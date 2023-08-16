В госреестре юридических лиц Беларуси появилась "Группа Вагнер"

В государственном реестре юридических лиц Беларуси появилась компания под названием "Группа Вагнер".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные СМИ.

Она зарегистрирована как образовательная организация. Ее адрес совпадает с вероятным местоположением в Беларуси наемников российского ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Выписку из реестра приводит издание "Ротонда". Согласно ей, общество с ограниченной ответственностью "Группа Вагнер" было зарегистрировано 4 августа в райисполкоме Осиповичского района Могилевской области.

Основной и единственной деятельностью компании заявлена образовательная. В реестре такая деятельность проходит под кодом 85590. Под этот код, уточняет "Ротонда", подпадают учебные центры с коррекционными курсами, курсы повышения квалификации, обучение иностранным языкам, компьютерные курсы, курсы выживания, религиозное обучение, обучение ораторскому искусству и быстрому чтению.

После попытки мятежа ЧВК "Вагнер" 23-24 июня основатель ЧВК Евгений Пригожин и Александр Лукашенко заявили, что "вагнеровцы" передислоцируются в Беларусь. По многочисленным сообщениям СМИ, для них разбит палаточный лагерь именно в Осиповичском районе, рядом с уже существующей воинской частью. По данным мониторинговой группы "Білоруський гаюн", отслеживающей военную деятельность в стране, туда уже приехали по меньшей мере 11 колонн наемников с военной техникой. Белорусские власти заявляли, что "вагнеровцы" будут заниматься обучением военнослужащих.

Сам Евгений Пригожин зарегистрировал в Беларуси собственное юрлицо, заявленное как компания по управлению имуществом.

Приезд ЧВК "Вагнер" в Беларусь вызвал беспокойство Польши, Латвии и Литвы, граничащих с Беларусью и рассматривающих это как угрозу военного вторжения или диверсий на их территориях.

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