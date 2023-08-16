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54-летний житель с. Львово на Херсонщине погиб от российских обстрелов, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Житель с. Львово Бериславского района Херсонской области погиб вследствие обстрела со стороны российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
Армия РФ продолжает обстреливать Херсонщину. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданских.
В селе Львово от российского удара погиб находившийся на улице 54-летний местный житель.
В Херсоне оккупанты накрыли огнем жилой дом. Ранения получил 71-летний мужчина, его госпитализировали", - говорится в сообщении.
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