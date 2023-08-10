Повреждение российского танкера SIG после попадания украинского морского дрона. ВИДЕО

В сети появилось видео пробоины в борту российского танкера SIG после того, как в него попал украинский морской дрон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напоминаем, российский танкер "SIG" был атакован украинским морским дроном вечером 4 августа в районе Керченского пролива.

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