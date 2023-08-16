Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России
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Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций, целью которого является предотвращение обхода санкций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Федеральный совет Швейцарии.
"Это объединяет Швейцарию с ЕС, который принял эти меры в рамках своего одиннадцатого пакета санкций. Новые меры вступают в силу в 18:00, 16 августа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 28 июня в санкционный список уже было добавлено более ста дополнительных физических и юридических лиц.
Федеральный департамент экономики, образования и исследований ранее ввел санкции в отношении более ста физических и юридических лиц.
Основной целью этих последних мер является эффективное предотвращение и прекращение обхода санкций в третьих странах и третьими странами.
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