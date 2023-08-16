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Новости За рубежом
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Беларусь (7522) ЧВК Вагнера (1281)

В госреестре юридических лиц Беларуси появилась "Группа Вагнер"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

вагнер,пвк

В государственном реестре юридических лиц Беларуси появилась компания под названием "Группа Вагнер".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные СМИ.

Она зарегистрирована как образовательная организация. Ее адрес совпадает с вероятным местоположением в Беларуси наемников российского ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Выписку из реестра приводит издание "Ротонда". Согласно ей, общество с ограниченной ответственностью "Группа Вагнер" было зарегистрировано 4 августа в райисполкоме Осиповичского района Могилевской области.

Основной и единственной деятельностью компании заявлена образовательная. В реестре такая деятельность проходит под кодом 85590. Под этот код, уточняет "Ротонда", подпадают учебные центры с коррекционными курсами, курсы повышения квалификации, обучение иностранным языкам, компьютерные курсы, курсы выживания, религиозное обучение, обучение ораторскому искусству и быстрому чтению.

После попытки мятежа ЧВК "Вагнер" 23-24 июня основатель ЧВК Евгений Пригожин и Александр Лукашенко заявили, что "вагнеровцы" передислоцируются в Беларусь. По многочисленным сообщениям СМИ, для них разбит палаточный лагерь именно в Осиповичском районе, рядом с уже существующей воинской частью. По данным мониторинговой группы "Білоруський гаюн", отслеживающей военную деятельность в стране, туда уже приехали по меньшей мере 11 колонн наемников с военной техникой. Белорусские власти заявляли, что "вагнеровцы" будут заниматься обучением военнослужащих.

Сам Евгений Пригожин зарегистрировал в Беларуси собственное юрлицо, заявленное как компания по управлению имуществом.

Приезд ЧВК "Вагнер" в Беларусь вызвал беспокойство Польши, Латвии и Литвы, граничащих с Беларусью и рассматривающих это как угрозу военного вторжения или диверсий на их территориях.

Читайте также: Беларусь может финансировать ЧВК "Вагнер", - британская разведка
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Топ комментарии
+4
наконец-то. Ждём похода на Минск.
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16.08.2023 18:48
+3
Польща, поляки , на відміну від зе-влади, в дупу )(уйлу вирішили не дивитися, гроші в асфальт також не вкладають - озброюються до зубів ...
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16.08.2023 18:57
+3
Білоруси не тільки тупі, а ще й дебіли.
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16.08.2023 19:11
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наконец-то. Ждём похода на Минск.
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16.08.2023 18:48 Ответить
пepдагоги тюpeмного свiтy,****.Мoжуть пiти на Мiнськ,а мoжуть знову на Москву,i цьoго разу дiйдуть до кiнця
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16.08.2023 19:16 Ответить
Ну 2 роки назад не озброювались. Зараз усі вумні, як вутки.
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16.08.2023 19:12 Ответить
В нас і далі асфальт кладуть чи ложать. Так і не дійшло.
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16.08.2023 19:20 Ответить
Ложать буй. Кладуть кучку під кущем.
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17.08.2023 06:00 Ответить
Білоруси не тільки тупі, а ще й дебіли.
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16.08.2023 19:11 Ответить
Таак іде поступове поглинання бульбашії до кінця. Лишилося прибрати ''бацьку'' і на державі можна ставити остаточно жирний хрест!
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16.08.2023 19:17 Ответить
Это верно. Минский федеральный округ. Этим приобретением путлер своих рашистов обрадует так, что они забудут бегство рашистских войск из Украины.
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16.08.2023 19:31 Ответить
Наступним буде «Трупи Вагнера».
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16.08.2023 19:36 Ответить
лукашко стає дідуганом. Почалось. МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ. Довбойб забув, що вагнер оголошено міжнародною теророрганізацією. Чого Європа тягне з санкціями на цього маразматика ?
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16.08.2023 20:29 Ответить
 
 