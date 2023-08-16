Резников "фактически покрывает одесского военкома с виллой в Испании", - слуга народа Радина заявляет, что министр обороны против декларирования доходов военнослужащими

Нардеп от "Слуги народа" Анастасия Радина заявила, что министр обороны Украины Алексей Резников выступает против декларирования доходов военнослужащими.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Радина отметила: "Кратко о декларировании военных: военные не будут подавать декларации ни по окопу, ни по ротации.

Находящиеся на управленческих и материально ответственных должностях военные будут подавать декларации только после завершения военного положения. Подала соответствующие поправки в законопроект о возобновлении декларирования №9534. Остальные военные, как всегда, не должны декларироваться ни во время войны, ни после ее завершения.

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В правках законопроекта есть мое предложение обязать декларировать состояние во время войны только военкомов, служащих ТЦК, ВЛК, закупщиков и аппарат Минобороны, которые находятся в тылу.

Министр Резников – против. Он фактически покрывает одесский военком с виллой в Испании и подобных ему, а также закупщиков Минобороны, у которых то яйца по 17 гривен за штуку, то куртки для военных с переплатой втрое.

Сделаю все от меня зависящее, чтобы не дать некоторым "тыловикам" спрятать "заработанное" во время войны за спинами военных на передовой".