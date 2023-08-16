Еще две религиозные общины на Ривненщине перешли в ПЦУ
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Религиозные общины сел Деревянное и Курганы на Ривненщине вышли из-под юрисдикции Московского патриархата и присоединились к Православной Церкви Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ривненской епархии ПЦУ.
Как отмечается, в двух общинах "Религиозной общине Украинской Православной Церкви с. Деревянное" и "Религиозной общине Свято-Покровского прихода Сарненской епархии Украинской Православной Церкви с. Курганы" состоялось общее собрание, которое было созвано в соответствии с требованиями Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" и прошли с соблюдением норм действующего законодательства.
На собрании члены религиозных общин единогласно приняли решение изменить подчинение по каноническим и организационным вопросам религиозных общин на подчинение Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) путем внесения соответствующих изменений в Уставы религиозных общин.
Таким образом, религиозные общины села Деревянное и села Курганы вышли из-под юрисдикции московского патриархата и присоединились к Православной Церкви Украины.
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що кожного дня кацапи гатять по нам ракетами 😠