерів ну і звісно шашлики на травнь.
про ЄОПну дипломатію від імені України та саботування МО в очікуванні перемоги Трампа - в Джидду з другом та подружкою, розсер з Великобританія, Польща, Ізраїль … далі ще з ким ???
,
Навіщо воно?
Щоб дублювати НАБУ ?
Бюро економічної безпеки просить уряд додатково виділити на його функціонування в цьому році 948,1 млн грн. У відомства вже проблеми із виплатою зарплат. Бюджету на цей рік вистачить максимум до жовтня. Джерело: https://censor.net/ua/n3437804
Заместитель Директора Бюро экономической безопасности Украины, 11 августа 2023 назначен и.о. председателя БЭБ.
Возраст: 43 года.
Образование
Национальная академия внутренних дел Украины, специальность "Правоведение", квалификация юрист;
Академия управления Министерства внутренних дел, специальность «Управление в сфере правопорядка», квалификация юрист.
Карьера:
С 1997 по 2017 год Андрей Пащук служил на оперативных и руководящих должностях в правоохранительных органах.
В 2012 году входил в Штаб обеспечения международного взаимодействия и координации мер безопасности по подготовке и проведению финальной части чемпионата Европы 2012 по футболу.
С 2018 по 2019 год работал в частных структурах.
С 2019 по 2022 год работал в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
С 2022 по 2023 год служил в Бюро экономической безопасности Украины.
С 2023 года Андрей Пащук занимал должность заместителя директора Бюро экономической безопасности Украины.
11 августа 2023 года назначен и.о. Директора БЭБ. До него ведомство возглавлял Эдуард Федоров, также находившийся в статусе исполняющего обязанности.
Компромат:
В Верховной Раде обратили внимание, что с начала июля 2023 года руководство Бюро экономической безопасности, а именно временно исполняющий обязанности руководителя БЭБ и его первый заместитель, ушли в отпуска, а впоследствии, так и не приступив к работе, пошли на больничные.
По словам нардепа Железняка, все ответы от имени БЭБ подписывал Андрей Пащук.
"Господин Пащук … с 1997 по 2017 год находился на службе на оперативных и руководящих должностях в правоохранительных органах. С 2012 года в МВД, заместитель начальника управления Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины. Как вы думаете, кто еще работал там в эти годы?", - добавил Железняк.
мінімум з 97 по 2001 він міг бути тільки зеленим курсантом… «заслужєнний дєятєль я іпу»… «начальнИк»..
@Eugen_Karas
Убивці солдата купили прокуратуру і суд. 800 тисяч грн і вони на волі. Побили і розстріляли у дворі в Києві військового Олексія Щербину, бо не пропустив їхній лєксус першим заїхати у двір. Прокуратура завалила справу і «під час війни суд» випустив убивць солдата на вулицю. Колишні тітушки Ківи: Ігнатенко Леонід Іванович 1982 Котирло Ігор Валерійович 1998 Вільцанюк Вячеслав Володимирович 1996 Четвертий подєльнік банди був на волі та «рішав питання» для убивць. За ним деякі люди невдало бігали по місту. Було майже вдало, але він забирав дочку з навчального закладу, то нехороше місце і час для справедливості. А тут бачите як пішла ситуація…
Середа, 16 серпня 2023, 12:24 - Лія Ільченко
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БЕБ запросило в Кабміну додаткове фінансування на 2023 рік у сумі 948,1 млн грн, оскільки в відомстві вже починаються проблеми із виплатою зарплат, а бюджету, який був виділений на 2023 рік, вистачить ще максимум до жовтня.
Про це пише Forbes Ukraine із посиланням на джерела серед членів парламентської Тимчасової слідчої комісії по БЕБ та в уряді.
"Грошей вистачить до вересня або середини жовтня", - заявив виданню голова Ради громадського контролю при бюро Тарас Котов.
Однією з причин утворення дефіциту - розширення штату. Зокрема, в органі тривають конкурси на 200 посад.
Зазначається, що з проханням про додаткове фінансування на 2023 рік керівництво БЕБ звернулося до уряду ще на початку червня.
У бюро вже начебто почалися затримки у виплатах зарплат, а співробітників відправляють у відпустки за свій рахунок. Дефіцит коштів для оплати праці на 2023-й складає 381 млн грн.
У цьому зв'язку, просять в БЕБ, слід внести зміни до держбюджету на 2023 рік у частині збільшення видатків у сумі 948,1 млн грн за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері економічної безпеки".
Керівництво БЕБ зазначає, що поточний річний бюджет покриває лише 20% від потреби бюро за умови повного його комплектування.
Водночас, за словами Котова, через брак коштів керівництво БЕБ не може тепер навіть скоротити штат, оскільки це передбачає додаткові виплати.
Нагадуємо:
Минулого тижня раптово стало відомо, що керівництво Бюро економічної безпеки, яке було призначене лише у квітні, звільнене. Причому офіційної інформації з цього приводу не було. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела.
А розпочалося все з того, що напередодні у Верховній Раді звернули увагу, що з початку липня 2023 року керівництво Бюро економічної безпеки, а саме - тимчасово виконуючий обов'язки керівника БЕБ Едуард Федоров та його перший заступник Віталій Гагач, пішли у відпустки, а згодом, так і не ставши до роботи, пішли на лікарняні.
У травні 2023 року розслідування видання "Bihus.Info" виявило, що дружина в. о. директора Бюро економічної безпеки Едуарда Федорова - Ольга Федорова - будує готель на гірськолижному курорті в селі Мигове Чернівецькій області. Компанія "Глобальні технології майбутнього", співвласницею якої є Федорова, продає ремонтним заводам "Укрзалізниці" діоди за завищеними у 1,5-2 рази цінами.
Журналісти також виявили багато інших подробиць бізнесу дружини Едуарда Федорова.
Щодо Віталія Гагача, то, як повідомляла УП у червні цього року, це один з посадовців, через яких заступник керівника Офісу президента Олег Татаров має вплив на різні силові відомства.
@tZEinform
·
3 ч
Після того, як керівники бюро економічної безпеки спочатку зникли "у відпустку" (див. пов. 10.08.2023 ) , а потім були звільнені, виявилось, що бюро витратило весь річний бюджет бюро передбачений державним бюджетом на 2023.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·
15 с
Вова,ти де? Обіцяв вигнати всіх розбійників Мерія Кременчука вирішила для своїх працівників закупити 15 ігрових ноутбуків за ціною 99 тис грн за штуку В той час,як такий самий ноутбук в будь-якому магазині коштує 63тис Це те що нам зараз найнеобхідніше