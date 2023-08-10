Пошкодження російського танкеру SIG після влучання українського морського дрону. ВIДЕО
У мережі з’явилося відео пробоїни в борту російського танкеру SIG після того, як в нього влучив український морський дрон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагадуємо, російський танкер "SIG" був атакований українським морським дроном ввечері 4 серпня у районі Керченської протоки.
Топ коментарі
+21 Igor Butenko #551248
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+19 Darnytsya Kyiv #574957
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+15 ВІКТОР #474355
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Чергу до «мацкви» та на концерти кабздона ВМС ЗСУ вам усім забезпечить, щоби ви іне сумнівалися.
Слава ВМС ЗСУ!
Ничего, это мы ещё не начинали. Далі буде, не маю сумнівів!
хотів побачіти
завжди брешуть