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Ривненщина (1139) ПЦУ (773)

Еще две религиозные общины на Ривненщине перешли в ПЦУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

пцу

Религиозные общины сел Деревянное и Курганы на Ривненщине вышли из-под юрисдикции Московского патриархата и присоединились к Православной Церкви Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ривненской епархии ПЦУ.

Как отмечается, в двух общинах "Религиозной общине Украинской Православной Церкви с. Деревянное" и "Религиозной общине Свято-Покровского прихода Сарненской епархии Украинской Православной Церкви с. Курганы" состоялось общее собрание, которое было созвано в соответствии с требованиями Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" и прошли с соблюдением норм действующего законодательства.

На собрании члены религиозных общин единогласно приняли решение изменить подчинение по каноническим и организационным вопросам религиозных общин на подчинение Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) путем внесения соответствующих изменений в Уставы религиозных общин.

Таким образом, религиозные общины села Деревянное и села Курганы вышли из-под юрисдикции московского патриархата и присоединились к Православной Церкви Украины.

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Топ комментарии
+12
це звичайно добре !!! але процес переходу занадто повільний ...
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16.08.2023 18:58
+9
ну так, ви апсолютно праві !!! грати, сраною мітлою, з України цю кацапську фсб/кгб секту імені тогваріща сталіна !!!

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16.08.2023 19:07
+7
Дійсно , щось дуже повільно віряни роздупляються і це при тому ,
що кожного дня кацапи гатять по нам ракетами 😠
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16.08.2023 19:03
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це звичайно добре !!! але процес переходу занадто повільний ...
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16.08.2023 18:58 Ответить
Немає нічого доброго в сектантах.
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16.08.2023 19:05 Ответить
ну так, ви апсолютно праві !!! грати, сраною мітлою, з України цю кацапську фсб/кгб секту імені тогваріща сталіна !!!

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16.08.2023 19:07 Ответить
Дійсно , щось дуже повільно віряни роздупляються і це при тому ,
що кожного дня кацапи гатять по нам ракетами 😠
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16.08.2023 19:03 Ответить
Я в цю ситуацію охарартеризував двома словами- Це *******.
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16.08.2023 19:39 Ответить
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16.08.2023 19:11 Ответить
Если бы Архистратиг Михаил увидел, что у кирюхи изображено на голове, он бы наверное в другую организацию перешел.
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16.08.2023 19:28 Ответить
На сьогодні в нас Архистратиг Залужний.
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16.08.2023 19:29 Ответить
Так полішуки затуркані, ТБ бульбашівське дивляться, інтернет не тягне. Слухають кацапських попів. Тому і гальмують. Ще раніше читав що в селі Нуйно перейшли в ПЦУ то потім захотіли повернутися до кацапської церкви. Чим те все закінчилося незнаю.
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16.08.2023 19:13 Ответить
Переходитимуть ще років 150... ******* люди в нас фсбешних попів.
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16.08.2023 19:15 Ответить
то зібрання таких клінічних уіпанів... вони - пуп Землі, пісюн галактики...
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16.08.2023 20:05 Ответить
Та цією сранню переповнена вся Україна !
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16.08.2023 19:25 Ответить
Геть московське попівство!
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16.08.2023 19:55 Ответить
Цей дощ надовго...
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16.08.2023 21:29 Ответить
 
 