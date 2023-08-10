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Пошкодження російського танкеру SIG після влучання українського морського дрону. ВIДЕО

У мережі з’явилося відео пробоїни в борту російського танкеру SIG після того, як в нього влучив український морський дрон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадуємо, російський танкер "SIG" був атакований українським морським дроном ввечері 4 серпня у районі Керченської протоки.

Також читайте: Удар по російському танкеру SIG - спецоперація СБУ та ВМС, - джерело

Автор: 

корабель (1612) дрони (4699)


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Топ коментарі
+21
NO SMOKING это пять !
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10.08.2023 22:26
+19
Капут тобі SIG! Як і усім рашистським коритам!
Чергу до «мацкви» та на концерти кабздона ВМС ЗСУ вам усім забезпечить, щоби ви іне сумнівалися.
Слава ВМС ЗСУ!
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10.08.2023 22:25
+15
Оо. *******!!!
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10.08.2023 22:25
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Оо. *******!!!
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10.08.2023 22:25 Відповісти
Ага. Теперь он может быть рыболовецким судном, бортом зачерпывать рыбу прямо в трюм
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10.08.2023 23:55 Відповісти
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11.08.2023 01:27 Відповісти
Капут тобі SIG! Як і усім рашистським коритам!
Чергу до «мацкви» та на концерти кабздона ВМС ЗСУ вам усім забезпечить, щоби ви іне сумнівалися.
Слава ВМС ЗСУ!
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10.08.2023 22:25 Відповісти
добавить би нада...
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10.08.2023 22:25 Відповісти
і втопити падлу
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11.08.2023 07:15 Відповісти
NO SMOKING это пять !
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10.08.2023 22:26 Відповісти
А нек"й курить.
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12.08.2023 01:50 Відповісти
Прозорий натяк: а що буде, як така каністра буде повна?
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10.08.2023 22:27 Відповісти
Будет просто большой пожар. А вот если бы дрон попал не в машинное отделение, а в ПУСТУЮ цистерну танкера, был бы бАААлшой бабах.
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10.08.2023 22:39 Відповісти
И два буксира потому что корыто полностью потеряло не только ход, но и управление.
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10.08.2023 22:31 Відповісти
Дрончик цьомнув кацапа.
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10.08.2023 22:32 Відповісти
бункерний обісрався ще раз, світ побачив другу бутафорну армію у всій красі ...
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10.08.2023 22:36 Відповісти
Пусть "мангалом" залатают, и уплывают за "маZZквой"
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10.08.2023 22:38 Відповісти
Хлебнул украинской морской водицы)) Жаль, что не так, как морячки с крейсера "Масква".
Ничего, это мы ещё не начинали. Далі буде, не маю сумнівів!
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10.08.2023 23:01 Відповісти
а обіцяли пластирем заклеїти..
хотів побачіти
завжди брешуть
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10.08.2023 23:42 Відповісти
Думаю там не було 450 кг вибухівки.
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10.08.2023 23:59 Відповісти
сумнівно, що це взагалі був тринітротолуол
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11.08.2023 00:25 Відповісти
24 кг тола на мерзлой земле оставляет лунку 1х1 м и глубиной 0,5 м, если закопать вынесет много, было там 450, но нужно знать как заряд закладывать.
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11.08.2023 00:52 Відповісти
Ви погляньте без емоцій на той "дрон" - він якщо й не потоне під вагою 450 кг, так і рухатися з притомною швидкістю не зможе
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11.08.2023 01:28 Відповісти
В нем 2 куба минимум больше 2 тонн.
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11.08.2023 10:23 Відповісти
Ну не же 2 кг.
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11.08.2023 10:35 Відповісти
Как он может плавать с такой дыркой. И что было бы если танкер не был пустой.
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11.08.2023 00:48 Відповісти
повні танкери ламаються
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11.08.2023 07:21 Відповісти
А аквадрон виявився сильним,пробоїна зачьотна.
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11.08.2023 05:30 Відповісти
аквабандердрон
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11.08.2023 07:17 Відповісти
Что-то не похоже на взрыв 450 кг взрывчатки ! Это же же не бронированный линкор , а жестянка , поэтому от 450 кг взрывчатки его должно было расколоть пополам или перевернуть , тем более он пустой был...
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11.08.2023 07:37 Відповісти
Гарна дірка
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11.08.2023 09:17 Відповісти
Задумка відмінна виконання не задовільно((( Очевидно що одного дрона недостатньо щоб утопити навіть цивільне судно. І при цьому очевидно що наші не здатні в силу якихось причин на атаки більшою кількістю дронів, в решті решт кацапи винайдуть протидію цим дронам і на цьому все закінчиться, а це мало чи не єдина наша дієва зброя на морі..
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11.08.2023 10:39 Відповісти
Лайк и репост!
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11.08.2023 11:54 Відповісти
 
 