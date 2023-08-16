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Новини За кордоном
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Білорусь (5966) ПВК "Вагнер" (1476)

У держреєстрі юридичних осіб Білорусі з’явилася "Група Вагнер"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

вагнер,пвк

У державному реєстрі юридичних осіб Білорусі з’явилася компанія під назвою "Група Вагнер".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на місцеві ЗМІ.

Вона зареєстрована як освітня організація. Її адреса збігається з ймовірним місцем розташування у Білорусі найманців російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Витяг із реєстру наводить видання "Ротонда". Згідно з ним, товариство з обмеженою відповідальністю "Група Вагнер" було зареєстровано 4 серпня у райвиконкомі Осиповицького району Могилівської області.

Основною та єдиною діяльністю компанії заявлена освітня. У реєстрі така діяльність проходить під кодом 85590. Під цей код, уточнює "Ротонда", підпадають навчальні центри з корекційними курсами, курси з підвищення кваліфікації, навчання іноземних мов, комп’ютерні курси, курси виживання, релігійне навчання, навчання ораторському мистецтву та швидкому читанню.

Після спроби заколоту ПВК "Вагнер" 23-24 червня засновник ПВК Євген Пригожин та Олександр Лукашенко заявили, що "вагнерівці" передислокуються до Білорусі. За численними повідомленнями ЗМІ, для них розбито наметовий табір саме в Осиповицькому районі, поряд із вже існуючою військовою частиною. За даними моніторингової групи "Білоруський гаюн", яка відстежує військову діяльність у країні, туди вже приїхали щонайменше 11 колон найманців із військовою технікою. Білоруська влада заявляла, що "вагнерівці" займатимуться навчанням військовослужбовців.

Сам Євген Пригожин зареєстрував у Білорусі власну юрособу, заявлену як компанію з управління майном.

Приїзд ПВК "Вагнер" до Білорусі викликав занепокоєння Польщі, Латвії та Литви, які межують з Білоруссю і розглядають це як загрозу військового вторгнення або диверсій на їхніх територіях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь може фінансувати ПВК "Вагнер", - британська розвідка

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+4
наконец-то. Ждём похода на Минск.
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16.08.2023 18:48
+3
Польща, поляки , на відміну від зе-влади, в дупу )(уйлу вирішили не дивитися, гроші в асфальт також не вкладають - озброюються до зубів ...
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16.08.2023 18:57
+3
Білоруси не тільки тупі, а ще й дебіли.
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16.08.2023 19:11
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наконец-то. Ждём похода на Минск.
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16.08.2023 18:48 Відповісти
пepдагоги тюpeмного свiтy,****.Мoжуть пiти на Мiнськ,а мoжуть знову на Москву,i цьoго разу дiйдуть до кiнця
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16.08.2023 19:16 Відповісти
Ну 2 роки назад не озброювались. Зараз усі вумні, як вутки.
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16.08.2023 19:12 Відповісти
В нас і далі асфальт кладуть чи ложать. Так і не дійшло.
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16.08.2023 19:20 Відповісти
Ложать буй. Кладуть кучку під кущем.
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17.08.2023 06:00 Відповісти
Білоруси не тільки тупі, а ще й дебіли.
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16.08.2023 19:11 Відповісти
Таак іде поступове поглинання бульбашії до кінця. Лишилося прибрати ''бацьку'' і на державі можна ставити остаточно жирний хрест!
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16.08.2023 19:17 Відповісти
Это верно. Минский федеральный округ. Этим приобретением путлер своих рашистов обрадует так, что они забудут бегство рашистских войск из Украины.
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16.08.2023 19:31 Відповісти
Наступним буде «Трупи Вагнера».
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16.08.2023 19:36 Відповісти
лукашко стає дідуганом. Почалось. МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ. Довбойб забув, що вагнер оголошено міжнародною теророрганізацією. Чого Європа тягне з санкціями на цього маразматика ?
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16.08.2023 20:29 Відповісти
 
 