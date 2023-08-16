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Луцк (559) обстрел (20132) Россия (91236) Швеция (885)

Россия называет шведский завод в Луцке "легитимной военной целью"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

skf

В российском посольстве в Швеции завод шведской компании SKF называют "военным объектом" и оправдывают этим нанесенный по нему удар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление посольства.

Посольство напомнило о заявлении Министерства обороны РФ о поражении "ключевых предприятий военной промышленности киевского режима".

"Не улавливаете связь? Тогда объясним: этот завод в Луцке – часть украинского ВПК, он производил подшипники для "Укроборонпрома". В шведской печати об этом факте, естественно, ни слова", – утверждается в заявлении.

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Далее посольство обещает, что "достанется не только поставленной бандеровцам шведской технике, но и работающим на них предприятиям военно-промышленного комплекса".

На самом же деле завод "СКФ Украина" выпускает роликовые и игольчатые подшипники, а также колесные узлы для большегрузных/коммерческих автомобилей. Численность работников предприятия на начало 2022 года составила около 1100 человек.

Напомним, 15 августа российская ракета попала в завод крупнейшего в мире производителя промышленных подшипников SKF в Луцке.
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Топ комментарии
+48
пора знести к куям керчинський міст, і бази Чорноморського флоту в Криму
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16.08.2023 20:39
+34
Плохо, что турецкое ***** подыгрывает кремлевскому. Плюс гнида орбан. Эти уроды Швецию не пускают в НАТО. Поэтому кацапы свое ****** раскрывают в сторону Швеции. Гнать этого орковского "посла" из страны в родные ***** после таких заявлений
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16.08.2023 20:42
+31
а ще SKF припинила поставки в росію, тоді це "ворог 100%
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16.08.2023 20:40
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пора знести к куям керчинський міст, і бази Чорноморського флоту в Криму
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16.08.2023 20:39 Ответить
скінчиш волонтерити в Майамі - займись цим
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16.08.2023 21:07 Ответить
Як Гоша скаже, так і буде...
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16.08.2023 21:22 Ответить
І Новоросійську.
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16.08.2023 22:01 Ответить
а ще SKF припинила поставки в росію, тоді це "ворог 100%
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16.08.2023 20:40 Ответить
А чому наша артилерія не бє по містах в РФ. Цивільне населення це мобілізаційний резерв російської армії
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17.08.2023 00:07 Ответить
чому
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17.08.2023 00:20 Ответить
а ще люди донатять та плетуть сітки і просто не навидять кацапів.
логіку ущербних ми розуміємо
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16.08.2023 20:41 Ответить
Плохо, что турецкое ***** подыгрывает кремлевскому. Плюс гнида орбан. Эти уроды Швецию не пускают в НАТО. Поэтому кацапы свое ****** раскрывают в сторону Швеции. Гнать этого орковского "посла" из страны в родные ***** после таких заявлений
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16.08.2023 20:42 Ответить
Кого цікавить, що думають ці вибл*дки?!
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16.08.2023 20:46 Ответить
Шведи! До арбітражу!
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16.08.2023 20:48 Ответить
Залісся - легітимна ціль для Швеції (ще й про Карла ХІІ нагадати)!
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16.08.2023 20:48 Ответить
Відповідь буде пара вибитих шипок в масква сіті
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16.08.2023 20:49 Ответить
Вони б'ють по всьому, що здатне працювати та заробляти гроші аби повністю знищити економіку. Виробництво ракет та безпілотників у них лише збільшується, відтак, вони розбиватимуть тут усе, що зможуть до тих пір, поки після кожного удару не будуть отримувати адекватну відповідь (чого, нажаль в найближчому майбутньому не передбачається).
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16.08.2023 20:50 Ответить
💯 %
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16.08.2023 21:02 Ответить
********. Хочуть повністю знищити економіку України.

А земля новий відосік запише.

Де та армія дронів, чому ми не можемо скопіювати той Шахед і сотнями по москалям пускати.
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16.08.2023 20:57 Ответить
Д'єрмак не дозволяє?
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16.08.2023 21:00 Ответить
Дєрмак ніхто і ніщо. Баришню танцює той, хто її фінансує. Це аксіома. А той, хто фінансує, панічно боїться "ескалації"...
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16.08.2023 21:51 Ответить
Гівняк. В нас зараз дрони в основному волонтери і роблять. А мае держава.
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16.08.2023 21:52 Ответить
Тю , та кацапня вже зовсім й.бнулась . !! Так будь яке підприємство можна оголосити військовою ціллю ,, навіть завод де розливають мінеральну воду , бо її п'ють солдати на фронті .
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16.08.2023 20:58 Ответить
та ти дурний чи чого кацапів слухаєш? будь-який їх висер - брехня
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16.08.2023 22:25 Ответить
. Кацапів ? Де ти це бачиш ? Я читаю і коментую те про що пише Цензор . !!
Якщо є претензії - адресуй їх не мені , а редакції Цензора ,, розумака мля .
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16.08.2023 23:01 Ответить
Нехай шведи подають до суду і вимагають компенсацію за збитки. І вже, а не після війни!
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16.08.2023 21:01 Ответить
До 2003 року у конструкторській документації використовувався термін «підшипник», який було визначено як недопустимий у ДСТУ 3321-2003. З огляду на це дублетний термін підшипник є застарілим. Тому використовують термін вальниця.
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16.08.2023 21:09 Ответить
так і має бути - московські підшипники, це українські вальниці, часом вальці
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16.08.2023 21:27 Ответить
Несколько шведских солдат, находясь в отпуске заблудились в лесах Херсонщины. По чистой случайности вместо шведского пива они взяли "крылатые ракеты" (ну это напиток такой - он окрыляет), и в результате неосторожного с ними обращения возле ночного костра (в компании прекрасного пола), ракеты полетели "кудись".
"Кудись" оказалось в Севастопольской бухте, от чего несколько кораблей ВМФ РФ пошли ко дну, в связи с чем правительство Швеции высказывает свое глубокое сожаление и сочувствие к семьям погибших моряков. Также премьер-министр Швеции общеает провести тщательное расследование инцидента с привлечением всех виновных к торжественному награждению за блестяще проведенную операцию.
Такой дипломатический ответ тебя устраивает, валодя?
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16.08.2023 21:10 Ответить
Уряд Швеції вирішив передати Україні ракети класу «повітря-повітря» «Jaktrobot 99» (RB 99-AMRAAM) з дальністю 75 км.
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16.08.2023 22:27 Ответить
Ермак запретил наступать и атаковать территорию РФ. Только на минные велел наступать Залужному. И желательно колоннами, так легче россиянам работать.
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16.08.2023 21:22 Ответить
Печерська синагога навіть не почухалася евакуювати Південмаш в Карпати чи за кордон. Заводу більше нема. Всі сподівання на Громи-Сапсани накрились єрмачим пейсом.
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17.08.2023 00:12 Ответить
московські "підшипники" - це українські "вальці"
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16.08.2023 21:25 Ответить
Навіщо взагалі такі новини за мордором повторювати?
За їх логікою все просто: куди ракета потрапила там і є "легітимна військова ціль".
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16.08.2023 21:28 Ответить
хай SKF введе ембарго на продаж своїх підшипників на росію. Якщо якійсь контрагент буде в цьому помічений, то економічні стосунки з цією юридичною особою та їх бенефіціарами будуть скасовані назавжди.
росія не повинна більше отримувати підшипники SKF для важкої, енегетичної та гірськовидобувної промисловості.
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16.08.2023 21:35 Ответить
насправді SKF збудувала на росії завод який тепер працює для їх впк..
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17.08.2023 00:59 Ответить
так, SKF чомусь не підірвала свій завод у Твєрі, коли навесні минулого року вийшла з російського ринку. Наразі це виробництво не може повноцінно відновити виробництво продукції без комплектуючих, що постачалися із західних країн. За даними мінпромторгу рф, станом на весну 22-го року виробництво намагалось знайти нові постачання комплектуючих (роликів, сепараторів, мастила), які на росії не випускаються, і домовлялись з китайськими постачальниками. Таким чином кацапи вже рік пхають у свої камази\гази свої дерев'яні підшипники, але саме головне - тепер вони вимушені ставити на колісні пари вкрай неякісні підшипники.
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17.08.2023 01:19 Ответить
ЗАХІД, то даєте потрібну зброю, щоб ЗСУ знищили цю нечисть, чи знову будете з ними "в бирюльки" грати ?
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16.08.2023 21:40 Ответить
кацапа самі не виробляють підшипники - тому і захотіли знищити наше виробництво
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16.08.2023 22:23 Ответить
Легітимна ціль для кого? Для нелегітимного племені? Тоді це абсурд.
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16.08.2023 22:25 Ответить
Зараз всі ресурси треба зараз пускати на далекоювйну зброю і починати нишити заводи в рашці
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16.08.2023 22:30 Ответить
Південмаш розбомбили, бо длб цілий рік його не евакуювали.
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17.08.2023 00:19 Ответить
Интересно а шведы будут судиться с парашей за взорванный завод.
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16.08.2023 22:53 Ответить
А еще более легитимной военной целью для рашистов был детский майданчик во Львове.
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16.08.2023 23:31 Ответить
А шведи що? Утерлися?
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17.08.2023 00:10 Ответить
кацапи куди попадуть те і називають воєнною ціллю,

попадуть в сортір то скажуть що і це також воєнний обʼєкт
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17.08.2023 00:20 Ответить
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17.08.2023 04:03 Ответить
по мокшански,берешь боевую рогатку подшипник(шарик) и получается мокшанскому счастье во лбу
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17.08.2023 09:00 Ответить
 
 