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Украина угрожает теневому флоту РФ в Черном море, - Politico

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

горняк,сіг

Как пишет издание Politico, поскольку Турция не проверяет корабли, которые могут тайно обслуживать российские вооруженные силы, Украина самостоятельно начала бороться с РФ в Черном море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным издания, Турция не проверяет корабли, обслуживающие армию РФ. Кроме того, несмотря на членство в НАТО, Турция отказалась вводить санкции против Москвы. При этом, чтобы оградить себя от последствий конфликта, Анкара поддержала зерновую сделку при посредничестве ООН.

"Турецкое правительство получило компенсацию за конфликт. Они содействовали поставкам украденного зерна из Украины, и позаботились о том, чтобы сохранить хорошие отношения с Москвой, а также с Киевом. Но крах зерновой сделки показывает пределы, в которых Анкара может оказывать влияние на Черное море", - сказал Politico профессор Школы последипломного образования военно-морского флота США Райан Гингерас.

Поэтому Украина открыла морской фронт и явно намерена самостоятельно справиться с угрозой, которую представляет для себя Россия на море, указывает издание: на прошлой неделе Киев объявил воды вокруг российских черноморских портов опасными, и предупредил, что все корабли будут считаться военными целями.

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"За несколько часов до этого украинские вооруженные силы сбили российский танкер "Сиг", который перевозил 43 123 барреля мазута. Эта цель была самой замечательной - ведь корабль уже более полувека помогает российским вооруженным силам. Удар по "Сигу", секретному вспомогательному судну ВМФ России, наносит удар по российской логистике в Сирии, наносит ущерб прибылям связанных с Кремлем элит, зарабатывающих деньги на этой торговле, и сокращает средства, используемые для оплаты своих частные военные", - подчеркивает Politico.

Как известно, Украина совершила атаку на российский корабль "Оленегорский горняк" в крупнейшем торговом порту РФ в Новороссийске. Несколько позже стало также известно об ударе Украины по танкеру SIG, который доставлял горючее российским группировкам в Украине и Сирии. После этого Украина официально сообщила, что 6 крупнейших портов РФ - Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань - опасны для судоходства.

В свою очередь военные эксперты заявили, что атаками на корабли Украина доказала России, что блокировка портов возможна с двух сторон, и поставила агрессору ультиматум: либо Черное море будет разблокировано для всех гражданских грузов Украины и России, либо плавать в нем не будет никто. Это дает Украине мощный рычаг для разблокировки портов для всех видов продукции.
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Топ комментарии
+10
Бог в поміч возити зерно і нафту через Балтику, в ще краще через порт Находка! 😂

то на чию користь буде ціна на збіжжя? 😂
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16.08.2023 18:47
+10
із ЗЄльоними кретинами і ніякого буйла не треба - доконають Україну, уроди !
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16.08.2023 19:08
+6
От ви спитали.
Зеля каже нам треба те і те. Але він жодного разу не сказав де його взяти. Фактично він поставляє солдатів, а зброю дає захід.
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16.08.2023 18:58
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Бог в поміч возити зерно і нафту через Балтику, в ще краще через порт Находка! 😂

то на чию користь буде ціна на збіжжя? 😂
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16.08.2023 18:47 Ответить
так і я про те ж саме!
із нашою блокадою Чорного моря "грузопоток" через Балтику зросте рівно удвічи !
уряяяя !!!!
а у Ботнічєском залівє станеться железний запор із корит 😂
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16.08.2023 19:04 Ответить
Вы шутник, батенька!
Втрата 30% морської торгівлі для рашки означає капець 😂
Ми то вже втратили, і нічєво, не кашляємо, бо є "сухі порти" вздовж всього західного кордону. А у рашки їх немає, у них - "вся жизнь впЄрді.." 😂

А будуть вийожуватись, так і Балтику зачинимо, як оті потоки 😂
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16.08.2023 20:20 Ответить
річ не в кількості морів а в неспівставності наших і кацапських можливостей....
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16.08.2023 18:49 Ответить
Раша - "велика" морська територія! Після того,як лапті викопали море Лаптевих,мають кордон з декількома морями і двома океанами!
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16.08.2023 19:17 Ответить
Головне, щоб рівень стурбовації партнерів не завадив. Бо вони, щось надто турбуються про колір свого паркана, поки в сусідів хата горить...
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16.08.2023 18:44 Ответить
Їхня стурбованість це їх гаманець.
Наша жорстка блокада на Чорному морі, нажаль, неможлива.... 😕
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16.08.2023 18:49 Ответить
досмотром рашиських корит займуться наші "морські бебики" 😂
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16.08.2023 18:44 Ответить
Валити там всіх, а не загрожувати.
Нічого чекати
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16.08.2023 18:45 Ответить
дрон морський малюк - найкраща перевірка. )
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16.08.2023 18:45 Ответить
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16.08.2023 18:50 Ответить
Чим будуть воювати "всі чоловіки"?
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16.08.2023 18:55 Ответить
От ви спитали.
Зеля каже нам треба те і те. Але він жодного разу не сказав де його взяти. Фактично він поставляє солдатів, а зброю дає захід.
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16.08.2023 18:58 Ответить
із ЗЄльоними кретинами і ніякого буйла не треба - доконають Україну, уроди !
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16.08.2023 19:08 Ответить
війна "м"ясом"? зброї дають "по чайній ложечці". без техніки, це не війна, а "утилізація"
а виробляти власну зброю - зі сторони "зелені" - тільки розкрадання та саботаж
в них не стоїть за мету - перемога України - вони на росію працюють, і на свою "кишеню"
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16.08.2023 21:46 Ответить
То ви відповісте який ресурс дає Україна у цій війні ?
Що - гроші ? Зброя ?
Життя ? Да, оце наше.
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17.08.2023 08:54 Ответить
ну я не знаю, чи чоловіки усі ти падли з ОП, слуг, воєнкоми і т. п.
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16.08.2023 20:34 Ответить
якщо потрібні будуть усі, то справи кепські, і мова йде не про волю,території, безпеку а про існування нації та просто громадян. У цьому випадку і лопата і цеглина зброя ((
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17.08.2023 12:21 Ответить
Перед зустріччю буйла з пердоганом не завадило б показово вальнути ще пару рашиських корит, щоб обидва пердогана були більш зговірливими 😂
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16.08.2023 18:54 Ответить
Не "вальнути",а перетворити на баржі,яки потребують термінової буксировки!
Це значно білший і дорожчий гемор,ніж "вальнути"!
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16.08.2023 19:23 Ответить
"Плавати ніхто не буде" (с) може й не буде, але ходити - це питання. Знову цензору тексти проти ночі школота пише..
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16.08.2023 19:08 Ответить
> "Україна загрожує тіньовому флоту РФ у Чорному морі"

Ці слова гріють душу. Тільки питання: чому після "сігу" немає нових атак на тіньовий флот рф? Тільки відосики про дрони.

Скоріше за все в нас немає більше дронів + рашисти завжди вносять контрміри.
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16.08.2023 19:42 Ответить
ще б пару кораблів підірвати,
закріпити свою позицію
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16.08.2023 20:31 Ответить
не загрожує, а бере своє
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16.08.2023 20:32 Ответить
Якщо все так просто то чому ми не атакуем кораблі носії ракет якими нас кожного дня обстрілюють ?
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16.08.2023 20:39 Ответить
Украина угражает а страны НАТО в Черном море сидят под карягой как обосраные всё боятся *****.
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16.08.2023 22:40 Ответить
 
 