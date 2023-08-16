Росія називає шведський завод у Луцьку "легітимною військовою ціллю"
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У російському посольстві у Швеції завод шведської компанії SKF називають "військовим об’єктом" та виправдовують цим завданий по ньому удар.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву посольства.
Посольство нагадало про заяву Міністерства оборони РФ про ураження "ключових підприємств військової промисловості київського режиму".
"Не вловлюєте зв'язку? Тоді пояснимо: цей завод у Луцьку – частина українського ВПК, він виробляв підшипники для "Укроборонпрому". У шведській пресі про цей факт, природно, ні слова", – стверджується в заяві.
Далі посольство обіцяє, що "дістанеться не тільки поставленій бандерівцям шведській техніці, а й підприємствам військово-промислового комплексу, які працюють на них".
Насправді ж завод "СКФ Україна" випускає роликові та голчасті підшипники, а також колісні вузли для великовантажних/комерційних автомобілів. Чисельність працівників підприємства станом на початок 2022 року становила близько 1100 осіб.
Нагадаємо, 15 серпня російська ракета влучила у завод найбільшого у світі виробника промислових підшипників SKF у Луцьку
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логіку ущербних ми розуміємо
А земля новий відосік запише.
Де та армія дронів, чому ми не можемо скопіювати той Шахед і сотнями по москалям пускати.
Якщо є претензії - адресуй їх не мені , а редакції Цензора ,, розумака мля .
"Кудись" оказалось в Севастопольской бухте, от чего несколько кораблей ВМФ РФ пошли ко дну, в связи с чем правительство Швеции высказывает свое глубокое сожаление и сочувствие к семьям погибших моряков. Также премьер-министр Швеции общеает провести тщательное расследование инцидента с привлечением всех виновных к торжественному награждению за блестяще проведенную операцию.
Такой дипломатический ответ тебя устраивает, валодя?
За їх логікою все просто: куди ракета потрапила там і є "легітимна військова ціль".
росія не повинна більше отримувати підшипники SKF для важкої, енегетичної та гірськовидобувної промисловості.
попадуть в сортір то скажуть що і це також воєнний обʼєкт