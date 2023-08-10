Повреждение российского танкера SIG после попадания украинского морского дрона. ВИДЕО
В сети появилось видео пробоины в борту российского танкера SIG после того, как в него попал украинский морской дрон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напоминаем, российский танкер "SIG" был атакован украинским морским дроном вечером 4 августа в районе Керченского пролива.
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+21 Igor Butenko #551248
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+19 Darnytsya Kyiv #574957
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+15 ВІКТОР #474355
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Чергу до «мацкви» та на концерти кабздона ВМС ЗСУ вам усім забезпечить, щоби ви іне сумнівалися.
Слава ВМС ЗСУ!
Ничего, это мы ещё не начинали. Далі буде, не маю сумнівів!
хотів побачіти
завжди брешуть