Пошкодження російського танкеру SIG після влучання українського морського дрону. ВIДЕО

У мережі з’явилося відео пробоїни в борту російського танкеру SIG після того, як в нього влучив український морський дрон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадуємо, російський танкер "SIG" був атакований українським морським дроном ввечері 4 серпня у районі Керченської протоки.

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