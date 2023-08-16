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Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

санкції

Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций, целью которого является предотвращение обхода санкций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Федеральный совет Швейцарии.

"Это объединяет Швейцарию с ЕС, который принял эти меры в рамках своего одиннадцатого пакета санкций. Новые меры вступают в силу в 18:00, 16 августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 июня в санкционный список уже было добавлено более ста дополнительных физических и юридических лиц.

Федеральный департамент экономики, образования и исследований ранее ввел санкции в отношении более ста физических и юридических лиц.

Основной целью этих последних мер является эффективное предотвращение и прекращение обхода санкций в третьих странах и третьими странами.

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І сміх і гріх...навіть дозвіл(!) на постачання *********** для Гепардів не дали...які там санкції...
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16.08.2023 17:16 Ответить
How about the one page sanctions document with one page sentence - "Russia must not be dealt with under any circumstances"?
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16.08.2023 17:32 Ответить
ABBA: money money money
fu@king russian`s terrorist money... and oil
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16.08.2023 18:08 Ответить
Все ваши санкции ***** до лампочки.
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16.08.2023 18:31 Ответить
Що 11й пакет, що 225й. лаптєрейх торгував нафтою, і торгуватиме надалі, а ви купуватимете її через фірми-прокладки, хитрожопих грецьких власників танкерів. Це ж стосується компонентів для виготовлення зброї. В залишках ракет Х-101 виявлених у місцях останніх ракетних ударів рашистів, знайдено електронні компоненти європейських і американських фірм. Ракети виготовлені в квітні 2023 року. І не траби травити байки про товарні запаси, інертність ринку та ін
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16.08.2023 18:52 Ответить
 
 