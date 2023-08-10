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Повреждение российского танкера SIG после попадания украинского морского дрона. ВИДЕО

В сети появилось видео пробоины в борту российского танкера SIG после того, как в него попал украинский морской дрон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напоминаем, российский танкер "SIG" был атакован украинским морским дроном вечером 4 августа в районе Керченского пролива.

Смотрите также: Дрон-камикадзе ударил по катеру с россиянами в Херсонской области. ВИДЕО

Автор: 

корабль (2041) дроны (3917)


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Топ комментарии
+21
NO SMOKING это пять !
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10.08.2023 22:26
+19
Капут тобі SIG! Як і усім рашистським коритам!
Чергу до «мацкви» та на концерти кабздона ВМС ЗСУ вам усім забезпечить, щоби ви іне сумнівалися.
Слава ВМС ЗСУ!
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10.08.2023 22:25
+15
Оо. *******!!!
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10.08.2023 22:25
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Оо. *******!!!
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10.08.2023 22:25 Ответить
Ага. Теперь он может быть рыболовецким судном, бортом зачерпывать рыбу прямо в трюм
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10.08.2023 23:55 Ответить
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11.08.2023 01:27 Ответить
Капут тобі SIG! Як і усім рашистським коритам!
Чергу до «мацкви» та на концерти кабздона ВМС ЗСУ вам усім забезпечить, щоби ви іне сумнівалися.
Слава ВМС ЗСУ!
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10.08.2023 22:25 Ответить
добавить би нада...
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10.08.2023 22:25 Ответить
і втопити падлу
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11.08.2023 07:15 Ответить
NO SMOKING это пять !
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10.08.2023 22:26 Ответить
А нек"й курить.
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12.08.2023 01:50 Ответить
Прозорий натяк: а що буде, як така каністра буде повна?
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10.08.2023 22:27 Ответить
Будет просто большой пожар. А вот если бы дрон попал не в машинное отделение, а в ПУСТУЮ цистерну танкера, был бы бАААлшой бабах.
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10.08.2023 22:39 Ответить
И два буксира потому что корыто полностью потеряло не только ход, но и управление.
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10.08.2023 22:31 Ответить
Дрончик цьомнув кацапа.
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10.08.2023 22:32 Ответить
бункерний обісрався ще раз, світ побачив другу бутафорну армію у всій красі ...
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10.08.2023 22:36 Ответить
Пусть "мангалом" залатают, и уплывают за "маZZквой"
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10.08.2023 22:38 Ответить
Хлебнул украинской морской водицы)) Жаль, что не так, как морячки с крейсера "Масква".
Ничего, это мы ещё не начинали. Далі буде, не маю сумнівів!
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10.08.2023 23:01 Ответить
а обіцяли пластирем заклеїти..
хотів побачіти
завжди брешуть
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10.08.2023 23:42 Ответить
Думаю там не було 450 кг вибухівки.
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10.08.2023 23:59 Ответить
сумнівно, що це взагалі був тринітротолуол
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11.08.2023 00:25 Ответить
24 кг тола на мерзлой земле оставляет лунку 1х1 м и глубиной 0,5 м, если закопать вынесет много, было там 450, но нужно знать как заряд закладывать.
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11.08.2023 00:52 Ответить
Ви погляньте без емоцій на той "дрон" - він якщо й не потоне під вагою 450 кг, так і рухатися з притомною швидкістю не зможе
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11.08.2023 01:28 Ответить
В нем 2 куба минимум больше 2 тонн.
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11.08.2023 10:23 Ответить
Ну не же 2 кг.
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11.08.2023 10:35 Ответить
Как он может плавать с такой дыркой. И что было бы если танкер не был пустой.
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11.08.2023 00:48 Ответить
повні танкери ламаються
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11.08.2023 07:21 Ответить
А аквадрон виявився сильним,пробоїна зачьотна.
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11.08.2023 05:30 Ответить
аквабандердрон
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11.08.2023 07:17 Ответить
Что-то не похоже на взрыв 450 кг взрывчатки ! Это же же не бронированный линкор , а жестянка , поэтому от 450 кг взрывчатки его должно было расколоть пополам или перевернуть , тем более он пустой был...
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11.08.2023 07:37 Ответить
Гарна дірка
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11.08.2023 09:17 Ответить
Задумка відмінна виконання не задовільно((( Очевидно що одного дрона недостатньо щоб утопити навіть цивільне судно. І при цьому очевидно що наші не здатні в силу якихось причин на атаки більшою кількістю дронів, в решті решт кацапи винайдуть протидію цим дронам і на цьому все закінчиться, а це мало чи не єдина наша дієва зброя на морі..
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11.08.2023 10:39 Ответить
Лайк и репост!
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11.08.2023 11:54 Ответить
 
 