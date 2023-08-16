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Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

санкції

Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій, метою якого є запобігання обходу санкцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Федеральну раду Швейцарії.

"Це об'єднує Швейцарію з ЄС, який ухвалив ці заходи в рамках свого одинадцятого пакета санкцій. Нові заходи набувають чинності о 18:00 середи, 16 серпня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 28 червня до санкційного списку вже було додано понад сто додаткових фізичних і юридичних осіб.

Федеральний департамент економіки, освіти і досліджень раніше  запровадив санкції щодо ще понад ста фізичних і юридичних осіб.

Основною метою цих останніх заходів є ефективне запобігання та припинення обходу санкцій у третіх країнах і третіми країнами.

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І сміх і гріх...навіть дозвіл(!) на постачання *********** для Гепардів не дали...які там санкції...
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16.08.2023 17:16 Відповісти
How about the one page sanctions document with one page sentence - "Russia must not be dealt with under any circumstances"?
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16.08.2023 17:32 Відповісти
ABBA: money money money
fu@king russian`s terrorist money... and oil
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16.08.2023 18:08 Відповісти
Все ваши санкции ***** до лампочки.
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16.08.2023 18:31 Відповісти
Що 11й пакет, що 225й. лаптєрейх торгував нафтою, і торгуватиме надалі, а ви купуватимете її через фірми-прокладки, хитрожопих грецьких власників танкерів. Це ж стосується компонентів для виготовлення зброї. В залишках ракет Х-101 виявлених у місцях останніх ракетних ударів рашистів, знайдено електронні компоненти європейських і американських фірм. Ракети виготовлені в квітні 2023 року. І не траби травити байки про товарні запаси, інертність ринку та ін
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16.08.2023 18:52 Відповісти
 
 