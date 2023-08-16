Украина полностью запустила зону свободной торговли с Северной Македонией

15 августа Правительство приняло постановление, изменяющее механизм таможенного оформления товаров, подлежащих лицензированию в рамках Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Северной Македонией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства экономики Украины.

"Благодаря принятому документу мы полностью запускаем обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Северной Македонией, которое было ратифицировано весной. Важным достижением для Украины в связи с Соглашением является присоединение Северной Македонии к Региональной конвенции "Пан-Евро-Мед", устанавливающей идентичные правила происхождения товаров и Сертификата по перевозке товара EUR.1, подтверждающего статус преференциального происхождения товаров. Кроме того, украинские аграрии получат больший доступ к общим европейским рынкам, поскольку получили возможность использовать компоненты продуктов, производимых в Северной Македонии, для продукции, которая будет продаваться в ЕС", - рассказал замминистра экономики Украины – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Принятое постановление, в частности, изменяет механизм таможенного оформления сельскохозяйственных товаров. Теперь субъектам внешнеэкономической деятельности не нужно получать лицензии на импорт товаров из Северной Македонии в пределах тарифной квоты. Распределение тарифных квот в соответствии с Соглашением о свободной торговле между Украиной и Северной Македонией будет осуществляться таможенными органами по принципу "первый пришел – первый обслуживается".

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