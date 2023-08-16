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54-річний житель с. Львове на Херсонщині загинув від російського обстрілу, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мешканець с. Львове Бериславського району Херсонської області загинув внаслідок обстрілу з боку російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
"Армія РФ продовжує обстрілювати Херсонщину. На жаль, є постраждалі серед цивільних.
У селі Львове від російського удару загинув 54-річний місцевий житель, який перебував на вулиці.
У Херсоні окупанти накрили вогнем житловий будинок. Поранення дістав 71-річний чоловік, його госпіталізували", - ідеться в повідомленні.
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