Россия называет шведский завод в Луцке "легитимной военной целью"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В российском посольстве в Швеции завод шведской компании SKF называют "военным объектом" и оправдывают этим нанесенный по нему удар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление посольства.
Посольство напомнило о заявлении Министерства обороны РФ о поражении "ключевых предприятий военной промышленности киевского режима".
"Не улавливаете связь? Тогда объясним: этот завод в Луцке – часть украинского ВПК, он производил подшипники для "Укроборонпрома". В шведской печати об этом факте, естественно, ни слова", – утверждается в заявлении.
Далее посольство обещает, что "достанется не только поставленной бандеровцам шведской технике, но и работающим на них предприятиям военно-промышленного комплекса".
На самом же деле завод "СКФ Украина" выпускает роликовые и игольчатые подшипники, а также колесные узлы для большегрузных/коммерческих автомобилей. Численность работников предприятия на начало 2022 года составила около 1100 человек.
Напомним, 15 августа российская ракета попала в завод крупнейшего в мире производителя промышленных подшипников SKF в Луцке.
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логіку ущербних ми розуміємо
А земля новий відосік запише.
Де та армія дронів, чому ми не можемо скопіювати той Шахед і сотнями по москалям пускати.
Якщо є претензії - адресуй їх не мені , а редакції Цензора ,, розумака мля .
"Кудись" оказалось в Севастопольской бухте, от чего несколько кораблей ВМФ РФ пошли ко дну, в связи с чем правительство Швеции высказывает свое глубокое сожаление и сочувствие к семьям погибших моряков. Также премьер-министр Швеции общеает провести тщательное расследование инцидента с привлечением всех виновных к торжественному награждению за блестяще проведенную операцию.
Такой дипломатический ответ тебя устраивает, валодя?
За їх логікою все просто: куди ракета потрапила там і є "легітимна військова ціль".
росія не повинна більше отримувати підшипники SKF для важкої, енегетичної та гірськовидобувної промисловості.
попадуть в сортір то скажуть що і це також воєнний обʼєкт