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Україна загрожує тіньовому флоту РФ у Чорному морі, - Politico

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

горняк,сіг

Як пише видання Politico, оскільки Туреччина не перевіряє кораблі, які можуть таємно обслуговувати російські збройні сили, Україна самостійно почала боротися з РФ у Чорному морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними видання, Туреччина не перевіряє кораблі, які обслуговують армію РФ. Крім того, незважаючи на членство в НАТО, Туреччина відмовилася вводити санкції проти Москви. При цьому, щоб убезпечити себе від наслідків конфлікту, Анкара підтримала зернову угоду за посередництва ООН.

"Турецький уряд отримав компенсацію за конфлікт. Вони сприяли постачанню вкраденого зерна з України, і подбали про те, щоб зберегти добрі відносини з Москвою, а також із Києвом. Але крах зернової угоди показує межі, в яких Анкара може впливати на Чорне море" , - сказав Politico професор Школи післядипломної освіти військово-морського флоту США Райан Гінгерас.

Тому Україна відкрила морський фронт і явно має намір самостійно впоратися з загрозою, яку представляє Росія на морі, зазначає видання: минулого тижня Київ оголосив води навколо російських чорноморських портів небезпечними, і попередив, що всі кораблі вважатимуться за військові цілі.

"За кілька годин до цього українські збройні сили вразили російський танкер "Сіг", який перевозив 43 123 барелі мазуту. Ця ціль була найкращою - адже корабель вже понад півстоліття допомагає російським збройним силам. Удар по "Сігу", секретному допоміжному судну ВМФ Росії , завдає удару по російській логістиці в Сирії, завдає шкоди прибуткам пов'язаних з Кремлем еліт, які заробляють гроші на цій торгівлі, і скорочує кошти, які використовуються РФ для оплати своїх військових", - наголошує Politico.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кадри роботи морських дронів СБУ "SeaBaby". ЕКСКЛЮЗИВНЕ ВIДЕО

Як відомо, Україна здійснила атаку на російський корабель "Оленьогірський гірник" у найбільшому торговому порту РФ у Новоросійську. Дещо пізніше стало також відомо про удар України по танкеру SIG, який доставляв пальне російським угрупованням в Україні та Сирії. Після цього Україна офіційно повідомила, що 6 найбільших портів РФ – Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань – небезпечні для судноплавства.

Своєю чергою військові експерти заявили, що атаками на кораблі Україна довела Росії, що блокування портів можливе з двох сторін, і поставило агресору ультиматум: або Чорне море буде розблоковане для всіх цивільних вантажів України та Росії, або плавати в ньому ніхто не буде. Це дає Україні потужний важіль для розблокування портів всіх видів продукції.

Також дивіться: Пошкодження російського танкеру SIG після влучання українського морського дрону. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Бог в поміч возити зерно і нафту через Балтику, в ще краще через порт Находка! 😂

то на чию користь буде ціна на збіжжя? 😂
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16.08.2023 18:47
+10
із ЗЄльоними кретинами і ніякого буйла не треба - доконають Україну, уроди !
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16.08.2023 19:08
+6
От ви спитали.
Зеля каже нам треба те і те. Але він жодного разу не сказав де його взяти. Фактично він поставляє солдатів, а зброю дає захід.
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16.08.2023 18:58
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Бог в поміч возити зерно і нафту через Балтику, в ще краще через порт Находка! 😂

то на чию користь буде ціна на збіжжя? 😂
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16.08.2023 18:47 Відповісти
так і я про те ж саме!
із нашою блокадою Чорного моря "грузопоток" через Балтику зросте рівно удвічи !
уряяяя !!!!
а у Ботнічєском залівє станеться железний запор із корит 😂
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16.08.2023 19:04 Відповісти
Вы шутник, батенька!
Втрата 30% морської торгівлі для рашки означає капець 😂
Ми то вже втратили, і нічєво, не кашляємо, бо є "сухі порти" вздовж всього західного кордону. А у рашки їх немає, у них - "вся жизнь впЄрді.." 😂

А будуть вийожуватись, так і Балтику зачинимо, як оті потоки 😂
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16.08.2023 20:20 Відповісти
річ не в кількості морів а в неспівставності наших і кацапських можливостей....
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16.08.2023 18:49 Відповісти
Раша - "велика" морська територія! Після того,як лапті викопали море Лаптевих,мають кордон з декількома морями і двома океанами!
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16.08.2023 19:17 Відповісти
Головне, щоб рівень стурбовації партнерів не завадив. Бо вони, щось надто турбуються про колір свого паркана, поки в сусідів хата горить...
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16.08.2023 18:44 Відповісти
Їхня стурбованість це їх гаманець.
Наша жорстка блокада на Чорному морі, нажаль, неможлива.... 😕
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16.08.2023 18:49 Відповісти
досмотром рашиських корит займуться наші "морські бебики" 😂
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16.08.2023 18:44 Відповісти
Валити там всіх, а не загрожувати.
Нічого чекати
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16.08.2023 18:45 Відповісти
дрон морський малюк - найкраща перевірка. )
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16.08.2023 18:45 Відповісти
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16.08.2023 18:50 Відповісти
Чим будуть воювати "всі чоловіки"?
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16.08.2023 18:55 Відповісти
От ви спитали.
Зеля каже нам треба те і те. Але він жодного разу не сказав де його взяти. Фактично він поставляє солдатів, а зброю дає захід.
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16.08.2023 18:58 Відповісти
із ЗЄльоними кретинами і ніякого буйла не треба - доконають Україну, уроди !
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16.08.2023 19:08 Відповісти
війна "м"ясом"? зброї дають "по чайній ложечці". без техніки, це не війна, а "утилізація"
а виробляти власну зброю - зі сторони "зелені" - тільки розкрадання та саботаж
в них не стоїть за мету - перемога України - вони на росію працюють, і на свою "кишеню"
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16.08.2023 21:46 Відповісти
То ви відповісте який ресурс дає Україна у цій війні ?
Що - гроші ? Зброя ?
Життя ? Да, оце наше.
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17.08.2023 08:54 Відповісти
ну я не знаю, чи чоловіки усі ти падли з ОП, слуг, воєнкоми і т. п.
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16.08.2023 20:34 Відповісти
якщо потрібні будуть усі, то справи кепські, і мова йде не про волю,території, безпеку а про існування нації та просто громадян. У цьому випадку і лопата і цеглина зброя ((
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17.08.2023 12:21 Відповісти
Перед зустріччю буйла з пердоганом не завадило б показово вальнути ще пару рашиських корит, щоб обидва пердогана були більш зговірливими 😂
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16.08.2023 18:54 Відповісти
Не "вальнути",а перетворити на баржі,яки потребують термінової буксировки!
Це значно білший і дорожчий гемор,ніж "вальнути"!
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16.08.2023 19:23 Відповісти
"Плавати ніхто не буде" (с) може й не буде, але ходити - це питання. Знову цензору тексти проти ночі школота пише..
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16.08.2023 19:08 Відповісти
> "Україна загрожує тіньовому флоту РФ у Чорному морі"

Ці слова гріють душу. Тільки питання: чому після "сігу" немає нових атак на тіньовий флот рф? Тільки відосики про дрони.

Скоріше за все в нас немає більше дронів + рашисти завжди вносять контрміри.
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16.08.2023 19:42 Відповісти
ще б пару кораблів підірвати,
закріпити свою позицію
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16.08.2023 20:31 Відповісти
не загрожує, а бере своє
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16.08.2023 20:32 Відповісти
Якщо все так просто то чому ми не атакуем кораблі носії ракет якими нас кожного дня обстрілюють ?
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16.08.2023 20:39 Відповісти
Украина угражает а страны НАТО в Черном море сидят под карягой как обосраные всё боятся *****.
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16.08.2023 22:40 Відповісти
 
 