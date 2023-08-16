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Рівненщина (908) ПЦУ (778)

Ще дві релігійні громади на Рівненщині перешли до ПЦУ

Новини Цензор.НЕТ Події

пцу

Релігійні громади сіл Дерев’яне та Кургани на Рівненщині вийшли з-під юрисдикції Московського патріархату та приєдналися до Православної Церкви України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рівненської єпархії ПЦУ.

Як зазначається, у двох громадах "Релігійній громаді Української Православної Церкви с. Дерев’яне" та "Релігійній громаді Свято-Покровської парафії Сарненської єпархії Української Православної Церкви с. Кургани" відбулися загальні збори, які були скликані відповідно до вимог Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", та пройшли з дотриманням норм чинного законодавства.

На зборах члени релігійних громад одноголосно ухвалили рішення змінити підлеглість у канонічних та організаційних питаннях релігійних громад на підлеглість Українській Православній Церкві (Православній Церкві України) шляхом внесення відповідних змін до Статутів релігійних громад.

Таким чином релігійні громади села Дерев’яне та села Кургани вийшли з-під юрисдикції московського патріархату та приєдналися до Православної Церкви України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бучі перша церква перейшла з Московського патріархату до ПЦУ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
це звичайно добре !!! але процес переходу занадто повільний ...
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16.08.2023 18:58
+9
ну так, ви апсолютно праві !!! грати, сраною мітлою, з України цю кацапську фсб/кгб секту імені тогваріща сталіна !!!

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16.08.2023 19:07
+7
Дійсно , щось дуже повільно віряни роздупляються і це при тому ,
що кожного дня кацапи гатять по нам ракетами 😠
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16.08.2023 19:03
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це звичайно добре !!! але процес переходу занадто повільний ...
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16.08.2023 18:58 Відповісти
Немає нічого доброго в сектантах.
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16.08.2023 19:05 Відповісти
ну так, ви апсолютно праві !!! грати, сраною мітлою, з України цю кацапську фсб/кгб секту імені тогваріща сталіна !!!

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16.08.2023 19:07 Відповісти
Дійсно , щось дуже повільно віряни роздупляються і це при тому ,
що кожного дня кацапи гатять по нам ракетами 😠
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16.08.2023 19:03 Відповісти
Я в цю ситуацію охарартеризував двома словами- Це *******.
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16.08.2023 19:39 Відповісти
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16.08.2023 19:11 Відповісти
Если бы Архистратиг Михаил увидел, что у кирюхи изображено на голове, он бы наверное в другую организацию перешел.
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16.08.2023 19:28 Відповісти
На сьогодні в нас Архистратиг Залужний.
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16.08.2023 19:29 Відповісти
Так полішуки затуркані, ТБ бульбашівське дивляться, інтернет не тягне. Слухають кацапських попів. Тому і гальмують. Ще раніше читав що в селі Нуйно перейшли в ПЦУ то потім захотіли повернутися до кацапської церкви. Чим те все закінчилося незнаю.
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16.08.2023 19:13 Відповісти
Переходитимуть ще років 150... ******* люди в нас фсбешних попів.
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16.08.2023 19:15 Відповісти
то зібрання таких клінічних уіпанів... вони - пуп Землі, пісюн галактики...
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16.08.2023 20:05 Відповісти
Та цією сранню переповнена вся Україна !
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16.08.2023 19:25 Відповісти
Геть московське попівство!
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16.08.2023 19:55 Відповісти
Цей дощ надовго...
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16.08.2023 21:29 Відповісти
 
 