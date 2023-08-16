Украина угрожает теневому флоту РФ в Черном море, - Politico
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Как пишет издание Politico, поскольку Турция не проверяет корабли, которые могут тайно обслуживать российские вооруженные силы, Украина самостоятельно начала бороться с РФ в Черном море.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По данным издания, Турция не проверяет корабли, обслуживающие армию РФ. Кроме того, несмотря на членство в НАТО, Турция отказалась вводить санкции против Москвы. При этом, чтобы оградить себя от последствий конфликта, Анкара поддержала зерновую сделку при посредничестве ООН.
"Турецкое правительство получило компенсацию за конфликт. Они содействовали поставкам украденного зерна из Украины, и позаботились о том, чтобы сохранить хорошие отношения с Москвой, а также с Киевом. Но крах зерновой сделки показывает пределы, в которых Анкара может оказывать влияние на Черное море", - сказал Politico профессор Школы последипломного образования военно-морского флота США Райан Гингерас.
Поэтому Украина открыла морской фронт и явно намерена самостоятельно справиться с угрозой, которую представляет для себя Россия на море, указывает издание: на прошлой неделе Киев объявил воды вокруг российских черноморских портов опасными, и предупредил, что все корабли будут считаться военными целями.
"За несколько часов до этого украинские вооруженные силы сбили российский танкер "Сиг", который перевозил 43 123 барреля мазута. Эта цель была самой замечательной - ведь корабль уже более полувека помогает российским вооруженным силам. Удар по "Сигу", секретному вспомогательному судну ВМФ России, наносит удар по российской логистике в Сирии, наносит ущерб прибылям связанных с Кремлем элит, зарабатывающих деньги на этой торговле, и сокращает средства, используемые для оплаты своих частные военные", - подчеркивает Politico.
Как известно, Украина совершила атаку на российский корабль "Оленегорский горняк" в крупнейшем торговом порту РФ в Новороссийске. Несколько позже стало также известно об ударе Украины по танкеру SIG, который доставлял горючее российским группировкам в Украине и Сирии. После этого Украина официально сообщила, что 6 крупнейших портов РФ - Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань - опасны для судоходства.
В свою очередь военные эксперты заявили, что атаками на корабли Украина доказала России, что блокировка портов возможна с двух сторон, и поставила агрессору ультиматум: либо Черное море будет разблокировано для всех гражданских грузов Украины и России, либо плавать в нем не будет никто. Это дает Украине мощный рычаг для разблокировки портов для всех видов продукции.
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то на чию користь буде ціна на збіжжя? 😂
із нашою блокадою Чорного моря "грузопоток" через Балтику зросте рівно удвічи !
уряяяя !!!!
а у Ботнічєском залівє станеться железний запор із корит 😂
Втрата 30% морської торгівлі для рашки означає капець 😂
Ми то вже втратили, і нічєво, не кашляємо, бо є "сухі порти" вздовж всього західного кордону. А у рашки їх немає, у них - "вся жизнь впЄрді.." 😂
А будуть вийожуватись, так і Балтику зачинимо, як оті потоки 😂
Наша жорстка блокада на Чорному морі, нажаль, неможлива.... 😕
Нічого чекати
Зеля каже нам треба те і те. Але він жодного разу не сказав де його взяти. Фактично він поставляє солдатів, а зброю дає захід.
а виробляти власну зброю - зі сторони "зелені" - тільки розкрадання та саботаж
в них не стоїть за мету - перемога України - вони на росію працюють, і на свою "кишеню"
Що - гроші ? Зброя ?
Життя ? Да, оце наше.
Це значно білший і дорожчий гемор,ніж "вальнути"!
Ці слова гріють душу. Тільки питання: чому після "сігу" немає нових атак на тіньовий флот рф? Тільки відосики про дрони.
Скоріше за все в нас немає більше дронів + рашисти завжди вносять контрміри.
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