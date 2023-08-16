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Новости Война в Украине
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декларация (1313) электронное декларирование (1015) Резников (1167) Радина (12)

Резников "фактически покрывает одесского военкома с виллой в Испании", - слуга народа Радина заявляет, что министр обороны против декларирования доходов военнослужащими

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

декларування

Нардеп от "Слуги народа" Анастасия Радина заявила, что министр обороны Украины Алексей Резников выступает против декларирования доходов военнослужащими.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Радина отметила: "Кратко о декларировании военных: военные не будут подавать декларации ни по окопу, ни по ротации.

Находящиеся на управленческих и материально ответственных должностях военные будут подавать декларации только после завершения военного положения. Подала соответствующие поправки в законопроект о возобновлении декларирования №9534. Остальные военные, как всегда, не должны декларироваться ни во время войны, ни после ее завершения.

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В правках законопроекта есть мое предложение обязать декларировать состояние во время войны только военкомов, служащих ТЦК, ВЛК, закупщиков и аппарат Минобороны, которые находятся в тылу.

Министр Резников – против. Он фактически покрывает одесский военком с виллой в Испании и подобных ему, а также закупщиков Минобороны, у которых то яйца по 17 гривен за штуку, то куртки для военных с переплатой втрое.

Сделаю все от меня зависящее, чтобы не дать некоторым "тыловикам" спрятать "заработанное" во время войны за спинами военных на передовой".

Резников фактически покрывает одесского военкома с виллой в Испании, - слуга народа Радина заявляет, что министр обороны против декларирования доходов военнослужащими 01
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Топ комментарии
+20
Резніков проти, бо рильце в пушку. Не хоче втрачати відкати від воєнкомів постачальників МО, лікарів ВЛК!
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16.08.2023 19:22
+19
Ох як гарно свої офшори прикривати військовослужбовцями!
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16.08.2023 19:19
+15
Воно-то так. Але спочатку відновіть декларування для себе коханих депутанів. І для Офісних щурів.
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16.08.2023 19:32
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Ох як гарно свої офшори прикривати військовослужбовцями!
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16.08.2023 19:19 Ответить
Охя гарна покривати военкомів і тиловиків Мінооборони - брешучи що це стосуеться військовослужбовців хлопців на передку. Хоч це в їх же інтересах тиловиків мінооборони прижиати кдо ногтя
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16.08.2023 19:47 Ответить
Резніков проти, бо рильце в пушку. Не хоче втрачати відкати від воєнкомів постачальників МО, лікарів ВЛК!
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16.08.2023 19:22 Ответить
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16.08.2023 20:01 Ответить
там рильце в пушку до самої дупи
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16.08.2023 21:00 Ответить
Коли суди не судять, - декларуй не декларуй, все одно получиш ......
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16.08.2023 19:24 Ответить
Зелені шавки за командою накинулися на Рєзнікова. Отже, зніматимуть. Поставлять верещучку або безумну.
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16.08.2023 19:29 Ответить
Ви думаєте , що вони настільки безумні???😀
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16.08.2023 20:05 Ответить
ти якось зовсім не в темі..."безумну" не поставлять за жодних умов
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16.08.2023 21:01 Ответить
"Нардеп від "Слуги народу" Анастасія Радіна" нападає на зеленого міністра резнікова - схоже рішеня зеленою опою вже прийняте щодо резнiкова і цей зелений жабогадюкінг це прелюдія компанії по відмиванню самого зеленого від зелених...
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16.08.2023 19:31 Ответить
Воно-то так. Але спочатку відновіть декларування для себе коханих депутанів. І для Офісних щурів.
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16.08.2023 19:32 Ответить
це неможливо, бо це не є можливим і взагалі це не на часі...
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16.08.2023 19:40 Ответить
Не для того створювали монобільшість, душили ЗМІ та узурпували владу, щоб про щось там звітувати чи декларувати. тут зараз як росія часів ***** двотисячних.
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16.08.2023 19:56 Ответить
Команднi посади так, а шо ж там за "військові" на тих "управлінських та матеріально відповідальних посадах" - тi що вiн з яєць висидiв?
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16.08.2023 19:32 Ответить
Якщо отой в очочках з МОУ, покриває отого з Одеси мародера, то виходить, що це, одне і теж ТОВ!!
Свій, до свого, по своє!
Резнікову, на зустрічі в Рамштаймі, ніхто, нічого, і не говорив про облвоєнкомів…., як і про корупцію у міністерстві…
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16.08.2023 19:33 Ответить
є така жінка, яка може стати міністеркою оборони і дати краба,
але поки щє її ім'я таємниця !
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16.08.2023 19:44 Ответить
резнікова послом в банглу деш!
там курей? - коротше сподобається йому...
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16.08.2023 19:55 Ответить
Это означает только одно - Резников сидит на подсосе у этого ******
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16.08.2023 19:59 Ответить
То в кого більше брехні- у Гебельса (за правління Гітлера) чи у телемарафоні (за правління боневтіка) ???
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16.08.2023 21:56 Ответить
Це ще не мародерсто на кровi?73% тварини!!!!
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16.08.2023 20:08 Ответить
поки він за 17 не відповість, не буде порядку
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16.08.2023 20:31 Ответить
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16.08.2023 20:34 Ответить
Цікаво, а сам міністр декларує свої статки нажиті на золотих яйцях?
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16.08.2023 21:30 Ответить
банда, не хочеш на передок - давай бабло, а де ж воно випадає в осад?
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16.08.2023 21:35 Ответить
Закономірні дії роду зміїного, вовків в овечих шкірах.
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16.08.2023 21:51 Ответить
Просто хочется уехать и не вернуться в страну больше никогда. Разочарование. То Гетманцев то Резников.
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16.08.2023 21:56 Ответить
Резников ***** 👎👎
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17.08.2023 00:50 Ответить
Декларувати доходи потрібно всім держслужбовцям-суддям-чиновникам-военкомам-депутатам, і не раз на рік а кожен місяць.
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17.08.2023 06:54 Ответить
КАК КУЁТСЯ ГАВНО:
"Міністр Рєзніков - проти." А можно процитировать Резникова?
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17.08.2023 09:42 Ответить
Всі ці люди що проти декларування працюють на Росію. Їм добре жити в українській СРСР.
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17.08.2023 12:06 Ответить
 
 