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Бюро экономической безопасности (166) Пащук Андрей (1)

И.о. директора Бюро экономической безопасности стал Пащук

Новости Цензор.НЕТ Экономика Происшествия

пащук

Андрей Пащук приступил к исполнению обязанностей директора Бюро экономической безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу БЭБ.

Отмечается, что Пащук работает в БЭБ с ноября 2022 года, был назначен как победитель конкурса на занятие вакантных должностей штатных работников БЭБ, имеющих специальные звания.

Напоминаем, Кабинет Министров 11 апреля 2023 уволил Вадима Мельника с должности директора БЭБ по собственному желанию. После увольнения Мельника к исполнению обязанностей приступил первый заместитель директора БЭБ Эдуард Федоров. Федоров был уволен соответствующим приказом БЭБ по соглашению сторон 14 августа 2023 года.

Читайте также: БЭБ почти потратило годовой бюджет и просит у правительства больше денег, - Forbes Ukraine
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Топ комментарии
+9
Це яка вже, сьома зміна керівництва цього органу? До цього шість нахапали хабарів і тихенько в ліс пішли? Бачу на обезкровленій Україні брибарахляться всі шашличні уйобки.
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16.08.2023 16:41
+5
Так що там оце БЕБ наколядувало на користь державі за час свого існування? Де можна ознайомитися з результатами діяльності? Звіт буде?
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16.08.2023 16:38
+4
Що це за Бюро - взагалі?!

Навіщо воно?

Щоб дублювати НАБУ ?
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16.08.2023 16:37
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Правила форума Совет форумчан
це такий самий хапуга чи інший?
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16.08.2023 16:29 Ответить
Та вони усі на одну морду ліца, хіба не бачиш? Ліцо, не ізуродованное інтілєхтом - видатний економіст нашого часу. Чомусь не зам Малюка...
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16.08.2023 16:43 Ответить
Шило на мило , як була т зв. " податкова міліція " потім т.зв "податкова поліція " , зараз це порноутворення БЕБ - нічого не змінилося , шакальйо ,яке падаллю готове харчуватися , аби накосити на свої кармани бабла й передати на верх, щоб не знімали. Лайно , від якого ефекту "0", хіба що бізнесу мішати працювати своїми нікчемними харями.
Хто працює легально цим перевертням не цікаві, достібуться все рівно , щоб штраф накласти. А хто нелегально -ігровий, азартні ігри, ай-ті -ото да, цих покидьків аж трусить , бо рило хоче налу.

До речі це на фоні , що якось один веселун , на одній спортивній споруді наляпав ротом , що не дасть прижимати бізнес і підприємництво.
Це , як ляпання ротом про мільярд дерев, смартфони для пенсіонерів ну і звісно шашлики на травнь.
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16.08.2023 16:58 Ответить
А какая Разница? пипл хавает--все Норм! приятного апетита
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16.08.2023 19:49 Ответить
НУ пипец , теперь Украина попрет !!!
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16.08.2023 21:54 Ответить
https://youtu.be/7ATCsWFTZRs

про ЄОПну дипломатію від імені України та саботування МО в очікуванні перемоги Трампа - в Джидду з другом та подружкою, розсер з Великобританія, Польща, Ізраїль … далі ще з ким ???
,
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16.08.2023 16:33 Ответить
ти хоч читаєш що пишеш ??
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16.08.2023 16:36 Ответить
це від Швеця "аналітика". )
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16.08.2023 16:51 Ответить
Татаров все вибирає, може цей нести буде.
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16.08.2023 21:50 Ответить
ото чувак - спражня гбшна консерва)))
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17.08.2023 09:34 Ответить
важко ствердно сказати, проте діда час від часу заносить. ))
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17.08.2023 10:37 Ответить
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17.08.2023 12:31 Ответить
зараз зробить паспорт израіля і почне "працювати"
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16.08.2023 16:36 Ответить
Нє, мордою не вийшов, не признають...
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16.08.2023 16:53 Ответить
Що це за Бюро - взагалі?!

Навіщо воно?

Щоб дублювати НАБУ ?
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16.08.2023 16:37 Ответить
Так що там оце БЕБ наколядувало на користь державі за час свого існування? Де можна ознайомитися з результатами діяльності? Звіт буде?
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16.08.2023 16:38 Ответить
А як же
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16.08.2023 16:39 Ответить
Оно уже успело истратить за 7 месяцев весь свой годовой бюджет и просит деньги.
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16.08.2023 17:11 Ответить
Яка назва - така і контора: БЕБ, тьфу, ***...
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16.08.2023 16:38 Ответить
Це яка вже, сьома зміна керівництва цього органу? До цього шість нахапали хабарів і тихенько в ліс пішли? Бачу на обезкровленій Україні брибарахляться всі шашличні уйобки.
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16.08.2023 16:41 Ответить
Якщо така часта зміна керівництва, значить, орган абсолютно безкорисний. Скоріш за усе створювався для обскубування гусей, тобто, бізнесменів, але на час війни їх скубуть трійки з оп - шурма, татаров і хтось з податкової. Але беб вже з'їв усі гроші, які виділялись на обскубування на рік - скубуть нас з вами, бо зряплати їм йдуть з наших податків
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16.08.2023 16:49 Ответить
Це я ще цієї новини не бачив. Вони не тільки на хабарях нормально так жирують.

Бюро економічної безпеки просить уряд додатково виділити на його функціонування в цьому році 948,1 млн грн. У відомства вже проблеми із виплатою зарплат. Бюджету на цей рік вистачить максимум до жовтня. Джерело: https://censor.net/ua/n3437804
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16.08.2023 16:52 Ответить
Може ДБР простіше розігнати? Єрмак призначеннями своїх корефанів повність його дискридитував.
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16.08.2023 16:43 Ответить
Після того, як керівники бюро економічної безпеки спочатку зникли "у відпустку" , а потім були звільнені, виявилось, що бюро витратило весь річний бюджет бюро передбачений державним бюджетом на 2023. Питання, як їм вдалося брати гроші наперед - це мабуть до НАБУ\САП і ще там чогось, що зображає в цій державі "антикорупційні органи".
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16.08.2023 16:49 Ответить
а цей мєнт, знає таблицю множення, пам'ять?
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16.08.2023 16:54 Ответить
А на хіба йому це знати? Він знає, як в нас з тобою гроші красти, для цього математики не потрібно, бо він просто вкраде ВСІ.
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16.08.2023 16:58 Ответить
Короткая биография

Заместитель Директора Бюро экономической безопасности Украины, 11 августа 2023 назначен и.о. председателя БЭБ.

Возраст: 43 года.

Образование

Национальная академия внутренних дел Украины, специальность "Правоведение", квалификация юрист;

Академия управления Министерства внутренних дел, специальность «Управление в сфере правопорядка», квалификация юрист.

Карьера:

С 1997 по 2017 год Андрей Пащук служил на оперативных и руководящих должностях в правоохранительных органах.

В 2012 году входил в Штаб обеспечения международного взаимодействия и координации мер безопасности по подготовке и проведению финальной части чемпионата Европы 2012 по футболу.

С 2018 по 2019 год работал в частных структурах.

С 2019 по 2022 год работал в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

С 2022 по 2023 год служил в Бюро экономической безопасности Украины.

С 2023 года Андрей Пащук занимал должность заместителя директора Бюро экономической безопасности Украины.

11 августа 2023 года назначен и.о. Директора БЭБ. До него ведомство возглавлял Эдуард Федоров, также находившийся в статусе исполняющего обязанности.

Компромат:

В Верховной Раде обратили внимание, что с начала июля 2023 года руководство Бюро экономической безопасности, а именно временно исполняющий обязанности руководителя БЭБ и его первый заместитель, ушли в отпуска, а впоследствии, так и не приступив к работе, пошли на больничные.

По словам нардепа Железняка, все ответы от имени БЭБ подписывал Андрей Пащук.

"Господин Пащук … с 1997 по 2017 год находился на службе на оперативных и руководящих должностях в правоохранительных органах. С 2012 года в МВД, заместитель начальника управления Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины. Как вы думаете, кто еще работал там в эти годы?", - добавил Железняк.
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16.08.2023 17:32 Ответить
ПДВ заниження експортне прибрати, то може й надстройок ніяких не треба... міністерства штук три в одне можна об'єднати.
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16.08.2023 18:14 Ответить
"Нуль" ПДВ є тільки у В'єтнамі і не знаю по якій позиції в Австралії - може на ліки. А в нас - продається щось на експорт - бізнес має валюту і йому ще держава й ПДВ повертає. Вирівняти ПДВ, або нехай включає податковий кредит(у вашого бухгалтера він у дебеті числиться) у ціни товару і не морочить голову ні покупцям, ні державі.
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16.08.2023 18:27 Ответить
Бо щас скажу, чому на вас сусіди злі... Не доводьте з цим ПДВ. Бо вже хочуть чую тут на сайтах в людей якусь налічку вилучати, а самі схематози свої ніяк не вгамують!))))
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16.08.2023 18:32 Ответить
«Господин Пащук … с 1997 по 2017 год находился на службе на оперативных и руководящих должностях в правоохранительных органах» - то на яких керівник та оперативних посадах він міг перебувати у 97-му, маючи 19 років? )))
мінімум з 97 по 2001 він міг бути тільки зеленим курсантом… «заслужєнний дєятєль я іпу»… «начальнИк»..
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16.08.2023 18:56 Ответить
Євген Карась

@Eugen_Karas

Убивці солдата купили прокуратуру і суд. 800 тисяч грн і вони на волі. Побили і розстріляли у дворі в Києві військового Олексія Щербину, бо не пропустив їхній лєксус першим заїхати у двір. Прокуратура завалила справу і «під час війни суд» випустив убивць солдата на вулицю. Колишні тітушки Ківи: Ігнатенко Леонід Іванович 1982 Котирло Ігор Валерійович 1998 Вільцанюк Вячеслав Володимирович 1996 Четвертий подєльнік банди був на волі та «рішав питання» для убивць. За ним деякі люди невдало бігали по місту. Було майже вдало, але він забирав дочку з навчального закладу, то нехороше місце і час для справедливості. А тут бачите як пішла ситуація…
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16.08.2023 18:46 Ответить
БЕБ просить в уряду грошей, оскільки майже витратило річний бюджет

Середа, 16 серпня 2023, 12:24 - Лія Ільченко

10668 переглядів

24

БЕБ запросило в Кабміну додаткове фінансування на 2023 рік у сумі 948,1 млн грн, оскільки в відомстві вже починаються проблеми із виплатою зарплат, а бюджету, який був виділений на 2023 рік, вистачить ще максимум до жовтня.

Про це пише Forbes Ukraine із посиланням на джерела серед членів парламентської Тимчасової слідчої комісії по БЕБ та в уряді.

"Грошей вистачить до вересня або середини жовтня", - заявив виданню голова Ради громадського контролю при бюро Тарас Котов.

Однією з причин утворення дефіциту - розширення штату. Зокрема, в органі тривають конкурси на 200 посад.

Зазначається, що з проханням про додаткове фінансування на 2023 рік керівництво БЕБ звернулося до уряду ще на початку червня.

У бюро вже начебто почалися затримки у виплатах зарплат, а співробітників відправляють у відпустки за свій рахунок. Дефіцит коштів для оплати праці на 2023-й складає 381 млн грн.

У цьому зв'язку, просять в БЕБ, слід внести зміни до держбюджету на 2023 рік у частині збільшення видатків у сумі 948,1 млн грн за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері економічної безпеки".

Керівництво БЕБ зазначає, що поточний річний бюджет покриває лише 20% від потреби бюро за умови повного його комплектування.

Водночас, за словами Котова, через брак коштів керівництво БЕБ не може тепер навіть скоротити штат, оскільки це передбачає додаткові виплати.

Нагадуємо:

Минулого тижня раптово стало відомо, що керівництво Бюро економічної безпеки, яке було призначене лише у квітні, звільнене. Причому офіційної інформації з цього приводу не було. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела.

А розпочалося все з того, що напередодні у Верховній Раді звернули увагу, що з початку липня 2023 року керівництво Бюро економічної безпеки, а саме - тимчасово виконуючий обов'язки керівника БЕБ Едуард Федоров та його перший заступник Віталій Гагач, пішли у відпустки, а згодом, так і не ставши до роботи, пішли на лікарняні.

У травні 2023 року розслідування видання "Bihus.Info" виявило, що дружина в. о. директора Бюро економічної безпеки Едуарда Федорова - Ольга Федорова - будує готель на гірськолижному курорті в селі Мигове Чернівецькій області. Компанія "Глобальні технології майбутнього", співвласницею якої є Федорова, продає ремонтним заводам "Укрзалізниці" діоди за завищеними у 1,5-2 рази цінами.

Журналісти також виявили багато інших подробиць бізнесу дружини Едуарда Федорова.

Щодо Віталія Гагача, то, як повідомляла УП у червні цього року, це один з посадовців, через яких заступник керівника Офісу президента Олег Татаров має вплив на різні силові відомства.
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16.08.2023 18:47 Ответить
tZE inform

@tZEinform

·

3 ч

Після того, як керівники бюро економічної безпеки спочатку зникли "у відпустку" (див. пов. 10.08.2023 ) , а потім були звільнені, виявилось, що бюро витратило весь річний бюджет бюро передбачений державним бюджетом на 2023.
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16.08.2023 19:02 Ответить
в державі спостерігається картина масової системної корупції та саботажу в усіх правоохоронних відомствах. що робити? ідея про те що під час війни не можна боротися з корупціонерами та кротами - по моєму ідіотська і суперечить найпростішій логіці. пропоную створити реєстр таких корупціонерів і зрадників. створити народні трибунали . групи патріотів - в першу чергу з числа ветеранів війни будуть відловлювати . і судити цих правоохоронців. як вам така ідея?
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16.08.2023 19:15 Ответить
Очередной....
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16.08.2023 19:08 Ответить


Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

15 с

Вова,ти де? Обіцяв вигнати всіх розбійників Мерія Кременчука вирішила для своїх працівників закупити 15 ігрових ноутбуків за ціною 99 тис грн за штуку В той час,як такий самий ноутбук в будь-якому магазині коштує 63тис Це те що нам зараз найнеобхідніше
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16.08.2023 19:11 Ответить
Очередной дармоед. Сегодня писали СМИ, что БЭБ заявило, что использовало все деньги на год и просит еще в Правительства. Наработались
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16.08.2023 22:25 Ответить
 
 