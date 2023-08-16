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Луцьк (363) обстріл (21010) Росія (47164) Швеція (650)

Росія називає шведський завод у Луцьку "легітимною військовою ціллю"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

skf

У російському посольстві у Швеції завод шведської компанії SKF називають "військовим об’єктом" та виправдовують цим завданий по ньому удар.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву посольства. 

Посольство нагадало про заяву Міністерства оборони РФ про ураження "ключових підприємств військової промисловості київського режиму".

"Не вловлюєте зв'язку? Тоді пояснимо: цей завод у Луцьку – частина українського ВПК, він виробляв підшипники для "Укроборонпрому". У шведській пресі про цей факт, природно, ні слова", – стверджується в заяві. 

Далі посольство обіцяє, що "дістанеться не тільки поставленій бандерівцям шведській техніці, а й підприємствам військово-промислового комплексу, які працюють на них".

Також читайте: Швеція планує надати новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 300 млн доларів, - міністр оборони Йонсон

Насправді ж завод "СКФ Україна" випускає роликові та голчасті підшипники, а також колісні вузли для великовантажних/комерційних автомобілів. Чисельність працівників підприємства станом на початок 2022 року становила близько 1100 осіб.

Нагадаємо, 15 серпня російська ракета влучила у завод найбільшого у світі виробника промислових підшипників SKF у Луцьку
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Топ коментарі
+48
пора знести к куям керчинський міст, і бази Чорноморського флоту в Криму
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16.08.2023 20:39
+34
Плохо, что турецкое ***** подыгрывает кремлевскому. Плюс гнида орбан. Эти уроды Швецию не пускают в НАТО. Поэтому кацапы свое ****** раскрывают в сторону Швеции. Гнать этого орковского "посла" из страны в родные ***** после таких заявлений
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16.08.2023 20:42
+31
а ще SKF припинила поставки в росію, тоді це "ворог 100%
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16.08.2023 20:40
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пора знести к куям керчинський міст, і бази Чорноморського флоту в Криму
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16.08.2023 20:39 Відповісти
скінчиш волонтерити в Майамі - займись цим
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16.08.2023 21:07 Відповісти
Як Гоша скаже, так і буде...
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16.08.2023 21:22 Відповісти
І Новоросійську.
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16.08.2023 22:01 Відповісти
а ще SKF припинила поставки в росію, тоді це "ворог 100%
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16.08.2023 20:40 Відповісти
А чому наша артилерія не бє по містах в РФ. Цивільне населення це мобілізаційний резерв російської армії
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17.08.2023 00:07 Відповісти
чому
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17.08.2023 00:20 Відповісти
а ще люди донатять та плетуть сітки і просто не навидять кацапів.
логіку ущербних ми розуміємо
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16.08.2023 20:41 Відповісти
Плохо, что турецкое ***** подыгрывает кремлевскому. Плюс гнида орбан. Эти уроды Швецию не пускают в НАТО. Поэтому кацапы свое ****** раскрывают в сторону Швеции. Гнать этого орковского "посла" из страны в родные ***** после таких заявлений
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16.08.2023 20:42 Відповісти
Кого цікавить, що думають ці вибл*дки?!
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16.08.2023 20:46 Відповісти
Шведи! До арбітражу!
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16.08.2023 20:48 Відповісти
Залісся - легітимна ціль для Швеції (ще й про Карла ХІІ нагадати)!
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16.08.2023 20:48 Відповісти
Відповідь буде пара вибитих шипок в масква сіті
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16.08.2023 20:49 Відповісти
Вони б'ють по всьому, що здатне працювати та заробляти гроші аби повністю знищити економіку. Виробництво ракет та безпілотників у них лише збільшується, відтак, вони розбиватимуть тут усе, що зможуть до тих пір, поки після кожного удару не будуть отримувати адекватну відповідь (чого, нажаль в найближчому майбутньому не передбачається).
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16.08.2023 20:50 Відповісти
💯 %
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16.08.2023 21:02 Відповісти
********. Хочуть повністю знищити економіку України.

А земля новий відосік запише.

Де та армія дронів, чому ми не можемо скопіювати той Шахед і сотнями по москалям пускати.
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16.08.2023 20:57 Відповісти
Д'єрмак не дозволяє?
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16.08.2023 21:00 Відповісти
Дєрмак ніхто і ніщо. Баришню танцює той, хто її фінансує. Це аксіома. А той, хто фінансує, панічно боїться "ескалації"...
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16.08.2023 21:51 Відповісти
Гівняк. В нас зараз дрони в основному волонтери і роблять. А мае держава.
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16.08.2023 21:52 Відповісти
Тю , та кацапня вже зовсім й.бнулась . !! Так будь яке підприємство можна оголосити військовою ціллю ,, навіть завод де розливають мінеральну воду , бо її п'ють солдати на фронті .
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16.08.2023 20:58 Відповісти
та ти дурний чи чого кацапів слухаєш? будь-який їх висер - брехня
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16.08.2023 22:25 Відповісти
. Кацапів ? Де ти це бачиш ? Я читаю і коментую те про що пише Цензор . !!
Якщо є претензії - адресуй їх не мені , а редакції Цензора ,, розумака мля .
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16.08.2023 23:01 Відповісти
Нехай шведи подають до суду і вимагають компенсацію за збитки. І вже, а не після війни!
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16.08.2023 21:01 Відповісти
До 2003 року у конструкторській документації використовувався термін «підшипник», який було визначено як недопустимий у ДСТУ 3321-2003. З огляду на це дублетний термін підшипник є застарілим. Тому використовують термін вальниця.
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16.08.2023 21:09 Відповісти
так і має бути - московські підшипники, це українські вальниці, часом вальці
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16.08.2023 21:27 Відповісти
Несколько шведских солдат, находясь в отпуске заблудились в лесах Херсонщины. По чистой случайности вместо шведского пива они взяли "крылатые ракеты" (ну это напиток такой - он окрыляет), и в результате неосторожного с ними обращения возле ночного костра (в компании прекрасного пола), ракеты полетели "кудись".
"Кудись" оказалось в Севастопольской бухте, от чего несколько кораблей ВМФ РФ пошли ко дну, в связи с чем правительство Швеции высказывает свое глубокое сожаление и сочувствие к семьям погибших моряков. Также премьер-министр Швеции общеает провести тщательное расследование инцидента с привлечением всех виновных к торжественному награждению за блестяще проведенную операцию.
Такой дипломатический ответ тебя устраивает, валодя?
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16.08.2023 21:10 Відповісти
Уряд Швеції вирішив передати Україні ракети класу «повітря-повітря» «Jaktrobot 99» (RB 99-AMRAAM) з дальністю 75 км.
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16.08.2023 22:27 Відповісти
Ермак запретил наступать и атаковать территорию РФ. Только на минные велел наступать Залужному. И желательно колоннами, так легче россиянам работать.
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16.08.2023 21:22 Відповісти
Печерська синагога навіть не почухалася евакуювати Південмаш в Карпати чи за кордон. Заводу більше нема. Всі сподівання на Громи-Сапсани накрились єрмачим пейсом.
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17.08.2023 00:12 Відповісти
московські "підшипники" - це українські "вальці"
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16.08.2023 21:25 Відповісти
Навіщо взагалі такі новини за мордором повторювати?
За їх логікою все просто: куди ракета потрапила там і є "легітимна військова ціль".
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16.08.2023 21:28 Відповісти
хай SKF введе ембарго на продаж своїх підшипників на росію. Якщо якійсь контрагент буде в цьому помічений, то економічні стосунки з цією юридичною особою та їх бенефіціарами будуть скасовані назавжди.
росія не повинна більше отримувати підшипники SKF для важкої, енегетичної та гірськовидобувної промисловості.
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16.08.2023 21:35 Відповісти
насправді SKF збудувала на росії завод який тепер працює для їх впк..
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17.08.2023 00:59 Відповісти
так, SKF чомусь не підірвала свій завод у Твєрі, коли навесні минулого року вийшла з російського ринку. Наразі це виробництво не може повноцінно відновити виробництво продукції без комплектуючих, що постачалися із західних країн. За даними мінпромторгу рф, станом на весну 22-го року виробництво намагалось знайти нові постачання комплектуючих (роликів, сепараторів, мастила), які на росії не випускаються, і домовлялись з китайськими постачальниками. Таким чином кацапи вже рік пхають у свої камази\гази свої дерев'яні підшипники, але саме головне - тепер вони вимушені ставити на колісні пари вкрай неякісні підшипники.
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17.08.2023 01:19 Відповісти
ЗАХІД, то даєте потрібну зброю, щоб ЗСУ знищили цю нечисть, чи знову будете з ними "в бирюльки" грати ?
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16.08.2023 21:40 Відповісти
кацапа самі не виробляють підшипники - тому і захотіли знищити наше виробництво
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16.08.2023 22:23 Відповісти
Легітимна ціль для кого? Для нелегітимного племені? Тоді це абсурд.
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16.08.2023 22:25 Відповісти
Зараз всі ресурси треба зараз пускати на далекоювйну зброю і починати нишити заводи в рашці
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16.08.2023 22:30 Відповісти
Південмаш розбомбили, бо длб цілий рік його не евакуювали.
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17.08.2023 00:19 Відповісти
Интересно а шведы будут судиться с парашей за взорванный завод.
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16.08.2023 22:53 Відповісти
А еще более легитимной военной целью для рашистов был детский майданчик во Львове.
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16.08.2023 23:31 Відповісти
А шведи що? Утерлися?
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17.08.2023 00:10 Відповісти
кацапи куди попадуть те і називають воєнною ціллю,

попадуть в сортір то скажуть що і це також воєнний обʼєкт
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17.08.2023 00:20 Відповісти
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17.08.2023 04:03 Відповісти
по мокшански,берешь боевую рогатку подшипник(шарик) и получается мокшанскому счастье во лбу
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17.08.2023 09:00 Відповісти
 
 